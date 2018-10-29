Хранители в масках: в Перу найдены жуткие идолы

В Перу в руинах цитадели города Чан-Чан, бывшего центра доколумбовой культуры чиму в Южной Америке, археологи нашли 19 деревянных идолов в глиняных масках. Возраст находки составляет около 800 лет, о ней сообщает министерство культуры Перу.

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«В проходе, обнаруженном в одной из цитаделей Чан-Чана, было обнаружено 19 деревянных идолов в глиняных масках», — сообщает глава министерства Патриция Бальбуэна. Находка была сделана в рамках реставрации стен комплекса Утж Ан, которая началась в июне 2017 года и завершится в мае 2020 года.

Культура чиму существовала примерно в 1250-1470 годах на территории современного Перу в области города Трухильо.

Ее представители эксплуатировали обширные рудные месторождения в пределах своих владений, а также добывали золото в реках. Из Боливии доставлялось олово, с помощью которого производились бронзовые сплавы. В изготовлении керамики и золотых изделий чиму достигли почти что массового производства. Также представители культуры чиму отличались мастерством в производстве керамических и ювелирных изделий.

«Фигуры могут принадлежать к 1100-1300 годам н.э., если говорить о самых старых из них», — отмечают археологи.

Найденные идолы, по мнению исследователей, играли роль «хранителей». Высота каждой фигуры — около 70 см, они установлены в прямоугольных нишах коридора длиной 33 м. В руках некоторых фигур — скипетры или круглые предметы, возможно, символизирующие щиты. Стены прохода, где они располагались, были украшены рисунками, изображающими рыболовные сети и свитки.

Также в росписи попадались образы похожего на кошку «лунного животного», важного символа в доколумбовых культурах.

Несмотря на то, что Солнце играло большую роль в культуре чиму, главным божеством была Луна, потому что она была способна затмевать Солнце. Поэтому солнечные затмения были поводом для больших празднеств. Созревание урожаев и смену времен года чиму приписывали лунному божеству.

«Я довольна, что, посетив Трухильо, мой родной город, я могу сообщить о новых находках в Чан-Чане и сообщить о проекте «Altura para la cultura», участники которого стремятся восстановить здания, являющиеся культурным наследием. Я благодарна Мунициалитету Трухильо за признание», — пишет Бальбуэна.

Город Чан-Чан занимал площадь около 28 кв. км. и, по всей видимости, был был самым крупным городом своего времени на южноамериканском континенте. В период наибольшего расцвета в нем жило примерно 60 тыс. человек.

В конце XV века город захватили инки, для этого им пришлось построить дамбу и повернуть реку, на которой стоял Чан-Чан, в обратном направлении.

Только нехватка воды заставила жителей осажденного города сдаться захватчикам.

После завоевания инками город стал терять свое значение. Однако разрушили и разграбили его не инки, которые больше стремились к расширению своей империи, чем к богатству. Разрушение пришло, когда Империей Инков завладели испанцы. От всей культуры чиму после этого остались лишь огромные ареалы с обветшалыми домами и руины культовых сооружений.

В 1986 году Чан-Чан обрел статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одновременно из-за изменения климата и усилившихся разрушений руины города были внесены в Красный список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. В наше время комплексу угрожает помимо этого повышение уровня грунтовых вод, а также нелегальные поселения на его территории.

Ранее в Перу было найдено крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей, также относившееся к культуре чиму. Исследователи обнаружили захоронение на утесе неподалеку от прибрежного поселения Уанчакито, на севере Перу. Дети в возрасте от 5 до 14 лет и 200 полуторагодовалых лам были убиты около 550 лет назад. Дети, по всей видимости, были представителями высокоразвитой доколумбовой культуре чиму. О человеческих жертвоприношениях у майя, ацтеков и инков было известно довольно много, однако в отношении чиму таких данных не было.

У детей и животных смещены ребра, на костях видны следы порезов. Исследователи предполагают, что у них вырезали сердца.

Вместе с детьми погребены трое взрослых, в том числе — две женщины с тяжелыми травмами головы. По мнению ученых, взрослые могли играть определенную роль в жертвоприношении и были захоронены уже после него.

Следов, которые могли бы остаться от неуверенных, случайных движений, нет — грудные клетки детям вскрывал кто-то опытный и хорошо обученный.

Человеческие жертвоприношения в разное время практиковались в большинстве культур. Ритуал чиму, возможно, сыграл важную роль в развитии их общества, предполагают исследователи. Однако в большинстве известных случаев в жертву приносились взрослые люди.