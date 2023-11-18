Тайна Деда Мороза. Как Снегурочка стала сиротой, и кто ее родители

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Этот сравнительно молодой персонаж, которого мы все знаем, «родился» в начале прошлого века. Сначала на празднике он появлялся один, а потом уже в советское время к нему присоединилась внучка Снегурочка. Других родственников у этой пары не было. «Газета.Ru» вместе с экспертом по детской литературе, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета (МГПУ), доцентом Екатериной Асоновой разобрались, кто стал прообразами главных символов Нового года, куда пропали родители Снегурочки, и почему у Деда Мороза нет жены.

Когда появился Дед Мороз?

Современный образ Деда Мороза возник в 1937 году – тогда в здании московского Дома Союзов провели первую новогоднюю елку с его участием после нескольких лет запрета празднования.

Однако персонаж изначально не был таким, каким его знают сегодня. Он имеет несколько предшественников. Один из них – Мороз Иванович, который впервые появился в XIX веке в сборнике Владимира Одоевского «Сказки дедушки Иринея» (1840). Это было первое письменное упоминание образа Мороза, рассказала «Газете.Ru» эксперт по детской литературе, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета (МГПУ), доцент Екатерина Асонова

Тогда он был не слишком похож на известного современным детям персонажа. Так, к Новому году он никакого отношения не имел, а скорее был представителем зимнего сезона. Через колодец дети попали в ледяную страну, где Мороз Иванович начал их испытывать, давая разную работу. Если выполнить ее хорошо, то Мороз Иванович вознаградит, выступая в роли справедливого воспитателя и наставника.

«Я — Мороз Иванович! Старик суровый! Знаю, чего вам надо.

Будет вам ведtрко и ещt награда!

Только послужите мне, морозной моей седине.

Обед мне сварите, рубаху зашейте, пол подметите да перину взбейте!

А я пока — доверху снегом набью облака!»

(В. Ф. Одоевский «Сказки дедушки Иринея»)

«Затем спустя 20 лет образ Мороза появляется в поэме Николая Некрасова «Мороз Красный Нос» (1863), из которой мы все помним строки про Мороза-воеводу, который обходит владенья свои. Это явно не добрый даритель подарков под Новый год или Рождество», — считает Асонова.

Так, ни в 40-х годах, ни в 60-х годах XIX века образ Мороза не был связан с Рождеством. Но благодаря немецким переселенцам в России все-таки был обычай дарить детям подарки в этот праздник, связанный с образом Николая Угодника. Тогда было решено создать свой аналог дарителя.

«Интересное и то, что изначально прообразы Деда Мороза связаны не с зимой и Новым годом, а с таянием, то есть с переходом на весну. Это связано с тем, что праздник этот тоже достаточно молодой, и крестьяне его особо не праздновали, отсюда и связь Мороза с совершенно другим явлением и представлениями о холоде и зиме. Вообще логичнее, что Новый год должен быть связан с Зимой, как с персонажем. У братьев Гримм, например, есть сказка про матушку Метелицу, когда она выбивает перину, идет снег. Но история распорядилась иначе, и у нас появился Дед Мороз», — рассказала специалист.

Уже в 1910-х Дед Мороз стал «живьем» появляться на елках и дореволюционных открытках. После революции Советы начали бороться со старыми традициями, запретив отмечать Рождество и Новый год.

Советская пропаганда в борьбе с церковными суевериями и традициями праздновать главные зимние праздники намеренно придумала миф о том, что Дед Мороз – злое языческое божество, которое требовало жертвоприношений. Якобы именно поэтому игрушки и развешивают на елки, отдавая дань прошлому, когда роль игрушек выполняли жертвы.

