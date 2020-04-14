Нюх пропал: кто чаще выздоравливает от коронавируса

Потеря вкуса и обоняния — один из самых распространенных признаков COVID-19, выяснили специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего. Кроме того, эти симптомы в два раза чаще наблюдаются у людей с более легким течением заболевания. Работа была опубликована в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.

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Отоларинголог и хирург Кэрол Ян и ее коллеги опросили почти 1500 пациентов, которые сдавали тест на коронавирус в университетской клинике в марте 2020 года. Инфекция подтвердилась у 102 из них. Всего в исследование вошли ответы 59 пациентов с положительным результатом и 203 — с отрицательным.

Явно выраженная потеря обоняния наблюдалась у 68% больных, вкуса — у 71%.

У пациентов с отрицательным тестом — 16% и 17% соответственно. Боль в горле при этом наблюдалась в основном у пациентов с отрицательным результатом. Кроме того, около половины пациентов жаловались на боли в костях и мышцах и диарею.

Хотя слабость и лихорадка — одни из наиболее частых симптомов COVID-19, они могут говорить и о других инфекционных заболеваниях, в то время как потеря обоняния и вкуса — достаточно специфичный симптом.

«Вероятность наличия у вас COVID-19 при потере обоняния и вкуса в десять раз выше, чем какой-то другой инфекции, — сообщают исследователи. — Наиболее распространенным симптомом пока что остается жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков».

Кроме того, контроль за восстановлением обоняния и вкуса можно использовать для контроля выздоровления, считают ученые. На момент проведения исследования большинство пациентов сообщили, что их состояние вернулось в норму. Тем же, у кого улучшений пока не было, диагноз был поставлен совсем недавно. В среднем обоняние и вкус возвращались через 2-4 недели после заражения.

Большинство пациентов, которых охватило исследование, не нуждались ни в интубации, ни даже в госпитализации, отмечают авторы работы. Они сравнивают свои результаты с результатами исследований, проведенных в стационарах — там о потере обоняния и вкуса сообщали лишь около трети всех пациентов, в два раза меньше, чем в данной работе.

Ученые предполагают, что это может говорить о разном течении заболевания у двух групп пациентов — у первых инфекция затрагивает в основном нос, у вторых сильнее поражает легкие, приводя к необходимости искусственной вентиляции легких.

Эту гипотезу еще предстоит проверить, но, если она подтвердится, потерю обоняния и вкуса можно будет использовать как фактор для прогноза дальнейшего течения болезни.

Исследователи призывают к более тщательному изучению потери обоняния и вкуса у пациентов с COVID-19 — их работа была ограничена небольшим периодом времени и самостоятельной оценкой своих ощущений пациентами. Они надеются, что более строгие критерии позволят уточнить данные.

Ранее на потерю обоняния и вкуса у пациентов с COVID-19 обратили внимание британские врачи.

«В Южной Корее, где тестирование на коронавирус более распространено, у 30% пациентов с положительными результатами аносмия наблюдалась в качестве одного из основных симптомов», — отметили они.

В Германии на ухудшение обоняния жаловались двое из трех зараженных коронавирусом.

«Практически у всех пациентов одна и та же история, — сообщил доктор Марко Метра, руководитель кардиологического отделения одной из итальянских больниц, где коронавирус есть у 700 пациентов из 1200. —

Мы спрашиваем их о супругах, и они говорят — у их жены или мужа вдруг пропали обоняние и вкус, но в остальном те чувствовали себя хорошо. Очевидно, что те были заражены и распространяли инфекцию».

Как отмечают специалисты, множество пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 жаловались только на потерю обоняния и вкуса, а другие распространенные симптомы, например лихорадка и кашель, их не беспокоили.

Врачи советуют людям, заметившим у себя потерю обоняния, но не имеющим иных симптомов, по возможности провести хотя бы неделю дома — такие меры снизят вероятность распространения инфекции.