Трезвые, но счастливые: как религия влияет на людей

Участвующие в религиозных мероприятиях люди счастливее, чем атеисты и более пассивные верующие, выяснили специалисты Исследовательского центра Пью в США. Исследование было опубликовано на сайте центра.

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Более ранние исследования в США показали, что люди, посещающие религиозные собрания, живут дольше и что вера помогает онкобольным справиться со стрессом. Другие же работы выявили, что среди наиболее религиозных американцев более высок уровень ожирения. Чтобы разобраться, как связаны религия и здоровье, ученые провели мета-анализ трех крупных международных опросов, проводившихся в последнее десятилетие. Их участниками стали почти 20 тыс. человек. Проанализировав результаты опросов в 26 странах, включая Россию и США, исследователи выяснили, что приверженцы религий, как правило, чувствуют себя более счастливыми, причем состояние их здоровья при этом может оставлять желать лучшего.

Однако счастливыми людей делала не вера сама по себе, а активная деятельность в религиозных общинах.

Обычные верующие, не участвующие в религиозных мероприятиях, были не счастливее атеистов.

Чаще всего активно верующими оказывались пожилые замужние женщины с невысоким доходом, лишь 10% активных верующих получили высшее образование. Среди атеистов же преобладали образованные неженатые молодые мужчины.

Религия оказалась в некоторой степени полезна для здоровья — верующие люди были менее склонны курить и употреблять алкоголь.

Однако на физической активности и склонности к ожирению вера никак не сказывалась. Тем не менее, сами верующие в среднем оценивали состояние своего здоровья выше, чем атеисты.

Исследователи разделили опрошенных на три категории — активно религиозные (т. е. посещающие службы не реже раза в месяц), неактивно религиозные (посещающие службы реже раза в месяц) и не связанные с религией.

Для оценки использовались восемь показателей, часть из которых относилась к состоянию здоровья (потребление алкоголя и табака, физическая активность, ожирение, общее состояние здоровья), часть — к гражданской активности (членство в как минимум одной нерелигиозной организации, регулярное голосование на выборах) и, наконец, субъективное ощущение счастья.

Как оказалось, в США активные верующие обошли остальных по всем показателям, кроме отсутствия ожирения (впрочем, чаще всего от него страдали неактивные верующие). Наиболее сильный разрыв наблюдался в чувстве счастья — «очень счастливыми» себя назвали 36% респондентов из активно религиозной группы. В остальных двух категориях таких набралось лишь 25%.

При этом среди «пассивных» верующих набралось больше всего курильщиков и любителей алкоголя. На момент опроса в этой группе не курили 72% участников и избегали частого потребления алкоголя 90%. Для сравнения, среди нерелигиозных людей таких набралось 74% и 92%, а среди активно религиозных — 85% и 96%.

От ожирения реже всех страдали нерелигиозные люди — здоровый вес наблюдался у 76% опрошенных. Среди активно религиозных таковых было 72%, а среди неактивных верующих — лишь 65%.

Интересно, что больше всего счастливых людей, независимо от религиозной позиции, оказалось в Мексике. Там очень счастливыми себя назвали 61% нерелигиозных участников, 64% неактивных верующих и 71% активных. На втором месте оказалась Колумбия, на третьем — Эквадор.

Россия же в рейтинге счастья оказалась четвертой с конца. Даже среди активно религиозных участников о том, что они «очень счастливы», сообщили лишь 20%.

Счастливых неактивных верующих и атеистов набралось по 15%. Почти такие же результаты показала и Украина.

Самой несчастной страной стала Белоруссия. В ней наиболее счастливыми оказались нерелигиозные люди — 13%. Среди обеих категорий верующих счастливых набралось лишь 11%.

В России и религиозные, и нерелигиозные люди оказались не склонны вступать в какие-либо общественные организации. Среди активно верующих оказалось лишь 11% членов организаций, среди неактивных — 7%, среди неверующих — 6%. Более низкие результаты показала только Украина, замкнувшая рейтинг. Лидером стала Новая Зеландия — там в общественных организациях состоят 77% активно верующих, 72% неверующих и 63% неактивных.

Оказалась Россия в самом конце списка и среди голосующих на выборах.

Но и тут активно религиозная часть населения оказалась активнее остальных — среди них на выборы ходили 49%. Среди атеистов голосовали 40%, среди пассивно верующих — 44%.

Самый низкий процент голосующих оказался в Гонконге — там в каждой категории набралось менее 30%. Зато в Австралии выборы посещали 90% атеистов и по 94% активных и пассивных верующих.

Второй с конца Россия оказалась в рейтинге здоровья. Об отличном здоровье сообщили 6% атеистов, 5% пассивно верующих и 4% активных. Интересно, что состояние здоровья коррелировало скорее с атеизмом: в 17 странах этот показатель был выше всего у нерелигиозных людей и лишь в трех — у активно верующих.

Зато среди стран, не злоупотребляющих алкоголем, Россия оказалась на восьмом месте — от излишеств предпочитают воздерживаться 92% неверующих и по 96% представителей остальных категорий. Самой пьющей страной оказалась Чехия, причем там тяга к алкогольным возлияниям оказалась наиболее сильна именно у активно религиозных людей.

От курения в России отказались 84% активно верующих, 72% пассивных и лишь 53% атеистов.

Замкнула рейтинг снова Чехия, а на первое место вышла Австралия с 83% некурящих атеистов, 87% — пассивно религиозных и 96% активных.

Российские активные верующие оказались самыми ленивыми — физические упражнения хотя бы пару раз в неделю делает лишь 21% из них. Среди пассивно религиозных таковых набралось 24%, среди атеистов --30%. Лишь на пару процентов обошли Россию Китай и Чили.

А вот США вышли на первое место в списке — там среди активных верующих физкультурой занимаются 64%, среди пассивных и атеистов — по 60%. Лишь в шести странах активные верующие вышли на первое место по занятиям физкультурой — чаще всего упражнения делали атеисты.

Не лучшим образом религиозность сказалась и на ожирении. Россия снова оказалась ближе к концу списка (на последнее место попали США) — 80% активно верующих не страдают от лишнего веса. Среди неактивных этой участи избежал 81%, среди атеистов — 86%. Наилучший результат показала Южная Корея — там ожирения не было у 98% пассивных верующих и у 99% остальных категорий. В целом же, чаще всего ожирение наблюдалось именно у активных верующих и реже всего — у атеистов.

По мнению исследователей, вера в Бога способна помочь людям обрести смысл жизни, что и делает их счастливее несмотря ни на что.

«Нет такой страны, в которой активные верующие были бы менее счастливы, чем остальные, хотя во многих странах разница и незначительна», — подчеркивают они.

Впрочем, отмечают исследователи, результаты анализа не говорят о том, что посещение религиозных мероприятий способно улучшить жизнь человека. Вполне возможно, что их склонны посещать определенные типы людей, которые также чаще участвуют в других общественных мероприятиях, многие из которых приносят психологическую и физическую пользу. Кроме того, изначально более здоровые и счастливые люди могут быть более склонны посещать религиозные и другие мероприятия.