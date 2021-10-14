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Немецкие ученые нашли новый побочный эффект COVID-19

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Depositphotos

Немецкие ученые из Института биомолекулярной медицины Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма выяснили, что коронавирус может крайне негативно влиять на зрение. Результаты исследования публикует онлайн-архив bioRxiv.

Ученые подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию коронавируса. После этого они некоторое время наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Исследователи заключили, что вирус SARS-CoV-2, возможно, инфицирует и реплицируется в фоторецепторах и ганглиозных клетках — нейронах — сетчатки, таким образом нарушая проведение импульса из сетчатки в ЦНС.

Они также отметили, что инфицирование SARS-CoV-2 органоидов сетчатки вызывает всплеск интерлейкина 33 — цитокина (информационной молекулы), связанного с острым заболеванием COVID-19 и возможной дегенерацией сетчатки. Специалисты предполагают, что повышенная экспрессия цитокинов — следствие иммунного ответа организма на заражение коронавирусом.

Из данных исследования следует, что антитела, вырабатывающиеся при применении антивирусных препаратов и вакцин блокируются рецепторы ACE2 — именно они позволяют вирусу проникать внутрь клетки.

Ранее ученые увидели в ранней ревакцинации от коронавируса риск осложнений.

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