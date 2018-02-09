«Уничтожение поляков началось с первых дней»

Давно, еще в Х веке, Волынь входила в состав Киевской Руси. Позже она после войны отошла Литовскому княжеству, затем Польше, после разделов Речи Посполитой — Российской империи. В 1921 году восточная ее часть отошла Украинской ССР, а западная — Польше. В 1939 году и Западная Волынь тоже была присоединена к Украинской ССР. В годы Великой Отечественной войны она оказалась оккупирована немецкими войсками.

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Украинская повстанческая армия, крыло Организации украинских националистов (бандеровского движения), сформировалась в 1942 году. Толчком к этому послужила победа советских войск в Сталинградской битве. Красная Армия постепенно приближалась к рейхкомиссариату «Украина», созданному в 1941 году немецкими оккупантами на территории Украинской ССР. На конференции ОУН было принято решение о вооруженной борьбе.

«Формирование УПА как воинской силы происходило по очень логичной в рамках идеологии ОУН(Б) организационно-политической схеме, — отмечает историк Александр Дюков. --

После решения руководства ОУН(Б) о переходе к партизанской войне произошла мобилизация в повстанческие структуры местной «вспомогательной полиции» на Волыни и в Полесье. В течение февраля-марта 1943 года это дало повстанческим отрядам около пяти тысяч бойцов.

В апреле началась широкая мобилизация боеспособного населения».

В ряды УПА попали не только украинцы. Ее пополнили сбежавшие из немецких лагерей военнопленные, немцы, евреи. К представителям другой национальности, впрочем, украинцы относились весьма настороженно. Организационно УПА состояла из батальонов по 300-500 бойцов, рот по 100-150 бойцов, взводов по 30-40 человек и отделений по 10 человек.

«Уничтожение поляков началось буквально с первых дней существования УПА.

Вероятно, первым заметным актом геноцида было уничтожение 9.02.1943 примерно 100 жителей д. Паросля подразделением Довбешки-Коробки (Перегийняка)... — сообщает Дюков. — Этот отряд после боя в городке Влодимирец зашел под видом советских партизан в деревню Паросля и потребовал от местных поляков помощи. Поев в крестьянских семьях, бойцы отряда собрали поляков в одно место и зарубили топорами 149 человек.

Wikimedia Commons

В период между Первой и Второй мировыми войнами Паросля была небольшой деревней на 26 домов близ города Сарны, сейчас находящегося в Ровненской области Украины. К моменту начала резни поляки составляли на Волыни, по разным данным, около 15-30% населения.

«Назвались советскими партизанами, сказали, что сражаются с немцами, — вспоминает житель Паросли Витольд Колодинский, которому в то время было 12 лет. — Но кто бы им поверил. Сразу стало понятно, что это украинцы».

16 вооруженных бойцов УПА привели с собой шестерых пленных власовцев.

«Один спросил у мамы, есть ли топор. Он взял его и пошел в другую комнату, — рассказывает Колодинский. — Остальные стали заводить туда русских по одному. Каждый раз было слышно только глухой звук — и дальше тишина. Я задавался вопросом, что они там делают — рубят пол?

А они рубили их, вот так просто. Тела лежали одно на другом».

Затем бойцы приказали семье Колодинских лечь на пол — якобы, они собирались их связать, чтобы немцы не наказали тех за помощь партизанам. Родители, бабушка и дедушка, брат и две сестры пана Колодинского подчинились приказу. Снова пошел в ход топор. Выжить удалось лишь Витольду и его сестре Лиле, потерявшим сознание от удара в голову — бойцы решили, что те мертвы.

Так началась Волынская резня.

Кульминации события достигли 11 июля 1943 года, когда бойцы УПА напали одновременно более чем на 150 населенных пунктов. Только в одном из костелов были убиты 90 собравшихся на мессу человек.

УПА уничтожала украинцев, пытавшихся помогать полякам. От тех, кто имел смешанную семью, требовала убить родственников-поляков. На территории Волыни один за другим создавались польские базы самообороны, но большинство из них были уничтожены бойцами УПА.

Поляки в ответ нападали на базы УПА. Для пополнения запасов они совершали набеги на украинские деревни. Ослепленные жаждой мести, они нападали не только на врагов, но истребляли и мирное население, включая детей 5-7 лет, жгли деревни. Среди поляков, по разным оценкам, погибло от 50 до 100 тыс. человек. Среди украинцев — несколько тысяч.

Позже, в Галичине, УПА придерживалась иной тактики, предлагая полякам выбор — бегство или смерть.

«Еще раз напоминаю вам: сначала призвать поляков уйти с их земли и лишь потом приступить к ликвидации, а не наоборот»,

— гласили распоряжения командования.

К осени активность УПА постепенно упала. Хотя и в 1945 году было несколько эпизодов массовых убийств, нападения перестали носить систематический характер. С окончанием войны они прекратились.

«Украинские боевики научились технологии массового уничтожения у немцев. Вот почему этнические чистки, осуществленные УПА, оказались столь поразительно эффективными, и почему в 1943 г. волынские поляки оказались почти столь беспомощными, как волынские евреи в 1942 г. — считает американский историк Тимоти Снайдер. — Но почему украинские националисты решили ликвидировать поляков на Украине? В 1942 г. украинские полицаи получили от немцев приказ убивать евреев. От кого партизаны УПА, которые в основном были теми же самыми людьми, получили в 1943 г. приказ убивать поляков?», — задается вопросом он.

Коллектив украинских и польских историков выделяет множество причин, которые привели к конфликту, начиная от крестьянских бунтов и казачьих восстаний ХVI-XVIII веков, при подавлении которых было пролито море крови и которые оставили в сознании будущих поколений взаимные обиды и чувство социальной несправедливости.

Также они отмечают результаты войны 1918-1919 годов, которую Украина проиграла Польше и стала рассматривать ее как преграду на пути к созданию независимой Украины, неурегулированные общеполитические условия после Первой мировой войны, основанную на национализме национальную политику Речи Посполитой, а в последствии Польши.

Со стороны Украины они отмечают террористическую и саботажную деятельность ОУН на территории Польши в межвоенный период, антипольскую деятельность ОУН во время Второй мировой войны. По мнению историков, сыграло роль в усилении украинско-польского конфликта и влияние обоих режимов, советского и немецкого. Война повлияла на людей деморализующе, подстегнула к отходу от норм социального поведения, что обусловило кровавый и преступный характер конфликта.

«Источники польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны в нашем общем прошлом являются следствием давних обоюдных предубеждений, причиненных обид»,

— считают они.

В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Весной 2017 года в польском селе Грушовичи рядом с Перемышлем демонтировали самовольный памятник УПА. Снос мемориального объекта произвели местные активисты, однако власти дали на это согласие, поскольку памятник был установлен самовольно.

В феврале 2018 года сенат Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.