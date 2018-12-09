Скандал из-за учебника: как Россия получила Приамурье

Скандал из-за трактовки эпизода российско-китайских отношений в учебнике истории для 8 класса разразился в Амурской области. Все началось с обращения жителя Благовещенска в редакцию регионального издания «Амур.инфо». Мужчину возмутила подача материала по теме «Китай: от великой страны до полуколонии» в учебном пособии по всемирной истории «Новое время. Конец XVIII – XIX век». Авторы интерпретируют событие следующим образом.

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«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую опиумную войну 1857-1860 гг. И получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова», — утверждается в учебнике.

По мнению обратившего внимание на формулировку благовещенца, у школьников формируется мнение, что они живут на захваченной территории.

Его удивление также вызвал тот факт, что в тексте нет ни слова про Айгунский договор 1858 года, по которому Приамурье отошло к России.

«Формулировка, конечно, звучит непатриотично и режет слух. Конечно, в XIX веке эта территория находилась под владычеством Китая, но была слабо освоена, — заметил доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии Благовещенского государственного педагогического университета Дмитрий Буяров. — Ослабление Китая в ходе Второй опиумной войны Россия использовала в своих интересах. Но, в отличие от Англии и Франции, она не применяла военную силу против Китая, лишь проводила ее демонстрацию. Также неточным является упоминание Амурской области. Правильнее было бы написать про присоединение Приамурья — в широком смысле».

Территориальные интересы России и Китая начали пересекаться по мере освоения русскими первопроходцами Дальнего Востока в середине XVII века. Разведку местности в промысловых целях пытался проводить Еналей Бахтеяров, не слишком, впрочем, преуспевший. Впервые русские появились в Приамурье в составе военно-исследовательского отряда Василия Пояркова в 1643-1644 годах. Продолжил и углубил изучение земель по Амуру Ерофей Хабаров. В 1649-1653 годах он совершил несколько походов, фактически присоединив регион к России. Центром новых владений стала крепость Албазин, первое поселение русских на Амуре.

За территории по обоим берегам реки почти сразу разгорелось острое соперничество с правящей в Китае маньчжурской династией Цин, которая также претендовала на них, стремясь расширить государственные границы.

В 1685 и 1686 годах китайцы предприняли две кряду осады Албазина. Пятитысячной императорской армии обороняющиеся смогли противопоставить отряд из пары сотен казаков. В первом случае крепость пришлось оставить. Она была разрушена до основания, но вскоре вновь отстроена вернувшимися на пепелище русскими. Во второй раз китайцы потеряли убитыми и умершими от болезней, по разным оценкам, от 1500 до 2500 человек, однако и среди русских практически не оставалось способных к продолжению обороны.

Завершить боевые действия должен был мирный договор. Он был подписан 6 сентября 1689 года близ другого русского поселения Нерчинска и стал первым в истории документом, регламентировавшим отношения между двумя державами и определявшим государственную границу, которая проводилась по реке Аргуни (правый приток Амура) и далее по Становому хребту к берегу Охотского моря.

Фактически Русское царство признавало свое поражение. По условиям Нерчинского договора, Москва полностью теряла уже освоенное Приамурье, богатое различными промыслами и пригодными для хлебопашества землями. Приходилось отдать рудники, где уже зачиналась добыча серебра. Отдельным пунктом значился окончательный уход русских из Албазина. Крепость подлежала «разорению до основания». Китайцы, в свою очередь, обязывались не заселять впредь сопредельные к бывшему поселению земли. Данное условие считается завуалированным ограничением суверенитета Китая на левом берегу Амура. Однако династия Цин в любом случае добивалась выполнения поставленной задачи по недопущению укрепления Русского царства в регионе.

Нерчинский договор действовал до 28 мая 1858 года, когда в Айгуне было заключено новое двустороннее соглашение,

по которому граница переносилась в пользу России, чьей собственностью признавался левый берег Амура от Аргуни до устья.

Уссурийский край (современное Приморье) от впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении. Судоходство по рекам разрешалось только русским и китайцам. На такие уступки китайская сторона решилась с целью не допустить проникновения в регион французов и англичан в условиях Опиумных войн и восстания тайпинов (крестьянской войны). В современной китайской историографии утверждается, что генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев шантажировал ослабленную западноевропейской интервенцией и внутренним конфликтом династию Цин угрозой открыть еще один фронт. После подписания Айгунского договора представителем императора России на Дальнем Востоке стал Муравьев-Амурский, вошедший в историю как крупный государственник, вернувший Приамурье.

14 ноября 1860 года, в момент активного продвижения англичан и французов в глубинные районы Китая,

Российская империя и династия Цин заключили еще один межгосударственный договор в Пекине «для вящего скрепления взаимной дружбы, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений».

Граница была проведена на картах линией красного цвета по китайскому берегу Амура, Уссури, а также протоке Казакевича. Эти реки полностью перешли к Петербургу.

Западная граница впоследствии уточнялась договором об Илийском крае, подписанным в российской столице 24 февраля 1881 года, по которому эта историческая область делилась в пропорции примерно 80 на 20 в пользу Китая (с китайской стороны это сегодня уйгурская автономия, с тогдашней русской — территория Алматинской области Казахстана).

Очередной важный договор между странами-соседками был подписан в Москве 3 июня 1896 года: он подразумевал совместные военные действия против Японии в случае ее нападения на одну из сторон или Корею, а также предоставлял России право на строительство на землях Маньчжурии Китайско-восточной железной дороги. В следующем году Россия в обмен на экономическую помощь китайцам добилась выгодной аренды портов Порт-Артур и Далянь. Эти договоры были денонсированы после поражения России в войне с японцами в 1905 году. Порты и железнодорожная ветка до них терялись в одностороннем порядке.