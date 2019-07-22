«Видим больше больных»: молодежь страдает от рака кишечника

Американские исследователи из Техасского университета в Остине сообщили о росте случаев рака прямой кишки у пациентов моложе 50 лет. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале CANCER.

Реклама

Чтобы выяснить, как изменились тенденции заболеваемости раком кишечника за последние годы, исследователи изучили информацию из реестра Национальной базы данных США по раку. Она включает более 70% новых случаев рака в США. За 2004-2015 годы диагноз «рак прямой кишки» получили более 130 тыс. пациентам в возрасте до 50 лет и более чем миллиону пациентов в возрасте старше 50 лет.

Оказалось, что даже за такой незначительный срок доля пациентов моложе 50 лет выросла с 10 до 12,2%.

Представители национальных меньшинств страдали чаще, чем белые американцы. Более чем в половине случаев у молодых людей рак диагностировался на 3-4 стадии. При этом изменения наблюдались только в городской среде — у жителей сельской местности процент случаев заболевания не изменился.

«Некоторые исследования показали, что уровень заболеваемости раком кишечника среди молодых людей в США медленно рос с 1970-х годов, но практикующим врачам кажется, что сейчас мы видим все больше молодых людей с колоректальным раком, чем 10 лет назад, — отмечает доктор Бун Гудгейм, ведущий автор исследования. — До прошлого года рекомендовалось проводить скрининг рака толстой кишки начиная с 50 лет. Сейчас многие руководства рекомендуют скрининг в возрасте 45 лет, но большинство врачей и пациентов, похоже, не следуют этим рекомендациям».

Гудгейм отмечает, что причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых пациентов неясна, однако новые исследования показывают, что это может быть связано с увеличением массы тела и изменением в составе желудочно-кишечной флоры.

Рак кишечника все чаще поражает молодых людей во всем мире. Это — вторая по распространенности причина смерти от онкологических заболеваний после рака легких.

В России только рак толстой кишки выявляется у 25-30 тыс. пациентов в год.

Несмотря на то, что раковые опухоли кишечника развиваются довольно медленно, рак кишечника протекает практически бессимптомно, что резко повышает его смертоносность.

Из-за поздней диагностики летальность при раке кишечника достигает 40% в течение года с момента выявления болезни. Наиболее частым органом, в который метастазирует рак, является печень. Это обусловлено особенностями венозного оттока от кишечника, который осуществляется через систему воротной вены печени.

По мнению онкологов из Массачусетской больницы общего профиля, в повышении риска развития рака кишечника у молодых людей ведущую роль играет ожирение — по крайней мере, у женщин. С 1980 года они наблюдали за 85 тыс. женщин, которым на момент начала исследования было от 25 до 44 лет. К 2011 году исследователи зафиксировали 114 случаев рака кишечника, поразившего женщин моложе 50 лет.

Индекс массы тела — показатель соответствия роста и веса человека, рассчитываемый по специальной формуле. Его норма — 18,5-24,99. ИМТ 25-30 говорит об избыточной массе тела, более 30 — об ожирении.

В исследовании говорится, что женщины с ИМТ выше 30 страдали от рака кишечника в два раза чаще остальных.

Также распространение рака кишечника связано с вирусом папилломы человека. В первую очередь он известен как вирус, вызывающий рак шейки матки, однако из-за схожести эпителия шейки матки и анального канала он способен спровоцировать рак и в прямой кишке. К заражению приводят половые связи без должной защиты.

Провоцировать рак кишечника и желудка может красное переработанное мясо. Это связано с тем, что производители пытаются продлить срок хранения мяса с помощью нитратов и нитритов, которые являются канцерогенами.

Один из первых признаков рака кишечника — расстройство стула.

Длительные запоры сменяются диареей, живот постоянно вздут. Этот признак характерен для онкологии левой половины слепой или ободочной кишки. В кале могут присутствовать следы крови. Также возникает диспепсия — нарушение нормального пищеварительного процесса, когда пациент мучается изжогой, горьким вкусом в полости рта, тошнотой и рвотой.

При разрастании опухоли может нарушиться процесс дефекации, новообразование препятствует нормальному выведению кала. На поздних стадиях при поражении соседних органов может развиться цистит. Среди менее специфичных признаков болезни — слабость и утомляемость, сухость и бледность кожи, слизистых, изменение температуры тела.

В определенный момент развития болезни симптоматика рака и геморроя схожа. Поэтому, например, в США все пациенты, которые обращаются с кровотечением из прямой кишки, проходят через колоноскопию. В России треть случаев рака кишечника определяется посмертно.

Основные методы профилактики рака кишечника — сбалансированное питание и физическая активность. Также важно отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем. Людям старше 40 лет рекомендуется ежегодное пальцевое исследование прямой кишки, а после 50 лет — колоноскопия раз в 2-3 года. Также в пожилом возрасте стоит особенно внимательно следить, не появится ли в кале кровь.