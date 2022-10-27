Российские ученые оценили новые доказательства искусственности коронавируса

Немецкие и американские ученые недавно опубликовали препринт, где они приводят новые доказательства того, что коронавирус был создан искусственно. Они приводят как аргумент научную статью 2014 года, где дается пошаговая инструкция по конструированию синтетического коронавируса. Найденные следы конструирования в SARS-CoV-2, по их мнению, являются «отпечатком пальца» создателя, что последовательно доказывается в статье. В кругах российских генетиков и биоинформатиков после выхода этого исследования опять пошли ожесточенные обсуждения. Одни считают статью несомненным доказательством, другие – очередным фейком. О чем спорят ученые — в материале «Газеты.Ru».

Новые доказательства

«Мы считаем, что SARS-CoV-2 является аномалией — скорее всего, продуктом синтетической сборки генома, а не естественной эволюции. Мы сообщаем о высокой вероятности того, что SARS-CoV-2 мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro,» — так пишут в недавно опубликованном препринте (научная статья, не прошедшая рецензирования) ученые Валентин Бруттель (университетская клиника Вюрцбурга — Германия), Алекс Уошберн («Сельва Аналитикс» — частная компания из США) и Антониус ВанДонген (Университет Дьюка, США).

Опубликованный препринт дает новое основание для гипотезы о том, что коронавирус (Sars-CoV-2) мог «убежать» из лаборатории в китайском Ухане, в конечном итоге спровоцировав глобальную пандемию.

Исследователи утверждают, что обнаружили в геноме SARS-CoV-2 своего рода «отпечаток пальца» генного инженера, оставшийся в результате целенаправленных манипуляций с вирусом.

Этим отпечатком, по мнению авторов статьи, является регулярно повторяющийся паттерн (сайт рестрикции — особый отрезок) в геноме вируса, используемый генными инженерами для разрезания и сшивания фрагментов ДНК.

По словам Валентина Бруттеля, которые приводит немецкий телеканал NTV, «ученые, которые генетически модифицируют РНК-вирусы (такие как SARS-CoV-2), сначала собирают генетический состав из отдельных строительных блоков ДНК. Один из часто используемых методов (такой сборки) предполагает, что после манипуляций в геноме можно увидеть оставшиеся «участки распознавания» вблизи мест соединения этих строительных блоков, а именно: характерный закономерный узор».

Бруттель и его коллеги сравнили друг с другом геномы известных искусственно созданных вирусов и естественных вирусов. «В естественных вирусах места обнаружения (паттерны) распределены совершенно случайным образом», — рассказал Бруттель NTV. – «Однако в случае генетически собранных (искусственных) вирусов они всегда появляются по определенной, обусловленной производством схеме».

Ученые обратили внимание на то, что этот паттерн можно найти в SARS-CoV-2, но не в близкородственных вирусах. Их предварительные результаты показали, что вероятность естественного появления этого паттерна составляет не более 1 из 100, а то и намного ниже.

По мнению Бруттеля, этот узор можно сравнить с отпечатком пальца на орудии преступления. «Мы показали, что крайне маловероятно, что такой паттерн, который также обнаружен по крайней мере в десяти других синтетических РНК-вирусах, появился в SARS-CoV-2 чисто случайно», - приводит его слова NTV.

«Поваренная книга»

Кроме того, ученые указывают в своей статье на «поваренную книгу» с рецептом, — а именно статью 2014 года «Обратные генетические системы коронавируса: инфекционные клоны и репликоны», где даны инструкции: как именно должен быть собран коронавирус.

Как утверждают авторы препринта, по схеме, приведенной в этой статье, и был собран синтетический SARS-CoV-2.

«Газета.Ru» обратилась к руководителю лаборатории геномной инженерии МФТИ Павлу Волчкову, который в своей практике также занимается синтезом вирусов с помощью метода обратной генетики, с просьбой оценить приведенную статью на предмет популярности ее «рецепта».

