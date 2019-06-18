«Не хватило трех стаканов»: почему Меркель стало плохо

Канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины в Берлине. Инцидент произошел, когда политики стояли на красной ковровой дорожке в ожидании исполнения национальных гимнов. На появившемся в интернете видеоматериале видно, что Меркель серьезно трясет. Она пыталась унять дрожь, неоднократно меняя положение рук, однако недуг не проходил примерно минуту. Находившийся справа от немецкого канцлера Зеленский все это время оставался невозмутим и даже не взглянул на коллегу.

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Случившееся с Меркель объясняют установившейся в Берлине жарой. Так, в течение протокольной процедуры на открытом воздухе столбик термометра колебался в районе 30 градусов тепла.

«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо»,

— пояснила Меркель журналистам примерно через полтора часа.

Отвечая на вопрос о своем здоровье, Меркель рассмеялась и улыбнулась Зеленскому, который подтвердил журналистам, что с канцлером все в порядке. «Она в абсолютной безопасности», — подтвердил он.

Германское новостное агентство DPA напоминает, что с Меркель ситуация, в которой ее трясет на сильной жаре, случается не впервые, в прошлый раз (не уточняется, когда) под сильным солнцем ей тоже не хватало воды. СМИ отмечают, что о каких-либо серьезных проблемах со здоровьем Меркель, которой в следующем месяце исполняется 65 лет, не известно. Германские законы об охране частной жизни строго оберегают людей от разглашения подобного рода информации.

Зеленский находится в столице Германии с однодневным визитом. Украинский президент прибыл на свою первую официальную встречу с канцлером, чтобы обсудить прекращение вооруженного конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.

Воздействие высокой температуры значительно влияет на организм — снижается тонус вен, скорость кровотока в коже увеличивается в несколько раз при его снижении во внутренних органах. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу. Длительное воздействие аномально высоких температур повышает и температуру крови, в результате снижается работоспособность сердечной мышцы. Жара вызывает обезвоживание организма, избыточное потение, изменение солевого состава и вязкости крови. В условиях жары изменяются практически все показатели состояния здоровья человека.

Основные симптомы обезвоживания — сильная жажда, низкое количество мочи и ее темно-желтый цвет, переутомление, слабость. При тяжелой форме обезвоживания — помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, синюшность кожи и слизистых.

Среди неочевидных проявлений обезвоживания — раздражительность, подавленность, тревожность. При неожиданном появлении таких симптомов, особенно в жару, можно попробовать справиться с ними, выпив несколько стаканов воды.

Потеря 20—25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

Обезвоживание сказывается на работе мозга, нарушается барьерная функция капилляров. В результате в мозг попадают опасные для него вещества, что со временем может привести к ряду заболеваний, в том числе к рассеянному склерозу, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.

Кроме того, обезвоживание приводит к загустению крови, снижению ее объема, уменьшению просвета сосудов, потере их эластичности и повышению ломкости.

Способы борьбы с обезвоживанием зависят от степени его тяжести. На ранних стадиях достаточно глюкозно-солевых растворов. При сильном обезвоживании используется также внутривенное введение жидкости.

Обезвоживание может наступить не только из-за жары, но и болезней, приводящих к диарее. Это наиболее распространенная причина обезвоживания у детей до пяти лет.

Также причиной обезвоживания может стать недосып

— у тех, кто спит 6 часов и менее, моча на 16-59% более концентрированная, что свидетельствует о недостатке воды в организме.

По мнению исследователей, пониженное содержание воды в моче свидетельствует о нарушении выработки вазопрессина, антидиуретического гормона, который не только отвечает за сохранение жидкости в теле, но и задействован в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Это, по словам ученых, отчасти обуславливает плохое самочувствие при недосыпе. Чтобы немного его улучшить, исследователи советуют после пробуждения выпить стакан воды.