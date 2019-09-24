Запоры, разрывы, депрессия: чего ждать от беременности

Беременная должна есть за двоих

Это весьма старое и интернациональное убеждение. Однако, как сообщают специалисты американской Академии питания и диетологии, в первом триместре беременности дополнительных калорий женщине вообще не требуется, во втором и третьем следует добавить лишь около 340 и 450 ккал соответственно. Калории следует получать из белковых и цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, молока. Сладости, жареное, газировку лучше минимизировать в рационе — как, впрочем, и небеременным.

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Тем, кто боится набрать лишний вес, рекомендованы физические нагрузки — около 30 минут упражнений в день. Впрочем, как и здоровый рацион, они рекомендованы не только беременным, а вообще всем. Но тем, кто вынашивает ребенка, стоит сперва проконсультироваться с врачом.

Во время беременности тупеют

При беременности в мозге происходят определенные изменения, в частности, сокращается количество серого вещества головного мозга, объем которого напрямую связан с памятью. Как показывают исследования, во время беременности у женщин действительно ухудшается память, страдают когнитивные и исполнительные функции. Тем не менее, показатели не падают ниже нормы. Эти изменения не столь велики и заметны скорее будущей матери, чем окружающим. Потеря производительности труда при беременности маловероятна, считают ученые.

Чем раньше родишь, тем лучше

В погоне за демографическим ростом в России все чаще звучат призывы рожать как можно раньше и почаще. Но, как подсчитали специалисты Техасского университета в Остине, наиболее благоприятный возраст для родов — около 34 лет. С 18 до 34 лет у женщины постепенно снижаются риски возможных осложнений. После этого возраста, однако, они начинают снова повышаться, больше всего рискуют женщины старше 40 лет.

Сроки рождения ребенка зависят и от того, сколько детей хочет женщина. Так, исследователи из Университета им. Эразма Роттердамского подсчитали, что если она планирует завести троих, то первого ребенка лучше родить уже в 23 года — промежуток между беременностями должен составлять хотя бы пару лет. Такой подход позволяет родить запланированное количество детей более чем с 90-процентной вероятностью. Если женщину устроит 50-процентная вероятность, то обзаводиться первенцем можно и в 35 лет.

Наиболее высокие шансы родить единственного ребенка сохраняются примерно до 32 лет. После 41 года они составляют около 50%.

Беременность и роды в юном возрасте угрожают жизни и здоровью матери и ребенка. Слишком поздние роды тоже могут нести опасность, но взрослая женщина, по крайней мере, способна осознавать возможные риски и идти на них сознательно.

Беременность и роды — это естественно и безопасно

И беременность, и роды чреваты рядом осложнений. Часть из них проходит после рождения ребенка.

«Наиболее распространенное осложнение во время первой половины беременности — токсикоз, который может проявляться тошнотой и рвотой у беременных. Второе наиболее часто встречающееся осложнение — повышение тонуса матки. Во второй половине беременности пациентка тоже сталкивается с токсикозами, которые могут проявляться неравномерной прибавкой в весе, возможным повышением артериального давления и изменениями в клинических анализах мочи и крови.

В обязанности врача, который проводит наблюдение любой пациентки, входит раннее выявление возможных факторов риска и сведение к минимуму возможных осложнений,

— рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории Анна Коссовская. — В начале беременности за счет растущей матки могут быть такие явления, как учащенное мочеиспускание и склонность к запорам. В течение беременности эти проблемы решаются сами. У женщин с патологией ЖКТ часто встречаются тошнота и рвота в первом триместре беременности, особенно при наличии хронических гастритов и язвенной болезни желудка. Нередко к этим проблемам может добавиться также кожный зуд и слюнотечение».

Не все осложнения при беременности настолько безобидны. Недержание мочи, варикозное расширение вен, геморрой и проблемы с зубами встречаются у беременных и рожавших настолько часто, что их зачастую считают не проблемой, а закономерностью — с ними сталкивается от трети до 80% женщин. При беременности наблюдается застой крови в венах, из-за давления матки на брюшную полость нарушается венозный отток, кальций из организма женщины активно расходуется для построения скелета ребенка, что вкупе со рвотой и инфекциями на фоне ослабленного иммунитета приводит к развитию кариеса и разрушению эмали.

Большинство женщин при родах либо проходят через эпизиотомию (разрезание влагалища), либо страдают от разрывов. Эти травмы могут приводить к недержанию мочи и невозможности вести половую жизнь после родов.