«Статья 2014 года является популярной в кругах ученых, которые занимаются синтезом вирусов методом обратной генетики», — говорит Павел Волчков. – «Если вы будете заниматься обратной инженерией коронавируса, вы, несомненно, будете следовать некоей инструкции. Сначала нужно посмотреть на генетическую последовательность первоначального коронавируса, которой у нас по понятным причинам нет. Дальше следовать приведенной инструкции. Потом, после разных генетических манипуляций, вы получаете некий коронавирус. И дальше опытный глаз смотрит на картинку, приведенную в препринте (Figure 3 на стр.7), и видит ровно те же самые сайты рестирикции, которые надо «вставить по инструкции» уже в нужных местах генома SARS-CoV-2. С моей точки зрения, — это «шах и мат», — говорит Павел Волчков.

Критика

Тем не менее далеко не все специалисты согласны с приведенными доказательствами. Среди наиболее известных критиков — иммунолог Кристиан Андерсен из Исследовательского института Скриппса (США). Он называет работу «бессмыслицей», заявляя, что исследование «настолько ошибочно, что его не приняли бы даже в детском саду молекулярной биологии».

Немецкий вирусолог Фридеманн Вебер, возглавляющий Институт вирусологии Гиссенского университета, утверждает, что также возможно генетически манипулировать вирусами, не оставляя следов, упомянутых Бруттелем и его коллегами, — «и это экономит время, деньги и труд».

«Газета.Ru» также получила комментарий у давнего защитника теории естественного происхождения коронавируса, старшего научного сотрудника Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, российского биоинформатика Александра Панчина.

По его словам, все указанные сайты рестрикции в тех же местах встречаются и у природных коронавирусов, причем некоторые из них открыли уже после SARS-CoV-2.

«Ранее была проведена реконструкция предкового генома SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и родственных вирусов (Научная статья The comparative recency of the proximal ancestors of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2) и у этого предка все эти сайты были. Что не согласуется с утверждением, что эти сайты якобы вставляли какие-то генные инженеры», - говорит Александр Панчин.

По словам биоинформатика, с упомянутым препринтом много и других проблем.

«Например, непонятно почему выбраны именно эти сайты рестрикции, а не другие, в том числе более популярные у генных инженеров. Наиболее вероятный ответ заключается в том, что только с такими сайтами получился сенсационный заголовок, но в таком случае при статистической обработке результатов необходимо учитывать поправку на множественные сравнения, чего сделано не было. Но даже с этими сайтами, даже у этих авторов в работе можно увидеть природные коронавирусы, у которых все еще более «аномально», чем у SARS-CoV-2,» — утверждает Панчин.

Ученый уверен, что «эта сенсация ни о чем, как и все предыдущие некорректные доказательства искусственности SARS-CoV-2».

Доводы «за»

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ и Гёттингенского университета Константин Крутовский считает, что смысл в рассуждениях Александра Панчина есть, однако авторы все-таки не специально подобрали распределение этих сайтов рестрикции, — они действительно часто используются генными инженерами для разрезания и сшивания фрагментов ДНК с помощью специальных ферментов — рестриктаз.

«То, что эти сайты встречаются в природных вирусах — недостаточный аргумент — надо сравнивать не просто встречаемость, а вероятность случайного совпадения распределений этих сайтов в сравниваемых геномах, — утверждает Крутовский. — Сайты, о которых идет речь, в рассматриваемом препринте действительно подозрительно равномерно распределены, и их места расположения в геноме соответствуют размерам фрагментов, которые часто используются генными инженерами, как это показано в публикациях о синтетических вирусах».

Кроме того, по мнению Крутовского, было бы интересно, как Александр Панчин и другие известные биоинформатики объяснили бы отмеченную авторами препринта аномально высокую частоту синонемичных (однозначных) позиций нуклеотидов, и какова вероятность, что это случайность. «То есть это выглядит так, как будто те, кто конструировал этот вирус, сознательно старались не нарушить последовательность аминокислот в этих участках рестрикции в генах, кодирующих белки», — говорит эксперт.

Профессор Крутовский считает, что эта работа (препринт) не поставила точку в поисках источника нынешней пандемии COVID-19, и не ответила категорично и однозначно на вопрос об искусственности коронавируса, но дополнительные сомнения о его природном происхождении она все же вызывает.