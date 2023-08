Опыт нацистов и патент США. Существуют ли боевые комары?

Поиски идеального комара

Согласно медицинской статистике, каждый год комары убивают больше людей, чем любое другое существо в мире. От одной только малярии, по сведениям ВОЗ, умирает около шестисот тысяч человек в год, а еще комары переносят много смертельных вирусов, некоторые энцефалиты (заболевания, при которых воспаляется вещество головного мозга. — «Газета.Ru»). Поэтому военные уже давно присматриваются к этим насекомым, как к потенциальным кандидатам на звание идеального биологического оружия.

Один из наиболее известных примеров подготовки к использованию комаров в качестве биологического оружия произошел в ХХ веке, во время Второй мировой войны. Нацисты подробно их изучали.

«Ближе к концу войны ученые из института в Дахау провели исследование того, как зараженных малярией насекомых можно сохранять живыми достаточно долго, чтобы их можно было выпустить на вражескую территорию,» — пишет The Guardian.

В январе 1942 года глава СС Генрих Гиммлер отдал приказ о создании энтомологического института в Дахау.

Немецкий генерал Клаус Рейнхардт, родившийся в 1941 году, в своей научной статье пишет, что протоколы о деятельности Гитлера, хранящиеся в архивах, не позволяют сделать иного вывода, кроме того, что в Германии проводились исследования для применения в биологической войне.

Первое подтверждение исследований института в области комаров содержится в частном письме Георга Окса Филиппу Геннеру от 12 июля 1944 года:

«Мы пытаемся выращивать лихорадочных комаров в больших масштабах. Мы построили большие летные клетки и подаем самцам комаров подслащенную воду; самки получают кролика через ночь, чтобы они могли сосать кровь. Иногда мы кормим этих кровожадных существ нашей собственной кровью...»

В 1944 году ученые исследовали продолжительность жизни различных видов комаров, чтобы установить, можно ли сохранять их живыми достаточно долго для транспортировки из лаборатории размножения к месту высадки. В конце испытаний нацисты нашли вид комаров anopheles (известно около 460 видов, но только 100 могут переносить малярию и быть опасными для человека), подходящий своей способностью передавать малярию людям.

Где изучают комаров в наши дни

Несмотря на то, что биологическое и химическое оружие запрещено международным правом, в частности Конвенцией о биологическом оружии (вступила в силу в 1972 году) и Конвенцией о химическом оружии (вступила в силу в 1997 году), подобные исследования идут и в наши дни. Только уже не в Германии.

Статья ученых Медицинского управления армии США, написанная в коллаборации с сотрудниками Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных Сил Таиланда под названием «Влияние источников кровяной муки человека и макаки-резус на размножение комаров и выживаемость взрослых особей в лабораторных условиях», опубликована 7 августа 2023 года (Под кровяной мукой понимается высушенная кровь человека и макаки, которая служит кормом для выращивания комаров).

Так начинается аннотация статьи: «Массовое выращивание комаров, необходимое для проведения научных исследований, является технически сложной задачей. Источник кровяной муки признан ключевым фактором при массовом выращивании комаров, влияющим на здоровье колонии и плодовитость. Четыре вида комаров, колонизированных в лабораторных условиях Департамента энтомологии Медицинского управления армии США — Научно-исследовательского института медицинских наук Вооруженных сил (USAMD-AFRIMS): Anopheles cracens, An. dirus, An. minimus и An. sawadwongporni получали кровяную муку из источников человека и макаки-резус через искусственную мембранную кормушку. Оценивалось влияние различных источников кровяной муки на кровоснабжение, выживаемость и размножение (плодовитость и показатели вылупления)».

Стоит отметить, что в списке видов комаров, которых собираются выращивать в больших количествах, одни Anopheles, причем именно те виды, которые переносят малярию.

А некоторые из них особенно хорошо переносят быстро разворачивающуюся малярию нового типа (Knowlesi-малярию).

Параллельно идут работы по системам высадки для таких комаров, одна из которых была запатентована в 2015 году.

Патент US8967029B1

«Система выпуска ядовитых комаров с воздуха» запатентована.

Достаточно перевести текст этого документа, чтобы понять, для чего предназначен дрон, в котором происходит размножение и сброс комаров.

«Устройство для воздушного выпуска комаров включает в себя беспилотный летательный аппарат, управляемый дистанционно. Оно оснащено контейнером с центральным процессором и бункером для разведения комаров, представляющим собой автономный отсек, в котором содержатся комары и корм для комаров, содержащий токсин, который может передаваться при укусе комара после того, как комар съест этот корм. Выпускная трубка подсоединена к ящику для разведения комаров. Клапан подсоединен к выпускной трубке и управляется дистанционно».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Далее в патенте неоднократно упоминается Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, но также указано, что договор 1972 года может быть истолкован «как применимый не к самим биологическим агентам или токсинам, а скорее к определенным целям, для которых они могут быть запрещены. Таким образом, существуют разрешенные цели, которые определяются как профилактические, защитные и мирные».

