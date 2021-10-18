Японцы смогли получить из воды внушительное количество водорода

Ученые из Токийского университета смогли получить водород из большого объема воды. Об этом сообщает NHK.

Физики давно искали такой способ получения водорода. Для этих целей они построили на открытом воздухе установку площадью 100 кв. м. Она была оборудована солнечными панелями с нанесенным на них фотокаталитическим веществом. Через них пропускалась вода.

Таким образом она быстро расщеплялась на водород и кислород. В это время устройство поглощало солнечный свет.

Ученые рассказали, что они смогли получить 70% произведенного установкой водорода. Его чистота составила 94%.

Японские ученые указали, что водород впервые был извлечен из воды в таком большом объеме.

Ранее сообщалось, что представители десяти стран Евросоюза призвали развивать атомную энергетику на фоне повышения цен на газ. Они отметили, что это позволит сократить энергозависимость от других государств, прежде всего, от России. Атомные станции можно заказывать и в Москве, но вряд ли ведущие страны ЕС на это пойдут, считают эксперты.