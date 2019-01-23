Нашли по крови: разгадана тайна Рудольфа Гесса

Немец Рудольф Гесс, заместитель фюрера Адольфа Гитлера, в мае 1941 года тайком отправился в Великобританию, чтобы заключить с правительством мирное соглашение. Однако план Гесса провалился, он был взят в плен и пробыл в Великобритании до 1945 года, а после Нюрбергского процесса попал в берлинскую тюрьму Шпандау, где в 1987 году покончил с собой.

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Сомнения в том, что в Шпандау оказался именно Гесс, возникли с самого начала. Одним из главных сторонников версии, что вместо Гесса в тюрьму отправился его двойник, был президент США Франклин Рузвельт. Британское правительство пыталось расследовать это дело, но так и не пришло к однозначным выводам. После того, как в 2011 году останки Гесса были кремированы, считалось, что последний шанс провести анализ ДНК упущен.

Однако отставному американскому военному врачу Шерману Макколлу и австрийским судмедэкспертам удалось поставить точку в многолетних спорах — в Шпандау действительно находился Рудольф Гесс.

О проделанной работе они рассказали в журнале Forensic Science International Genetics.

Как оказалось, не вся ДНК заключенного была уничтожена. В Шпандау каждый месяц менялось руководство — тюрьмой попеременно управляли представители СССР, США, Великобритании и Франции. В 1982 году во время обследования амерканский военный врач Филипп Питтман взял у Гесса образец крови. Патолог Рик Уолл нанес кровь на предметное стекло, которое было помечено как «Шпандау №7» (в тюрьме Гессу был присвоен этот номер), герметично запечатано и позже попало в качестве учебного материала в Армейский медицинский центр имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

В середине 1990-х годов другой военный врач из США, Шерман Макколл, находясь в армейской больнице, узнал об этом образце.

«Я впервые услышал о существовании образца крови Гесса, оказавшись в больнице имени Уолтера Рида, — говорит он. — Об исторических противоречиях я узнал лишь несколько лет спустя».

Макколл сразу понял потенциал образца для возможных исследований. Он связался с молекулярным биологом Яном Кемпером-Кисслихом из департамента юридической медицины Зальцбургского университета и рассказал ему об образце. Из засохшей крови действительно удалось извлечь ДНК ее обладателя.

Теперь предстояло найти живого родственника Гесса. Через британского историка ученым удалось добыть номер телефона сына Гесса, Вольфа Рюдигера, но они опоздали — тот скончался в 2001 году.

Поиск других родственников занял немало времени — данных о семье было немного, да и фамилия оказалась весьма распространенной на территории Германии. Однако в конце концов ученым удалось найти живого родственника Гесса мужского пола. Тот дал согласие на эксперимент, но отказался участвовать в дальнейшем обсуждении результатов.

Исследователи сосредоточились на Y-хромосоме, которая наследуется только по мужской линии, и на ряде генетических маркеров в других частях генома. Анализ показал, что обладатель нового образца является родственником находившегося в тюрьме человека с вероятностью в 99,99%.

Ссылаясь на неприкосновенность личной жизни, ученые не говорят о том, как родственники Гесса восприняли эту новость. Впрочем, отмечают они, жена Гесса никогда не верила в версию о подмене Гесса.

Навещая его в тюрьме, она как-то раз иронично поинтересовалась у британского начальника Шпандау: «Как там сегодня поживает двойник?».

«Теория заговора, утверждающая, что заключенный Шпандау №7 был самозванцем, крайне маловерятна и поэтому опровергается», — заключают авторы работы.

31-летний Рудольф Гесс в 1925 году стал личным секретарем Адольфа Гитлера. Он восхищался идеями будущего фюрера со дня их знакомства в 1920 году. «Если кто и освободит нас от Версаля, то это будет этот человек», — говорил Гесс. Позже он стал депутатом рейхстага, а затем — заместителем Гитлера по всем партийным делам. В зале заседаний кабинета министров Гесс, которому были поручены кадровые решения в области государственной службы, занимал привилегированное место по левую руку от Гитлера.

Затем Гесс стал рейхсминистром без портфеля — не руководя никаким министерством, он имел полномочное право голоса на заседаниях правительства. Указом рейхсканцлера от 22 сентября 1933 года Гесс был выведен из состава СС с сохранением ранга обергруппенфюрера, что означало, что заместитель фюрера не подчиняется впредь никому, кроме самого Гитлера.

В преддверии Второй мировой войны Гесс пытался добиться союза с Великобританией. Война между братскими германскими народами уничтожает как в Англии, так и в Германии «лучший материал» и победителем из этого может выйти «мировой большевизм», считал он. В его представлении в Великобритании существовали мощные политические силы, которые могли принудить Черчилля к миру.

