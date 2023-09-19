Древние египтяне и японский дизайнер: кто изобрел смайлики, о которых мечтал Набоков

Недавно ростовский суд признал эмодзи «палец вверх» эквивалентом подписи под документом. Кому-то судья, вынесший это решение, покажется избыточно прогрессивным, но в действительности у эмодзи очень древние корни. В современном виде их изобрели японцы в конце 1990-х годов, но на протяжении тысячелетий знаки-эмоции и знаки-идеи были важной частью многих культур, в том числе египетской и шумерской. О том, как изобрели эмодзи — в материале «Газеты.Ru».

Желтые человечки

Впервые текстовые символы для изображения эмоций начали использовать 19-го сентября 1982-го года — это предложил сделать Скотт Фалман, профессор Университета Карнеги — Меллона. Тогда популярной формой интернет-общения были тематические «доски объявлений». Многие посты были серьезными: объявления о выступлениях, запросы информации и что-то вроде: «Я только что нашел кольцо в мужском туалете на пятом этаже. Кому оно принадлежит?». Однако многие старались писать с юмором, и читатели не всегда могли уловить иронию.

«Эта проблема заставила некоторых из нас предположить (полусерьезно), что, возможно, было бы неплохо явно отмечать сообщения, которые не следует воспринимать всерьез. Были предложены различные «маркеры-шутки», и в разгар обсуждения мне пришло в голову, что последовательность символов :-) была бы элегантным решением, которое могло бы обрабатываться современными компьютерными терминалами на базе ASCII», — рассказывает Фалман.

Традиция быстро прижилась и постепенно распространилась на другие университеты, вокруг которых изначально развивался интернет.

Популярными такие символы стали в 1990-х годах, когда переписка в интернет-чатах стала массовой. В то время основной формой удаленного общения был телефонный разговор и, на первый взгляд, обмен текстовыми сообщениями давал меньше пространства для выражения эмоций. Поэтому сарказм могли передать как ;-), а недоумение — ¯\_(ツ)_/¯.

close 100% Набор изначальных эмодзи NTT DOCOMO, INC.

Эти знаки периодически используются до сих пор, особенно людьми более старшего поколения, которые застали те времена. Эмодзи-пиктограммы изобрел в 1999 году японский дизайнер Сигэтака Курита. Он хотел разработать привлекательный интерфейс для простой и лаконичной передачи стандартизированной информации: например, «облачко» в прогнозе погоды вместо слова «облачно», значок стационарного телефона или кинокамеры. Интересно, что среди 176 оригинальных эмодзи не было наиболее популярных сейчас «пальцев вверх» или смеющихся людей, но были «кот» и «пес», фазы Луны, бомба и знаки сердца, в том числе — разбитого. Разработка принадлежала японскому провайдеру мобильного интернета DOCOMO, но ее быстро скопировали конкуренты, и картинки-пиктограммы стали популярны по всей Японии.

Явление оставалось региональным, пока в конце 2000-х годов группа инженеров Google и Apple не предложила внести 625 эмодзи в Unicode — стандарт кодировки символов в интернете, который позволяет передавать символы всех основных письменных языков мира. Предложение приняли, и в 2010 году эмодзи стали таким же символом, как буквы или китайские иероглифы. Они включены в экранные клавиатуры на iOS и в системах Android.

При этом не обошлось без политической борьбы, хотя трудно представить менее политизированную тему, чем общение маленькими рисуночками. Например, некоторых возмущало: почему существуют шесть разных символов под суши и ни одного — под буррито или винегрет? Почему среди множества значков-профессий почти все — мужчины? Почему люди в эмодзи белые (хотя на самом деле желтые)? Почему есть флаг Израиля, но не Палестины? Многие из этих пожеланий постепенно учитывались разработчиками, и некоторые платформы, например, Telegram, позволяют выбрать человечка любого пола или цвета кожи, а также блюда из очень большого набора.

Древнеегипетская письменность — первые эмодзи

С исторической точки зрения Сигэтака Курита не изобрел ничего радикально нового. Первые человеческие записи состояли из идеограмм — значков, выражавших определенную идею, предмет или явление. Их не следует отождествлять с иероглифами: например, китайские иероглифы состоят из целого набора отдельных идеограмм. Напротив, в некоторых случаях иероглиф служит для передачи отдельного звука, — иначе бы такая письменная система была слишком жесткой и не могла передавать звучание иностранных имен.

close 100% Сравнительная эволюция месопотамской, египетской и китайской систем письма Maspero, G

Точно также не стоит путать идеограммы с пиктограммами, которые обозначают конкретно нарисованный предмет. Если читать эмодзи как пиктограммы, то «самолет» бы не мог обозначать путешествие, а «человек в прозрачных очках» — занудство или интеллект.

Предшественником эмодзи можно считать древнеегипетскую письменность — ближневосточная клинопись также включала в себя идеограммы, но они утратили всякое сходство с изначальными предметами. Некоторые древнеегипетские символы будут понятны и современному человеку без подготовки. Например, эти четыре эмодзи означают «солнце», «дом», «трость» и «гора».

close 100% Эмодзи «солнце», «дом», «трость» и «гора»

На одной из выставок в Израильском музее в Иерусалиме показывают соответствие современных эмодзи и древнеегипетских иероглифических символов. Например, символом «гора» можно было обозначить «чужую страну».

Архаические идеографические символы шумерской клинописи также отдаленно напоминают эмодзи. Например, эти знаки обозначают «голова», «рыба», «стрела», «звезда».

close 100% Знаки «голова», «рыба», «стрела», «звезда»

«Типографский знак улыбки»

Несмотря на то, что отцом текстовых смайликов считается Скотт Фалман, похожие на смайлы знаки использовались давно. Например, схематический знак улыбки нарисован на кувшине для щербета возрастом 3700 лет, найденном при раскопках на территории современной Турции, где находился хеттский город Каркамыш. Неизвестно, что именно хотел выразить автор рисунка, но схематическое изображение улыбки ничуть не изменилось за многие тысячи лет.

close 100% HDNER/twitter.com

Предвосхитил идею Фалмана и словацкий нотариус Ян Ладислаидеса, живший в XVII веке. В одном из отчетов он написал, что документы, над которыми он работал, не вызвали нареканий, поставил подпись и рядом нарисовал схематическую удовлетворенную рожицу.

close 100% Ringer Axel Springer/Barcroft

Наконец, о специальном знаке для улыбки, пусть и не совсем всерьез, мечтал русско-американский писатель Владимир Набоков.

«Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос», — сказал он в интервью газете The New York Times.