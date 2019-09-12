Секретные документы: как СССР летал к Луне

Госкорпорация Роскосмос опубликовала на своем сайте несколько рассекреченных документов, проливающих свет на ход исполнения советской лунной программы. Публикация этих документов стала возможна благодаря содействию архивов президента Российской Федерации, АО «ЦНИИмаш», ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Кабинета-Музея академика М.В. Келдыша.

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Одним из опубликованных документов стала докладная записка «Об искусственном спутнике Земли», составленная группой сотрудников Научно-исследовательского института №4 Министерства обороны (НИИ-4 МО) под руководством выдающегося советского инженера-ракетчика М.К. Тихонравова в 1954 году,

где инженерами сформулированы способы достижения Луны.

Составителями документа были сформулированы общие требования к способу достижения Луны. По их мнению, это должна быть ракета, способная развить вторую космическую скорость, чтобы достичь Луны или обеспечить ее облет и вернуться на Землю. «Изделие... должно быть составным, типа «пакет», и состоять из трех ступеней...», — говорится в записке.

В другой записке, составленной заведующим отделом Института прикладной математики АН СССР Д.Е. Охоцимским и руководителем отдела ОКБ-1 С.С. Лавровым Сергея Королева,

были рассмотрены несколько трасс для достижения и облета Луны.

«Наиболее экономичными с точки зрения сообщения необходимой величины скорости являются такие траектории, активный участок которых идет примерно параллельно земной поверхности, — говорится в записке. – Данные, приведенные в таблице, показывают, что для решения задачи попадания в Луну вариант с азимутом 35 градусов является предпочтительным с точки зрения точности модуля вектора скорости».

Для запуска космических аппаратов к Луне в ОКБ-1 группой баллистиков и проектантов под руководством Е.Ф.Рязанова и В.К.Безвербого были разработаны несколько вариантов трехступенчатого космического носителя на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В справке, приведенной Роскосмосом, приводятся весовые, энергетические и летно-тактические характеристики 3-ступенчатых изделий на базе ракеты 8К71.

Важным документом является Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О создании объекта «Е». Предложения по созданию первых автоматических лунных станций были одобрены на высшем уровне и узаконены Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 марта 1958 года за номером 343-166. Документ от 20 марта 1958 года определяет разработку первых космических аппаратов, обозначенных как «Объекты Е».

«Установить срок подготовки и пуска первой космической ракеты для полета к Луне – октябрь 1958 года, — говорится в постановлении. — Для решения вопросов, связанных с исследованиями, организацией разработки и производством изделия «Е», предоставить право комиссии президиума совета министров СССР по военно-промышленным вопросам израсходовать в 1958 году из резервного фонда Совета министров СССР 80 млн рублей на мероприятия, связанные с капитальными вложениями…

Заказывать в 1958 году нужное импортное оборудование, изделия и полуфабрикаты на сумму до 1 млн инвалютных рублей».

22 мая 1958 г. С.П. Королёв утвердил исходные данные по основным параметрам третьей ступени Р-7 для «объекта «Е».

Предполагалось разработать два варианта ракеты-носителя с отличающимися двигательными установками третьей ступени: первый — «изделие 8К72» планировалось оснастить двигателем РО5-154 разработки главного конструктора С.А. Косберга, второй – «изделие 8К73» – двигателем 8Д711 разработки главного конструктора В.П. Глушко.

Характеристики, особенности функционирования пневмогидросхем и работы всех двигательных установок вариантов лунных ракет-носителей обсуждаются в справке «Замечания по двигательным установкам ракет 8К72 и 8К73», составленной в июне 1958 г. Рукой С.П. Королева сделаны карандашные пометки, адресованные главным конструкторам В.П. Глушко и В.П. Бармину, уточняющие детали проекта.

Интерес представляет Докладная записка в ЦК КПСС о запуске первого КА «Е» к Луне (Луна-1), подготовленная 17 января 1959 года.

Советские инженеры начали штурм Луны со сравнительно простых аппаратов Е-1, представляющих собой сферический контейнер с размещенной внутри аппаратурой «для измерения напряженности магнитного поля, интенсивности космического излучения, гамма-излучения, регистрации ядер тяжелых элементов в космическом излучении, газовой компоненты межпланетного вещества, а также регистрации микрометеоров».

В докладной записке в адрес ЦК КПСС от 26 ноября 1959 г. заведующий Отделом оборонной промышленности ЦК КПСС И.Д. Сербин пишет о подготовленном проекте правительственного Постановления «О развитии исследований по космическому пространству», которое предусматривало «выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космических ракет для полета к Марсу («Объект М») в сентябре 1960 г., к Венере («Объект В») в январе 1961 г. и автоматической научной станции на Луне («Объект Е-6») в 1961 г., а также научно-исследовательских работ и работ по созданию аппаратуры, связанных с разработкой космических ракет».