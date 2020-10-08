Энцефалопатия и инсульты: что COVID-19 делает с мозгом

Коронавирус способен приводить к энцефалопатии, инсультам и другим неврологическим осложнениям, предупреждают специалисты Северо-Западного университета США. Неврологические симптомы в том или ином виде встречаются более чем у 80% пациентов. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.

Реклама

Исследователи изучили медицинские данные 509 пациентов с COVID-19, поступивших в чикагские больницы. У 215 из них неврологические симптомы проявились еще в начале заболевания, у 319 — к моменту госпитализации. К концу болезни с ними столкнулись 419 человек — 82% пациентов.

Эти симптомы включали в себя широкий круг проблем, связанных с нервной системой. Большинство из них были довольно легкими и включали в себя мышечные боли (присутствовали у 45% пациентов на протяжении всей болезни), головные боли (38%) и головокружение (у 30%).

Другим относительно распространенным осложнением в этой группе была энцефалопатия — поражение мозга, чреватое спутанностью сознания, проблемами с памятью и концентрацией. Около 32% госпитализированных пациентов имели этот симптом.

Случаи энцефалопатии были связаны с более высоким риском тяжелого заболевания и смерти, независимо от тяжести других симптомов.

Причину энцефалопатии у пациентов определить не удалось, однако ученые полагают, что к ней может приводить системное воспаление, вызванное COVID-19, а также непосредственное проникновение вируса в нервную систему.

Более тяжелые неврологические осложнения, такие как инсульты, двигательные расстройства и судороги встречались редко — они наблюдались лишь у 0,2-1,4% пациентов.

Большинство пациентов с неврологическими симптомами (71%) восстановились к моменту выписки.

Исследователи также отмечают, что у молодых пациентов в целом чаще, чем у пожилых, встречались неврологические симптомы.

У пожилых при этом энцефалопатия наблюдалась чаще, а между первыми симптомами инфекции и госпитализацией проходило меньше времени. Большинство таких пациентов составляли мужчины, в анамнезе имевшие неврологические или онкологические заболевания, хронические заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а также курильщики.

«Тот факт, что любые неврологические проявления в целом были более вероятны у молодых людей, удивляет, — пишут авторы работы. — Возможно, при работе с пожилыми пациентами врачи обращают больше внимания на респираторные симптомы, чем какие-то другие».

Эти результаты получены из сравнительно небольшой выборки, поэтому неясно, насколько распространены эти симптомы у всех людей с коронавирусной инфекцией, отмечают авторы. Но новые данные позволяют предположить, что COVID-19 может вызывать неврологические симптомы — особенно у тех, кто переносит болезнь тяжело и нуждается в госпитализации.

«Это исследование подчеркивает высокую частоту и диапазон неврологических проявлений, которые имели место более чем у 4/5 пациентов, госпитализированных с COVID-19», — пишут исследователи.

Головные боли и другие неврологические симптомы нередко встречаются при вирусных заболеваниях, но не стоит принимать любую головную боль или головокружение за симптом COVID-19. Следует рассматривать их в контексте других симптомов, таких как жар, кашель, одышка. В случае подозрения на COVID-19 необходимо обратиться к врачу.

Ранее британские специалисты уже сообщали об опасности коронавируса для мозга. По их данным, у 62% пациентов с COVID-19, получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга. При этом у 31% были выявлены спутанность сознания и продолжительное бессознательное состояние.

Прочие наблюдения показали, что у многих пациентов с COVID-19 наблюдается временная дисфункция мозга или его воспаления, в том числе острый рассеянный энцефаломиелит.