Однако в Германии его миротворческую миссию 1941 года расценили как предательство.

«Этот человек для меня мертв, и он будет повешен там, где мы его схватим», — заявил Гитлер.

Гесс был объявлен невменяемым, его поведение объясняли бредовым расстройством.

Улицы и площади немецких городов, носившие имя Гесса, были переименованы. Его имени лишились больницы. Антропософические школы философа Рудольфа Штейнера, которым покровительствовал Гесс, закрыли. В изданиях национал-социалистической литературы вымарали имя Рудольфа Гесса, в новых изданиях «Майн кампф» Гесс, принимавший активное участие в написании книги и придумавший ее название, не упоминался.

Чтобы окончательно разрушить имидж Гесса в партии, политический деятель Мартин Борман обвинял его в комплексах неполноценности и импотенции, намекал на супружескую неверность Ильзы Гесс и подозревал, что Рудольф Гесс не является биологическим отцом Вольфа Рюдигера. Согласно указу Гитлера штаб заместителя фюрера был переименован в партийную канцелярию, лично подчинявшуюся фюреру. Ее возглавил Борман.

В Великобритании Гесс оказался в плену. Впрочем, обращались с ним хорошо — он находился под охраной на викторианской вилле, получал дефицитные для страны рыбу, курицу и яйца, был обеспечен книгами и письменными принадлежностями. При этом круг его посетителей определяло министерство иностранных дел, также он не получал газет и не мог слушать радио.

Гесс же панически боялся, что его могут отравить или попытаться довести до самоубийства. Спустя 10 дней заключения к нему даже пригласили психиатра, который подтвердил, что тот находится в неустойчивом психическом состоянии.

Он пробыл в Великобритании до 1945 года, когда был доставлен в Германию на Нюрбергский процесс в качестве одного из 24 главных военных преступников Третьего рейха, обвиненных в развязывании агрессивной захватнической войны, массовом истреблении мирного населения, многочисленных зверствах, преступлениях против человечности и нарушении международных законов ведения войны.

К этому времени у Гесса развилась амнезия, он не помнил, что с ним происходило и как он попал в Великобританию.

С собой Гесс привез маленькие закрытые пакетики с пробами пищи, которой его кормили в Великобритании и, по его мнению, намеренно отравленной секретами желез верблюдов и свиней. У него также было заготовлено заявление бессвязного содержания о том, что охранявшие его в Великобритании люди, судя по их стеклянным взглядам, находились под воздействием некоего секретного химического вещества.

Гесс целыми днями сидел в камере, уставившись в одну точку. Своих бывших однопартийцев и секретарей на очных ставках он не узнавал. Психиатры подтвердили, что он не симулирует амнезию, но признали его юридически вменяемым. Однако 30 ноября Гесс сам заявил, что амнезию он симулировал, а его память находится в полном порядке. Психиатры объясняли появление и исчезновение «амнезии на почве истерии», как и бред преследования у Рудольфа Гесса в Великобритании внешними факторами: провалом его миссии, нахождением в плену, поражением в войне.

В 1946 году Гесс был признан виновным в преступлениях против мира и военных преступлениях, а также преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению. До 1970 года он находился в одиночной камере размером 3х2 метра, потом после тяжелой болезни его перевели в сдвоенную камеру, ранее служившую часовней. Теперь ему было разрешено готовить себе чай, пользоваться ножом и вилкой, регулировать температуру на батарее и открывать окна. Также ему можно было смотреть телевизор — он выбирал интересовавшие его передачи, а цензоры затем выдавали разрешение на просмотр. С 1977 года общее время прогулок в день уже составляло 4 часа.

В последние годы за престарелым Гессом ухаживал санитар — помогал ему мыться, взвешивал, измерял давление, выдавал необходимые лекарства. К этому времени он уже был освобожден от работы, лишь убирал за собой постель да поливал цветы.

В тюрьме Гесс подружился с подполковником Юджином Бердом, который в обмен на небольшие поблажки расспрашивал Гесса о прошлых временах и даже выпустил книгу с воспоминаниями заместителя фюрера, за что был уволен из армии. Из книги следовало, что Гесс так и не признал свою вину и не раскаялся.

Он хотел оставаться «самым верным из верных Гитлеру», и это была цель его жизни в тюрьме.

Его взгляды в тюрьме не изменились, его воля не была сломлена.

17 августа 1987 года Гесс покончил с собой прямо в камере. Ему было 93 года. Он был похоронен на семейном участке на лютеранском кладбище. В 2011 году срок аренды участка истек, родственники Гесса извлекли его останки, кремировали и развеяли над морем.