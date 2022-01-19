Микологи создали полный список шляпочных грибов, растущих в России

Группа российских ученых под руководством Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН) впервые составила полный список шляпочных грибов России. Об этом сообщили сотрудники БИН РАН на пресс-конференции, пишет ТАСС.

По словам исследователей, их работа будет полезна не только микологам и другим специалистам, но и обычным грибникам.

Обыватели смогут по атласу узнать все подробности о грибах, которые растут в их регионе.

Авторы отметили, что они собрали самые достоверные данные о распространении тех или иных видов. В книге представлены, как все съедобные, так и ядовитые грибы.

Всего в список попало свыше 3 тыс. видов грибов.

Ранее миколог дал советы, отправляющимся за грибами россиянам.