Также у рожавших женщин укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого есть хотя бы один ребенок, имеют теломеры как минимум на 4,2% короче —

это равно примерно 11 годам клеточного старения (т. е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.

Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

Кроме того, каждая седьмая женщина после родов сталкивается с депрессивными симптомами. Если вовремя не обратиться за помощью, последствия могут быть весьма печальными, вплоть до убийства ребенка, самоубийства матери или и того, и другого одновременно.

Конечно, эти данные не значат, что беременности и родов нужно избегать — многие женщины проходят через них с минимальными неудобствами. Но если женщина хочет стать матерью, она должна быть осведомлена о возможных рисках и максимально к ним подготовлена.

«При первом визите пациентки к врачу проводится тщательный сбор анамнеза. Выявляется наличие генетических факторов патологий в семье и у близких родственников. Формируются факторы риска развития той или иной патологии. Соответственно, пациентка относится к группе низкого, среднего или высокого риска возникновения той или иной патологии. Пациентка осведомляется о возможных нюансах и, соответственно, наблюдается только у гинеколога или также у специалистов смежных специальностей, — объясняет Коссовская. —

Все возможные осложнения беременности можно свести на нет при ответственном отношении пациентки к себе, регулярном посещении врача и своевременной госпитализации в профильный стационар».

По крайней мере, роды безопаснее аборта

Поскольку не существует на 100% надежных способов контрацепции, а перевязка маточных труб россиянкам доступна лишь после 35 лет и при наличии двоих детей, проблема нежелательной беременности потенциально стоит перед каждой женщиной репродуктивного возраста, ведущей половую жизнь. Типичный портрет россиянки, прибегающей к аборту — старше 25 лет, замужняя, без высшего образования, домохозяйка или безработная женщина, у которой не сработала контрацепция.

В странах, где у женщин есть доступ к безопасным абортам, частота смертей в результате аборта не превышает 1 случая на 100 тыс. процедур. При этом материнская смертность в России в 2017 году составляла 7,3 случая на 100 тыс. родов.

То же касается и осложнений — при беременности и родах они возникают куда чаще.

Наиболее безопасным считается медикаментозный аборт, но его рекомендуется использовать не позднее восьмой недели беременности. За ним идет вакуумная аспирация — самый распространенный в России метод. Хирургические аборты проводятся на поздних сроках и уже не по желанию женщины, а по медицинским или социальным показаниям.

Лучшая профилактика абортов — это сексуальное образование.

«Вопрос наступления и планирования своей будущей беременности пациентка всегда принимает только самостоятельно и в кругу своей семьи. Задача акушера-гинеколога состоит в снижении процента нежелательных беременностей — например, с помощью информирования о способах контрацепции и планирования только желательной беременности», — говорит Коссовская.

Если роды затянулись, надо стимулировать

У стимуляции родов есть довольно четкие показания — перенашивание беременности (более 42 недель), сбои в родовой деятельности и проблемы, связанные с нормальным развитием плода (например, слишком малый или слишком большой вес). К стимуляции есть смысл прибегнуть, если воды отошли уже более суток назад, а шейка матки до сих пор не раскрылась полностью или схваток нет. Также не рекомендуется затягивать первые роды более чем на сутки, а повторные — более чем на 12 часов.

Роды нельзя стимулировать, если в предыдущих родах женщине проводилось кесарево сечение, плод или плацента расположены неправильно, плод находится в неудовлетворительном состоянии, размеры плода не соответствуют размерам таза роженицы, у женщины началось маточное кровотечение, она страдает от сахарного диабета, гипертонии, инфекционных заболеваний матки.

Стимуляция родов значительно усиливает болевые ощущения и увеличивает частоту появления схваток, поэтому должна применяться лишь как крайняя мера при родовспоможении.

В ВОЗ же тем временем призывают давать женщинам на естественные роды больше времени. Согласно существующим стандартам, при нормальном течении родов шейка матки раскрывается со скоростью сантиметр в час, но современные данные показывают, что это может занимать и больше времени. Врачи же в таких случаях прибегают к ненужным вмешательствам — от стимуляции родов окситоцином до кесарева сечения.

ВОЗ предлагает другой ориентир — пять сантиметров раскрытия в первые 12 часов родов для первородящих и в первые 10 часов родов при последующих родах. Необходимо также постоянно следить за показателями жизнедеятельности роженицы и сердцебиением плода, если все в порядке, то никаких вмешательств не требуется.