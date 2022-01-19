Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МВД Казахстана продолжит мероприятия по обеспечению правопорядка после отмены режима... 07:08
Российский голкипер «Байера» Лунев перенес операцию 07:07
Путин и президент Ирана Раиси обсудят в Москве ядерную сделку 07:06
Аэропорт Алма-Аты полностью возобновил работу 07:05
Стало известно, где может продолжить карьеру украинский тренер Шевченко 06:50
Россиян предупредили, какие банкноты валют не стоит хранить дома 06:45
Древнюю «соцсеть» нашли в Африке — она процветала более 50 тысяч лет назад... 06:43
Великобритания назвала Украину приоритетом своей внешней политики 06:35
Сушинский: 50% болельщиков ждут провала от российский хоккейной сборной на ОИ 06:34
Стало известно, где больше всего в России подорожало жилье 06:23

Микологи создали полный список шляпочных грибов, растущих в России

Составлен список из 3 тыс. видов грибов России с полным описанием

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Группа российских ученых под руководством Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН) впервые составила полный список шляпочных грибов России. Об этом сообщили сотрудники БИН РАН на пресс-конференции, пишет ТАСС.

По словам исследователей, их работа будет полезна не только микологам и другим специалистам, но и обычным грибникам.

Обыватели смогут по атласу узнать все подробности о грибах, которые растут в их регионе.

Авторы отметили, что они собрали самые достоверные данные о распространении тех или иных видов. В книге представлены, как все съедобные, так и ядовитые грибы.

Всего в список попало свыше 3 тыс. видов грибов.

Ранее миколог дал советы, отправляющимся за грибами россиянам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть