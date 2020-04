Сердце и легкие: как вирус спас 11 тысяч европейцев

Ученые подсчитали, сколько человеческих жизней спасло улучшение экологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Улучшение качества воздуха в странах Европы за последний месяц помогло избежать свыше 11 тысяч смертей, подсчитали специалисты финской организации Centre for Research on Energy and Clean Air, занимающейся вопросами загрязнения атмосферы.

Они выяснили, что резкое падение интенсивности дорожного движения и промышленных выбросов привело к снижению выбросов оксида азота (NO2) на 40% и к снижению выбросов частиц PM 2,5 (частицы вещества диаметром 2.5 мкм и менее) на 10%. Именно эти две формы загрязнения наносят главный удар по сердечно-сосудистой системе и легким, напоминают ученые.

«Этот эффект возник на фоне падения производства энергии из угля на 37% и снижения потребления нефти примерно на одну треть. Сжигание угля и нефти остается основным источником загрязнения оксидом азота и ключевым источником загрязнения частицами на территории Европы», — говорится в отчете организации.

На фоне улучшения экологической обстановки в большинстве стран Европы специалисты оценили улучшение показателей, связанных со здоровьем (и не связанных с заболеваемостью коронавирусом). Так, за последний месяц на 1,3 млн сократилось число невыходов на работу по медицинским показаниям, зарегистрировано на 6 тыс. меньше случаев детской астмы, на 1900 меньше госпитализаций из-за приступов астмы и на 600 случаев преждевременных родов меньше. По словам ученых, большинство этих показателей связаны с постоянным загрязнением атмосферы.

Статистический анализ показал, что наибольшего числа жертв из-за улучшения экологии удалось избежать в Германии (2 083), затем следует Великобритания (1 752), Италия (1 490), Франция (1 230) и Испания (1 083).

Что касается отдельных заболеваний, то 40% снижения смертей приходится на сердечно-сосудистые проблемы, 17% — проблемы с легкими, такие, как бронхит и эмфизема, и 13% — инсульты и онкологические заболевания. Остальные – инфекционные заболевания и диабет.

В масштабах всего мира эффект от улучшения экологии гораздо больше, отмечают ученые, поскольку в этом исследовании они сосредоточились на одном континенте и воздействии в течение всего одного месяца. Ранее отмечалось, что две наиболее населенные страны мира, страдающие от загрязненного воздуха – Китай и Индия, также наблюдают резкий спад выбросов.

«Нам угрожает много глобальных кризисов. Я надеюсь, это заставит людей задуматься: что, если такое очищение воздуха произойдет не потому, что каждый вынужден сидеть дома, а потому, что мы сумели перейти к чистому транспорту и энергии? Нам надо надеяться, что этот вирус поможет нам продвинуться вперед в борьбе с изменением климата, а не вернуться обратно», — отметил автор исследования Лаури Милливирта.

Отдельные врачи также обратили внимание на снижение госпитализаций с проблемами, не связанными с пандемией коронавируса в Европе. «Мы наблюдаем уменьшение пациентов, госпитализированных с обострениями астмы и хронической обструктивной болезни легких за последний месяц и без сомнений, снижение выбросов – частичная причина», — считает доктор Смит из Больницы Королевского колледжа Лондона. – Это позволяет нам задаться вопросом, что раньше было нормой. Если загрязнение воздуха вернется к прежним показателям, моя приемная снова наполнится детьми и взрослыми, которые не могут дышать».

В феврале эта же организация Centre for Research on Energy and Clean Air проанализировала несколько экономических индикаторов, которые упали в Китае на фоне распространения коронавируса. Так, сжигание угля на электростанциях страны оказалось на четырехлетнем минимуме, а объемы переработки нефти на заводах в провинции Шаньдун оказались на минимуме с 2015 года.

Пятилетнего минимума достигли объемы выплавки стали, выбросы диоксида азота NO2 в Китае снизились на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объемы внутренних авиаперевозок упали на 70%.

В целом, меры, направленные на борьбу с последствиями эпидемии, привели к спаду на 15-40% в ключевых отраслях китайской промышленности.