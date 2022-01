Ученые установили, что оливковое масло снижает риск смерти от рака

Американские ученые во главе с доктором Мартой Гуаш-Ферре из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана установили, что ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от рака, а также сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American College of Cardiology.

«Более высокое потребление оливкового масла было связано с более низким риском общей смертности и смертности от конкретных причин», — говорится в документе.

Среди тех, кто употреблял более 0,5 столовой ложки или 7 грамм оливкового масла в день, на 19% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 17% — от рака, на 29% — от нейродегенеративных заболеваний, на 18% — от респираторных заболеваний.

«При анализе замещения замена 10 г/сутки маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира на эквивалентное количество оливкового масла была связана с уменьшением риска общей и причинно-специфической смертности на 8-34%», — установили ученые.

Исследование проводилось на основе данных о здоровье 60 582 женщин и 31 801 мужчин в период с 1990 по 2018 год, у которых на начальном этапе не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Ранее Морин Тальбот из Британского фонда кардиологии рассказала, что Средиземноморская диета наиболее эффективна в защите сердца. Она посоветовала обратить внимание на мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, жирной рыбе, фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, уменьшив количество потребляемой сдобной выпечки и мяса.