«История деда Мороза прекрасна. У нас есть два отдельных персонажа из сказок и легенд, которые выступают в роли хранителей морозов. Один — Мороз Воевода из Некрасова, а второй — Мороз Иванович Одоевского. Они соединились в единого персонажа, но других образов, более архаичных, мы не знаем, то есть это относительно молодой персонаж, ему всего около ста лет. Интересная вариация на тему Мороза – хранителя зимы получилась у Самуила Маршака в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев», в которой зима представлена не одним, а тремя персонажами, как и все остальные месяцы года», — объяснила Асонова.

Очень интересную легенду появления Деда Мороза – доброго дарителя и даже защитника детей придумали современные писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Книжка так и называется — «Правдивая история Деда Мороза». Лучше всего эту сказочную повесть, как и многие другие рождественские истории, читать в предновогодний и новогодний период.

Воскрешение Деда Мороза и кража чей-то внучки

Как уже упоминалась, в 1930-х годах Дед Мороз вернулся. Тогда член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового Года с елкой.

По всей стране начали праздновать переосмысленный Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой. Это было сделано, чтобы жители СССР почувствовали себя единым народом с общими традициями.

«Дальше развитие образу дает появление нового советского государства, когда абсолютно все стало новым. К 30-м годам поняли, что совсем без праздников плохо. У любой группы людей должно быть что-то общее, какие-то коллективные традиции, в СССР это хорошо понимали, тогда появляется идея создать Новый год и хозяина праздника. Так появилась фигура современного Деда Мороза и его внучки Снегурочки», — объяснила Асонова.

Но почему именно Снегурочка? По словам специалиста, прообразом девочки был персонаж старой сказки, в которой рассказывается о бездетной паре деда и бабки, которые слепили себе из снега девочку и назвали ее Снегуркой, но летом девочка растаяла.

Свою интерпретации истории описал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873). В ней у Мороза и его жены Весны-Красны родилась дочь Снегурочка.

«Шестнадцать лет тому, как я для шутки

И теша свой непостоянный нрав,

Изменчивый и прихотливый, стала

Заигрывать с Морозом, старым дедом,

Проказником седым; и с той поры

В неволе я у старого. Мужчина

Всегда таков: немножко воли дай,

А он и всю возьмет, уж так ведется

От древности. Оставить бы седого,

Да вот беда, у нас со старым дочка —

Снегурочка»

(А.Н. Островский, «Снегурочка»)

Однако такой союз разозлил бога Ярило и он убил девочку солнечным светом, растопив ее. Такой образ ледяной девочки начал кочевать по разным детским произведениям, в том числе и рождественским. В них дети часто находили в Рождественскую ночь Снегурочку в снегах на улице и приводили домой, чтобы согреть ее у огня, однако она всегда таяла.

Кроме пьесы Островского имена Мороз и Снегурочка рядом нигде не встречались, но в 1937 году они появились на первой советской елке вместе.

«Можно сказать, что Снегурочку Дед Мороз как бы взял или «украл» из другой сказки. Сам по себе его образ суров и страшен, поэтому вводится фигура Снегурочки, которая «смягчает» Деда Мороза. Она была введена в сценарий в качестве посредника между Дедом Морозом и детьми: методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей. По большей части советские создатели просто взяли двух не связанных друг с другом персонажей и соединили их», — объяснила Асонова.

А на вопрос о том, почему Снегурочка стала именно внучкой, а не дочкой Мороза, ответить легко: она слишком молодая.

«Объяснение, почему Cнегурочка стала внучкой, а не дочкой, лежит на поверхности. Мороз староват для того, чтобы иметь такую юную дочь. Мы и в сказке Cнегурочку воспринимаем именно как внучку. В сказках всегда говорится «жили-были дед и баба», люди воспринимают это как дедушку и бабушку, хотя на деле это символ бедности и бед. Поэтому их родственные связи — это влияние восприятия возраста, других причин тут нет», — отметила специалист.

Других родственников, по словам Асоновой, у этих персонажей никогда и не было. Однако не исключено, что в будущем их образы снова претерпят изменения и обзаведутся семьей.