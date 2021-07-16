Ученые выяснили, как безмозглый слизевик принимает решения

Слизевики «ощупывают» окружающую среду вокруг себя всей поверхностью тела, прежде чем выбрать, в какую сторону разрастаться, выяснили ученые из Университета Тафтса в США. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

Слизевики — организмы из группы простейших, на определенной стадии развития имеющие вид слизистой массы. Они могут состоять из плазмодия — одной клетки со множеством ядер, или множества клеток. Хотя у слизевиков нет мозга, некоторые из них, например, Physarum polycephalum, способны на многие действия, которые принято связывать с мышлением, поясняют авторы работы. Если узнать больше о том, каким образом слизевик «думает», это, возможно, позволит узнать больше о истоках мышления и поведения многих организмов, включая людей.

Более ранние исследования показали, что Physarum polycephalum способен проходить через лабиринты, запоминать, где находится пища, и даже делиться воспоминаниями с другими особями, передавая им капли слизи. Однако в большинстве работ ученые использовали неприятные для Physarum polycephalum вещества или поощряли его пищей. На этот раз исследователи хотели выяснить, как слизевик будет прокладывать себе путь без подобных стимулов.

Они разместили Physarum polycephalum в чашке Петри с агар-агаром, где с одной стороны находился небольшой стеклянный диск, а с другой еще три таких же. Первые 12 часов слизевик разрастался во всех направлениях, однако затем образец предпочел направиться к трем дискам. Исследователи повторили эксперимент, расположив диски не бок о бок, а сложив в стопку. В этом случае Physarum polycephalum терял к ним интерес.

Компьютерное моделирование показало, что сложенные стопкой диски деформируют поверхность питательной среды иначе, чем когда находятся рядом друг с другом — и во втором случае, очевидно, они более привлекательны для слизевика. Определять искривления на поверхности Physarum polycephalum удается благодаря обилию ионных каналов в клеточных оболочках. Когда исследователи заблокировали ионные каналы, слизевик рос равномерно во всех направлениях, не учитывая информацию об окружающей среде.

Результаты исследования показывают, насколько рано у организмов могла появиться способность исследовать окружающую среду, отмечают исследователи — для этого не обязательно иметь мозг и вообще нервную систему. Также оно демонстрирует, как тесно связаны интеллект, поведение и развитие органов в эволюционном плане.