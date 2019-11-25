Раком по сердцу: инфаркты губят онкобольных

Каждый десятый пациент с онкозаболеванием умирает не от рака, а от проблем с сердцем и сосудами, выяснили ученые из Пенсильванского университета. Исследование было опубликовано в журнале European Heart Journal.

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Исследователи проанализировали данные более чем о трех миллионах пациентов в США за последние 40 лет, страдавших от 28 видов рака. 38% из них в итоге скончались от рака. 11% же умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, 3/4 из них составили болезни сердца.

Даже те пациенты, которые победили болезнь, были более подвержены риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди них наиболее высокая смертность была у тех, кто лечился от рака мочевого пузыря (19%), гортани (17%), простаты (17%), матки (16%), кишечника (14%) и молочной железы (12%).

В первый год после постановки диагноза риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта был в четыре раза выше, чем в среднем среди населения. Это можно было объяснить воздействием на организм химиотерапии или лучевой терапии, также риск возрастал по мере продолжения лечения. Однако даже после выздоровления он все равно сохранялся.

Чем моложе был человек на момент постановки диагноза, тем выше был его риск пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди людей, у которых онкологическое заболевание развилось в возрасте до 55 лет, риск смерти от инфарктов и инсультов был повышен более чем в десять раз.

Чаще от рака, чем от сердечно-сосудистых заболеваний, умирали пациенты с агрессивными формами рака — рака легких, печени, желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы, пищевода, яичников.

«Эти данные показывают, что значительная часть некоторых онкологических больных умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, аневризму, повышенное давление и повреждения кровеносных сосудов, — говорит соавтор исследования доктор Кэтлин Старджеон. — Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз выше, чем у населения в целом в первый год после постановки диагноза, иногда этот риск снижается, но для большинства он возрастает по мере продолжения лечения».

Важно информировать пациентов о таких рисках, уверен автор исследования онколог Николас Заорски.

Это знание позволит им жить более здоровой жизнью в долгосрочной перспективе.

«Повышение осведомленности о имеющемся риске может побудить тех, кто победил рак, вести более здоровый образ жизни. Это снизит риск не только развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и рецидива рака», — считает ученый.

Врачи должны быть в курсе этих данных, так как они предполагают необходимость более тщательного наблюдения за онкологическими больными после лечения, — добавляет его коллега Мартин Ледвик. — Мы не можем точно сказать, почему некоторые онкобольные могут быть подвержены более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Для некоторых это может быть связано с лечением — лучевая терапия грудной клетки и некоторые химиотерапевтические препараты могут привести к повышенному риску развития сердечных заболеваний.

Также некоторые виды рака, включенные в исследование, имеют общие факторы риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями — например, ожирение и курение, что также может объяснить повышенный риск.

Вот почему для всех важно вести здоровый образ жизни».

Исследование предоставило дополнительные доказательства того, что онкобольные чаще страдают болезнями сердца, отмечает младший медицинский директор Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями Метин Авкиран.

«Нам нужно больше исследований, чтобы понять, почему это происходит и действуют ли другие факторы, помимо известных вредных последствий некоторых методов борьбы с раком, — говорит он. — Становится все более очевидным, что онкологи и кардиологи должны сотрудничать с самого начала лечения, чтобы попытаться свести к минимуму риск того, что онкобольные и избавившиеся от рака пациенты столкнутся с болезнями системы кровообращения».

Исследователи поясняют, что нынешний подход в наблюдении за излечившимися от рака пациентами в свете новых данных не актуален — он подразумевает, что на пациента обращают внимание только в случае рецидива или осложнений. Необходимо пересмотреть методы работы с такими пациентами, отмечают ученые. Контроль за состоянием их сердечно-сосудистой системы и лечение возможных ее заболеваний должно начинаться еще до противораковой терапии и продолжаться в течение всей жизни после нее.