На аппарате Lucy, запущенном к Юпитеру, возникли неполадки

На межпланетном зонде Lucy, который запущен для изучения троянских астероидов Юпитера, возникли неполадки. Об этом говорится в сообщении NASA.

Аппарат был запущен на ракете Atlas 16 сентября. Неисправность выявлена в одной из двух солнечных панелей зонда, которые были развернуты и начали давать ток для зарядки аккумуляторов.

«Несмотря на то, что одна батарея зафиксировалась, данные показывают, что вторая могла не полностью зафиксироваться, — говорится в сообщении NASA. – Все другие подсистемы работают нормально. В настоящее время Lucy может продолжать работать без угрозы для своей безопасности».

Сообщается, что в настоящее время команда миссии принимает решения о дальнейших шагах для полного развертывания солнечной панели. Общая площадь двух солнечных панелей аппарата составляет 51 квадратный метр – такая площадь необходима для питания зонда на большом удалении от Солнца.

Троянскими астероидами в астрономии называют объекты, которые занимают ту же орбиту, что и сама планета, но чуть сдвинуты по ней вперед и назад. Они находятся в точках Лагранжа L4 и L5, что позволяет им вращаться вокруг Солнца, оставаясь на одном и том же расстоянии от планеты. Предполагается, что за время работы зонд посетит как минимум 8 таких объектов.