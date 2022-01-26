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Новый вид осы длиной в 1 мм назван в честь студенческого паба в Хьюстоне

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Miles Zhang/Smithsonian NMNH

Новый вид крошечных насекомых длиной в один миллиметр, впервые обнаруженных в 2018 году на деревьях возле студенческого паба Valhalla в кампусе Университета Райса в Хьюстоне, назван в честь этого заведения Neuroterus valhalla. Это первый вид насекомых, который был представлен одновременно с полностью секвенированным геномом, описан в статье, опубликованной в журнале Systematic Entomology.

Группе американских энтомологов потребовалось целых четыре года на то, чтобы достоверно изучить сложный жизненный цикл этих ос из семейства цинипид — Cynipidae, или орехотворок. Чередующимися поколениями эти осы лежат в особых пещерках — криптах, или галлах — патологических образованиях из скрутившихся листьев и сережек на дубе. Причем одно поколение вылупляется через 2-3 недели, а другое 11 месяцев ожидает начала цветения. Исследование проводилось студентами бакалавриата и магистратуры в лаборатории биолога-эволюциониста Скотта Игана из Университета Райса, занимающегося изучением ос-паразитов. «В моей лаборатории студенты сочетают учебу с реальными экспериментами, изучая разнообразные экосистемы на живых дубах прямо за нашей входной дверью, — пояснил профессор Иган. — Открытия можно совершать, вооружившись лишь терпением и увеличительным стеклом».

По словам исследователей, существует свыше тысячи разных видов орехотворок и других ос-галлобразователей, жизненный цикл которых подразумевает обман дерева-хозяина, которого осы заставляют кормить и укрывать свое потомство. Когда они откладывают яйца, то впрыскивают одновременно специальный химический коктейль, который заставляет дерево образовывать характерный «орешек» вокруг них, который служит как для укрытия яиц, так и для защиты личинок, когда они вылупляются. «Появившись на свет, они живут всего три или четыре дня, при этом не едят, ведь их единственная цель — спариваться и откладывать яйца», — рассказывает дипломник и ведущий автор статьи Педро Брандао-Диас об этих крошечных осах. Галлы на ветвях принимают самую разную форму: некоторые формируются на нижней стороне листьев, некоторые внутри ветвей, некоторые — на цветках деревьев — именно в последнем случае этот студент-биолог впервые и собрал образцы N. valhalla весной 2018 года. «Нам жаль было бы упустить возможность назвать этих ос чем-то, связанным с Университетом Райса или Вальхаллой», — замечает Брандао-Диас.

Изначально Брандао-Диас и его товарищи собирали дубовые сережки в поисках другого, уже известного вида ос, однако анализ ДНК показал, что им удалось совершить неожиданное открытие и обнаружить абсолютно новый вид.

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