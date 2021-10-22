Китайский марсоход «Чжужун» вернулся к работе

Китайский марсоход «Чжужун» и зонд «Тяньвэнь-1» вернулись к работе после полумесяца нахождения в «спящем режиме», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Лунную программу Китая.

«Несколько дней назад феномен солнечного перехода закончился. Работа измерительных приборов и связь между зондом и Землей восстановлены. Судя по данным телеметрии, «Тяньвэнь-1» без проблем пережил солнечный переход и пребывал в нормальном состоянии», — указано в сообщении.

Причиной «спячки» марсохода и зонда стала солнечная интерференция — феномен, при котором Марс и Земля движутся по обе стороны от Солнца, образуя прямую линию. Из-за влияния Солнца, связь между Землей и управляемыми аппаратами может быть нарушена.

Ранее китайский марсоход перед отключением прислал панораму Марса.

Высадка марсохода «Чжужун» состоялась 22 мая вслед за прибытием на марсианскую орбиту первой китайской станции «Тяньвэнь-1», начавшей свою работу в феврале 2021 года.