Американский врач защитил диссертацию по физике в 89 лет

89-летний американец австрийского происхождения Манфред Стайнер стал PhD по физике (аналог кандидата наук в России — прим. ред.), защитив диссертацию в престижном Брауновском университете из Лиги Плюща. Как сообщает сайт Физического факультета Брауновского университета, тема работы Стайнера — «Исправления в геометрическую интерпретацию бозонизации».

Бежавший с семьей от ужасов Второй мировой войны Стайнер с раннего детства понимал, что очень любит физику. Тем не менее, родители настояли на том, чтобы их ребенок продолжил семейную традицию и занялся медициной. Молодой человек послушался родителей и сделал блестящую карьеру в медицине, став PhD по биохимии в Массачусетском технологическом институте, а потом возглавляя кафедру гематологии в Университете Северной Каролины.

Тем не менее, Стайнер сообщил, что все это время его не покидала любовь к физике, и после выхода на пенсию в 2000 году он пошел на курсы для бакалавров в Брауновском университете, чтобы узнать побольше о любимом предмете. Там его интерес к науке лишь укрепился, и он решил сделать научную карьеру и в этой сфере, начав в итоге работу над кандидатской диссертацией.

«Я помню, как встретил Манфреда в коридоре, когда он учился в бакалавриате. Он не стеснялся того, что хотел заниматься физикой и хотел этим заниматься всю свою жизнь. Его волнение по поводу физики как человека, сделавшего такую ​​звездную карьеру в другой области, было действительно чем-то восхитительным», — сообщил доктор Брэд Марстон, научный руководитель Стайнера.

Несмотря на удивительное для его возраста достижение, 89-летний физик не планирует почивать на лаврах, надеясь как можно скорее продолжить научную деятельность.

«Несмотря на то, что я стар, я хочу продолжать изучать физику. Даже после публикации моей диссертации я буду продолжать свои исследования явлений в мире элементарных частиц. Всю свою жизнь я пытался сохранять трезвость рассудка, и физика, безусловно, мне в этом помогала», — рассказал он.

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