Не дай мозгам усохнуть: зачем старикам танцы

Танцы, плавание и садоводство позволяют пожилым людям замедлить возрастное уменьшение мозга по сравнению с неактивными сверстниками, выяснили специалисты Колумбийского университета в Нью-Йорке в рамках предварительного исследования, результаты которого будут представлены на 72-м ежегодном собрании Американской академии неврологии в Торонто с 25 апреля по 1 мая 2020 года. Пока о выводах исследователи рассказали каналу CNN.

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«Наши результаты дополняют уже существующие доказательства того, что большая физическая активность связана с большим объемом мозга у пожилых людей, говорит автор исследования Янь Гу. — Это согласуется с данными о том, что физическая активность на протяжении жизни может защитить от потери объема мозга».

Мозг начинает терять в объеме примерно в 60-70 лет.

Это связано с дегенерацией нервных клеток, болезнями, воспалительными процессами, нездоровым образом жизни и многими другими факторами. Его работоспособность падает, когнитивные функции ухудшаются. Замедление этих процесссов позволяет снизить риск развития слабоумия.

В исследовании приняли участие 1557 человек, средний возраст составил 75 лет. Ни у одного из них не было слабоумия, но у 296 человек были легкие когнитивные нарушения, а у 28% — ген APOE, связанный с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Ученые осмотрели участников, протестировали их мышление и память, а также задали вопросы о повседневной деятельности и физических нагрузках и рассчитали, сколько времени и энергии каждый участник тратит на те или иные виды деятельности. Энергичные занятия включали танцы, бег трусцой, подвижные игры вроде гандбола. Умеренные физические нагрузки — велосипедные и пешие прогулки, теннис, плавание. Легкие — гимнастику, садоводство, верховую езду, боулинг.

По итогам исследователи разделили участников на три группы — неактивные, умеренно активные и самые активные. Под умеренной активностью подразумевалось в неделю от 2,5 часов легкой физической активности, полутора часов средней или часа интенсивной. К наиболее активным относились участники, уделявшие от семи часов в неделю физической нагрузке низкой интенсивности, четыре часа — средней или два часа высокоинтенсивным упражнениям.

После этого ученые провели МРТ мозга участников и выяснили, что чем активнее те были, тем больше, в среднем, у них был объем мозга.

После поправок на пол, возраст, уровень образования и иные факторы, исследователи установили: у самых активных участников объем мозга составлял в среднем 883 см3, а у наименее активных — 871 см3. Разница в объеме мозга составила 1,4%, что эквивалентно четырем годам старения. Даже когда исследователи исключили из выборки людей с когнитивными нарушениями, результат почти не изменился.

«Это захватывающие результаты, — говорит Гу. — Они предполагают, что люди могут потенциально предотвратить потерю объема мозга и влияние старения на этот процесс просто с помощью физической активности. Недавние исследования показали, что, по мере старения, физическая активность может снизить риск ухудшения когнитивных способностей и развития слабоумия. В нашей работе мы просканировали мозг трех групп людей и выяснили, что

те, кто был наиболее активен физически, имели больший объем мозга, чем те, кто физической активностью пренебрегал».

Впрочем, у исследования были ограничения, признается Гу — испытуемые сами сообщали, сколько времени они уделяют физическим нагрузкам, поэтому многое зависело от того, насколько корректно они оценивали свою активность. Кроме того, исследование не показывает, что именно упражнения предотвращают потерю объема мозга, а лишь демонстрирует корреляцию.

Несмотря на недостатки работы, исследователи все же считают эти данные довольно убедительными и рекомендуют пожилым людям, да и всем остальным, уделять достаточно времени физической активности. Даже если ее связь с сохранением объема мозга в будущем и не подтвердится, упражнения и без этого достаточно полезны, например, для сердечно-сосудистой системы. В будущем же авторы работы планируют более тщательно изучить влияние физических нагрузок на объем мозга.