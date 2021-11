Ученые объяснили, почему нужно быть физически активным в старости

Польза физических нагрузок неоспорима и известна уже давно, но сегодня люди все чаще ведут сидячий образ жизни, а к старости физическая активность и вовсе сходит на нет. Снижение активности с возрастом приводит к серьезным последствиям для здоровья. Биологи из Гарвардского университета задались вопросом — если снижение активности неизбежно, почему мы эволюционно не защищены от последствий, которое оно несет?

«Механизмы, с помощью которых физическая активность замедляет старение и снижает заболеваемость и смертность, подробно описаны, — отмечают авторы работы. — Однако нам не хватает окончательного, эволюционного объяснения того, почему физическая активность на протяжении всей жизни, особенно в среднем и пожилом возрасте, способствует укреплению здоровья. Поскольку растущая во всем мире эпидемия гиподинамии ускоряет распространение неинфекционных заболеваний среди стареющего населения, интеграция эволюционных и биомедицинских перспектив может способствовать новому пониманию того, как и почему физическая активность помогает сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни».

Физическая активность связана с более низким кровяным давлением, снижением воспалительных процессов в организме. Однако неясно, почему отсутствие физической активности, особенно в пожилом возрасте, так сильно сказывается на здоровье.

Разобраться в вопросе исследователям помог анализ эволюционных изменений. По меркам эволюции, человек начал снижать физическую активность в пожилом возрасте совсем недавно, поясняют ученые, и организм просто не успел к этому адаптироваться. Свою теорию они изложили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Вопреки широко распространенному мнению о том, что продолжительность жизни человека до недавнего времени была короткой, охотники-собиратели, пережившие младенчество и детство, жили в среднем 70 лет, то есть примерно на 20 лет дольше того возраста, в котором возможно размножение, а ископаемые свидетельства указывают на то, что такая продолжительная жизнь была для человека нормой уже 40 тыс. лет назад», — утверждают авторы работы.

Пожилые люди в социальных группах не только передавали важные знания и навыки новым поколениям, но и физически были способны добывать пищу для своих детей и внуков.

«В то время как количество сделанных за день шагов у пожилых американцев уменьшается примерно наполовину в возрасте от 40 до 70 лет, ежедневная дистанция ходьбы у современных охотников-собирателей, таких как хадза, с возрастом сокращается незначительно», — отмечают ученые.

Ранее существовали предположения, что в доисторические времена люди жили недолго и вели малоподвижный образ жизни, но сегодня они давно опровергнуты как находками археологов, так и наблюдениями за современными племенами охотников-собирателей. По всей видимости, именно выделение ресурсов организма на физическую активность помогало предотвратить некоторые проблемы со здоровьем.

В условиях, когда потребности в энергии обычно удовлетворялись или превышались, физическая активность означала, что потенциально вредные излишки энергии не откладывались в виде жировых запасов. Сегодня существует достаточно работ, демонстрирующих вред избыточного отложения жира, особенно на внутренних органах.

Кроме того, предполагают авторы работы, регулярная физическая активность означает, что энергетические ресурсы направляются на восстановление и поддержание тканей и клеток, которые разрушаются при физической активности, и в результате укрепляют их.

Это включает восстановление разрывов мышечных волокон и поврежденных хрящей, заживление микропереломов, а также высвобождение связанных с физической нагрузкой антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Без физической активности эти реакции притупляются.

Рекомендуемая продолжительность физических нагрузок уже давно определена на основе множества исследований: от получаса умеренных упражнений в день до часа интенсивных нагрузок в неделю. Это позволяет компенсировать сидячий образ жизни современного человека, а отсутствие этой компенсации повышает риск развития множества болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, болезнь Альцгеймера и рак.

«Главный вывод в том, что, поскольку мы эволюционировали, чтобы быть активными на протяжении всей жизни, нашему организму необходима физическая активность, чтобы стареть здоровым», — заключает ведущий автор исследования эволюционный биолог Дэвид Либерман.

В прошлом ежедневная физическая активность была необходима, чтобы выжить, добавляет он. Сегодня у нас есть выбор, но мы должны сделать его в пользу физических упражнений, то есть добровольно заниматься физической активностью ради здоровья.