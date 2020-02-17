Трупы — на удобрения: как компостируют человеческие тела

Американские специалисты отчитались о первых результатах компостирования человеческих тел. Этот способ может стать более экологичной и менее ресурсозатратной альтернативной традиционным похоронам, сообщает BBC.

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«Смерть, безусловно, оказывает не самое большое воздействие на окружающую среду в нашей жизни, — сказала на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Сиэтле 16 февраля Линн Карпентер-Боггс, профессор почвоведения и устойчивого сельского хозяйства в Университете штата Вашингтон. —

Но мы все еще можем искать новые альтернативы для захоронений».

Недавно Вашингтон стал первым штатом США, легализовавшим компостирование человеческих трупов. Британские похоронные бюро тем временем сообщают о росте запросов на «зеленые» похороны, когда тело не бальзамируют и опускают в землю без гроба, и другие более экологичные альтернативы традиционным похоронам и кремации.

Карпентер-Боггс — научный консультант компании Recompose из Сиэтла. В 2021 году компания планирует открыть первую в мире установку для компостирования останков людей. На конференции Карпентер-Боггс предоставила отчет по пилотному проекту, призванному показать безопасность и эффективность метода. Всего в рамках эксперимента команда добилась компостирования шести трупов.

Основательница Recompose Катрина Спейд сообщила, что за новостями их компании следит уже 15 тыс. человек.

«Проект быстро продвинулся из-за изменения климата и осознания того, что с этим нужно что-то делать», — считает она.

Идея пришла к ней 13 лет назад, в возрасте 30 лет.

«Я подумала — когда я умру, не должна ли я вернуть то, что от меня останется, планете, которая защищала и поддерживала меня всю жизнь? — говорит она. — Это просто логично и к тому же красиво».

Процесс занимает 4-6 недель. Тело помещается в многоразовый стальной шестиугольный контейнер вместе с древесной щепой, соломой и люцерной. При тщательном контроле влажности и соотношения углекислого газа, азота и кислорода, система создает идеальные условия для класса теплолюбивых (термофильных) микробов, которые резко ускоряют нормальную скорость разложения.

Как показали первые испытания, надежно разлагается все, вплоть до костей и зубов. Неорганические материалы (кардиостимуляторы, искусственные суставы) достаются и перерабатываются. Компост биологически безопасен — это значит, родные могут развеять останки как пепел или вырастить на них розовый куст.

Компостирование требует в восемь раз меньше энергии, чем кремация. По словам Карпентер-Боггс, при кремации одного человека выбрасывается столько же CO2, сколько при перелете из Лондона в Рим.

Традиционное погребение — тоже не самый безопасный для природы вариант.

В составы для бальзамирования входят формалин и другие вредные вещества, которые по мере разложения тела проникают в почву. Гробы состоят из металла, лакированного дерева, синтетических тканей. Продукты распада вредят росту растений, а на производство гробов тратится уйма ресурсов. Только в США в землю ежегодно попадает около 50 тыс. м 3 древесины, более 16 млн литров бальзамирующих жидкостей, более 1,5 млн тонн железобетона, 17 тыс. тонн меди и бронзы и почти 65 тыс. тонн стали.

«До настоящего времени в Великобритании не осуществлялось компостирование человека, но продолжаются попытки внедрения другой альтернативной формы утилизации — щелочного гидролиза, так называемой водной кремации, что уже разрешено в некоторых штатах США, — рассказывает Дебора Смит из Национальной ассоциации директоров похоронных бюро в Великобритании. — Для тех, кто ищет возможность провести как можно более экологичные похороны в Великобритании, увеличивается количество частных компаний, предлагающих похоронить человека в лесном массиве, в биоразлагаемой плащанице, а место захоронения обозначить деревом или простой табличкой».

«Водная кремация — это недорого и экологично»,

— отмечает Сэнди Саливан, основатель американской компании Resomation, которая предоставляет такие услуги.

Тело помещается в герметичный резервуар с водой, смешанной с гидроксидом калия, раствор нагревается до температуры около 150°С. Через четыре часа остаются только кости, которые измельчаются в белый порошок.

«Я думаю, это более щадящий процесс, чем сжигание. Семьи выбирают его, потому что он кажется им более деликатным». — говорит Саливан.