Клим Шипенко рассказал о своих ощущениях после первого полета в космос:

Режиссер Клим Шипенко в интервью RT рассказал о своих ощущениях после первого полета в космос.

«Мы все втроем кайфовали. Никто плохо себя не почувствовал, и все чувствовали, что такое больше нигде не испытаешь, кроме как слетав в космос», — рассказал он, добавив, что лететь в космос было волнительно, но от возвращения он испытал не меньшее удовольствие.

По словам Шипенко, никто из съемочной группы не жаловался на самочувствие.

Члены «киноэкипажа» Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали первыми в мире, кто снимал на орбите художественный фильм. Речь идет о драме под рабочим названием «Вызов». По сюжету зрителей ожидает история девушки-врача, отправляющейся на МКС для спасения космонавта. Данная картина стала совместным проектом госкорпорации «Роскосмос».

В съемочном процессе были задействованы и российские космонавты, среди которых Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. «Киноэкипаж» больше недели пробыл на Международной космической станции.

Ранее в Роскосмосе оценили приземление «киноэкипажа».