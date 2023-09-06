Ученые нашли самую древнюю птицу. Как она выглядела и где жила

Китайские палеонтологи обнаружили самую древнюю в мире птицу. Она чем-то напоминает археоптерикса — предка птиц величиной с ворону, занимающего промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами. В отличие от него, «находка» китайских ученых жила на земле, а не на деревьях, и обладала длинными ногами. Зачем древнейшей птице длинные ноги и какой могла быть ее жизнь — в материале «Газеты.Ru».

Птица или динозавр?

В XX веке в научной литературе часто встречалось выражение «вымирание динозавров». Под этим имелась в виду часть мел-палеогенового вымирания, вызванного падением крупного метеорита на территорию современной Мексики. Однако, как выяснилось, динозавры не вымерли. Вернее вымерли не все. Они окружают нас на всех континентах, включая Антарктиду.

В последние десятилетия палеонтологи пересмотрели классификацию видов и пришли к выводу, что современные птицы тоже относятся к динозаврам, а именно — к тероподам.

Птицы отделились от других двуногих динозавров в юрский период, но знания об их ранней эволюционной истории ограничены из-за нехватки окаменелостей этого времени. В частности, ученые спорят, как именно птицы научились летать: планируя с ветвей или бегая по земле. Чтобы понять, что именно заставило рептилий превращаться в птиц — важнейшую часть современной экосистемы — необходимо исследовать как можно более древний их вид. Современных птиц и их ближайших родственников среди динозавров выделяют в отдельную кладу авиалов.

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Длинноногий пращур

Ли Мин Сюй из Фуцзяньского института геологических исследований и его коллеги открыли, вероятно, самый старый вид авиалов. Исследование основано на окаменелостях возрастом 148–150 млн лет, найденных в китайской провинции Фуцзянь недалеко от деревни Янъюань. Отпечаток скелета хорошо сохранился в камне, и без труда можно различить длинные ноги, крылья, таз, позвоночник и многочисленные ребра. Этого достаточно, чтобы воссоздать облик существа с высокой точностью. Открытый вид получил имя Fujianvenator prodigiosus.

Это была птица средних размеров, примерно с клинохвостого фазана. Ее масса тела — примерно 641 г, но, судя по скелету, она была молодой и незрелой. Плечевая кость намного длиннее бедренной (в 1,38 раза), что характерно для авиалов мелового периода, следующего за юрским. Еще сильнее выделяется большая берцовая кость голени — она вдвое длиннее бедренной и самая длинная среди всех тероподов той эпохи. В целом, удлинение передних конечностей характерно для всех авиалов и отделяет их от других динозавров, но одновременное удлинение ног характерно лишь для F. prodigiosus.

close 100% Окаменелость авиала Xu et al./Nature

Бегун или житель болот?

Открытый вид крайне важен для понимания диверсификации авиалов в конце юрского периода. Отчасти F. prodigiosus напоминает археоптерикса, особенно по пропорциям фаланг верхних конечностей, но отличается от него строением нижней части тела. У авиала из провинции Фуцзянь почти нет адаптаций к летающему образу жизни, а длинные ноги — как раз признак жизни на земле. Это особенно удивило ученых, поскольку принято считать, что ранние авиалы, в том числе археоптерикс, обитали на деревьях. Именно поэтому, согласно господствующей теории, они развили полет, планируя с ветки на ветку.

Авторы исследования не смогли понять, зачем именно авиалу нужны были такие задние конечности. Обычно удлинение голени повышает скорость бега за счет более длинных шагов.

Анализ скелета показал, что F. prodigiosus и правда мог быть хорошим бегуном, даже лучшим, чем тираннозавриды, которые славились своими беговыми способностями.

Однако ученые готовы допустить и альтернативный вариант. Длинные голени также встречаются у птиц, живущих на болоте, вроде куликов и аистов. Это помогает птицам возвышаться над водой и ходить по затопленной местности. В пользу этой версии также говорит тот факт, что неподалеку от Янъюань ранее обнаружено множество водных и полуводных видов животных.

Таким образом, F. prodigiosus мог с равной вероятностью быть как проворным хищником, так и предшественником куликов. Прояснить этот вопрос помог бы анализ пальцев ног, но они, к сожалению, не сохранились.