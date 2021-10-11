Палеонтологи нашли древнейший отпечаток ноги предка человека

Древнейший отпечаток ноги предка человека обнаружила на Крите международная группа палеонтологов под руководством специалистов из Тюбингенского университета в Германии. Находку они описали в статье в журнале Scientific Reports.

Отпечатки ног в окаменевших отложениях прибрежного песка исследователи обнаружили рядом с деревней Трахилос. С помощью геофизических и микропалеонтологических методов они установили возраст находки — 6,05 млн лет, почти на 2,5 млн лет больше, чем следам афарского австралопитека из Танзании. Примерно в это же время жили человекообразные обезьяны оррорины, возможные предки современных людей. Однако единственные их останки были обнаружены в Кении, и в руки палеонтологов попали только бедренные кости. Ни стоп, ни отпечатков ног, которые можно было бы сравнить с новыми следами, нет.

Новые следы показывают, что у раннего предка человека была более короткая, чем у австралопитека стопа с более узкой пяткой и невыраженным сводом. Большой палец был крупным, остальные — один меньше другого.

Шесть млн лет назад Крит был соединен с Грецией, где 7,5 млн лет назад обитали грекопитеки Graecopithecus freybergi. Исследователи допускают, что отпечатки могли принадлежать именно им.

От Восточной Африки в то время Европа и Ближний восток были отделены из-за расширения Сахары. Ученые предполагают, что опустынивание, начавшееся 6,25 млн лет назад в Месопотамии, могло положить начало миграции в Африку европейских млекопитающих, включая обезьян.