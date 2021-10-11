«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска 14 октября. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что запуск состоится в четверг, 14 октября, в 12.40 мск.

6 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты со спутниками OneWeb пройдет 14 октября с космодрома Восточный. После этого, 28 октября, с Байконура на орбиту полетит грузовой космический корабль, а 24 ноября состоится запуск к Международной космической станции (МКС) модуля «Причал». Затем запланирован запуск «Союза МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракеты-носителя «Протон» со спутниками связи «Экспресс АМУ-3» и «АМУ-7».

В августе «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур. При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.