Также в документе написано, что в настоящий момент уже существуют различные типы небольших роботизированных устройств, которые могут попытаться доставить возбудителей болезней ближе к вражеским войскам.

«Даже со всеми сложными компьютерными чипами и микропроцессорами все эти высокотехнологичные устройства и близко не могут сравниться с чудесной технологией природы. Природа располагает очень высокотехнологичным устройством, которое может не только доставить возбудителя болезни в район, где может находиться враг, но и эти устройства могут выискивать и находить врага, даже если он находится за укреплениями и скрывается. Это чудо техники может переносить возбудителя болезни, скрытно проникать на территорию противника, находить конкретного врага и заражать его без предупреждения. Это сверхвысокотехнологичное природное устройство называется «комар». Если бы только у военных был способ использовать силу комара, они могли бы легко заразить и уничтожить большие массы вражеских войск без единого выстрела,» — говорится в тексте патента.

Чем заражать будем?

Интересно, что в документе речь идет не только о малярии, как возможной болезни, которая будет перенесена таким образом, но и о различных генетически измененных бактериях, а также о более заразных вирусах.

«Очень заразный вирус может уничтожить 100% вражеских войск, потому что те, кого не укусили, будут заражены своими сослуживцами», — отмечается в патенте.

Кроме того, таким образом возможна передача человеку от комара нервных ингибиторов (подавителей), желудочно-кишечных конвульсивных средств, нейрофармакологических агентов, успокаивающих средств и галлюциногенов.

«Успокаивающие средства включают в себя целый ряд психоактивных веществ, которые вызывают сон или галлюцинации. Примером может служить BZ (3-хинуклидинилбензилат, Советский код – «Вещество78»), ранее разработанное во время холодной войны». Выводящее из строя вещество BZ вызывает бред и галлюцинации.

Комары как оружие массового поражения?

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский усомнился в том, что с помощью комаров можно доставлять что-то кроме того, что они уже переносят в природе.

«Мне неизвестно химическое вещество, которое можно было бы скормить комару, а потом сделать так, чтобы он передал его при укусе. Потому что при укусе он впрыскивает только свою слюну из слюнных желез. То есть, это должно быть какое-то чрезвычайно экзотическое вещество, которое проникает в железы комаров, накапливается и там и со слюной передается,» — объяснил эксперт.

По словам ученого, с помощью такого дрона, конечно, можно доставить комаров, зараженных малярией. Но так как они питаются на многих животных, людей среди укушенных будет не много.

«Если на территории какого-нибудь государства выпустить 20 тысяч комаров, приведет ли это к нескольким случаем малярии среди людей? Да, может. Но соотносимо ли это с идеей массового оружия?» — задается вопросом Марьинский.

Он добавил, что можно представить себе специально выведенных ГМО-комаров, слюна которых содержала бы какой-то яд.

«Да, гипотетически таких комаров вывести можно. Но, при укусе человека, станет очевидно, что кто-то занимается разработкой биологического оружия, которое запрещено. Думаю, на это вряд ли кто пойдет», — заключил энтомолог.

Эффективность комаров

По мнению вирусолога, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, существование боевых комаров вполне возможно, так как они сами по себе уже являются совершенным биологическим оружием, и люди могут воспользоваться ими в своих целях.

«Природа уже создала биологическое оружие, оно называется «комар». Он уже умеет передавать смертельную болезнь – малярию. Кроме того, с помощью комаров можно передавать другое достижение природы – вирусы.

Комары могут заразить человека вирусом желтой лихорадки, Денге, лихорадки Западного Нила, вирусом Чикунгунья, Карельской лихорадки».

Волчков считает, что с помощью комаров доставлять вирусы более эффективно, нежели просто распылять их над поселениями людей.

«Вирусы распылять с помощью дрона, описанного в патенте, неудобно. Микрокапли по дороге к земле высохнут, и вирус уже не будет эффективным. Для заражения его нужно вдохнуть именно в микрокаплях.

Поэтому смысл в том, чтобы доставлять вирусный агент именно с помощью комаров – есть.

Распылить их можно будет над городом, где обитает много людей. Кроме того, можно снабдить комара вирусом, который работает именно на человеке», — рассуждает Волчков.

Впрочем, у такого дрона, по мнению ученого, может быть и мирное применение.

«С помощью таких комаров можно будет вакцинировать животных. Кроме того, с их помощью, при желании, можно будет бороться с теми же малярийными комарами, которые будут передавать друг другу дефектную плазмодию (возбудитель малярии). И она уже не сможет заразить человека», — полагает Волчков.