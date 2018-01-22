Без лица-2

Французские хирурги впервые в истории дважды пересадили донорское лицо одному и тому же пациенту. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на французские медицинские службы.

При этом в ожидании второй операции мужчине пришлось провести два месяца вовсе без лица.

Специалисты отмечают, что спустя 12 лет после первой в мире пересадки лица подобные операции продолжают быть сложными, подчас рискованными процедурами. Полная или частичная трансплантации лица помогает пациентам – часто это жертвы тяжелых травм, нападений или редких генетических заболеваний – восстанавливать такие основные жизненно важные функции, как дыхание, поглощение пищи и речь. Наконец, люди, которым требуется такие операции, получают возможность выражать эмоции, улыбаться.

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Однако у трансплантации есть и оборотная сторона – пациент на всю жизнь становятся зависим от приема иммунодепрессантов, которые с одной стороны помогают организму не отторгать чужеродные ткани,

с другой – делают человека уязвимым перед различными инфекциями и раком.

Всего к настоящему времени в мире проведено порядка сорока операций по пересадке лица, известно, что шесть пациентов впоследствии скончались. Последняя операция, о которой сообщили французские врачи, состоялась в минувший понедельник, 15 января. Пациент – мужчина в возрасте за сорок лет, которому семь лет назад было впервые пересажено донорское лицо. Однако спустя годы ткани стали отторгаться и 30 ноября 2017 года хирурги удалили пересаженное лицо, после чего почти на два месяца ввели пациента в искусственную кому. По словам врачей Госпиталя имени Жоржа Помпиду, в котором проводилась вторая пересадка,

операция длилась целый день, началась в обед 15 января и завершилась утром следующего дня.

О ее проведении было решено сообщить общественности, выждав паузу в несколько дней. «Эта пересадка впервые показала … что ретрансплантация возможна в случае хронического отторжения», — говорится в сообщении медиков. Лишь через несколько недель врачи смогут сказать, прошла ли операция успешно.

Французские трансплантологи имеют самый длительный опыт пересадки донорских лиц, ведь первая в мире подобная операция была проведена во Франции. Первая пациента, Изабель Динуар пыталась свести счеты с жизнью с помощью снотворных таблеток. Пока она была без сознания, ее собственная собака, лабрадор Тани, обглодала лицо хозяйки. Собака сгрызла губы, часть носа и подбородка. Восстановить лицо было невозможно, и врачи решились на пересадку. Динуар прожила с новым лицом 11 лет, но ее организм пытался отторгнуть трансплантат.

Женщина была вынуждена принимать специальные препараты для подавления иммунитета. В 2016 году она умерла от рака.

Другой известный пациент, перенесший трансплантацию лица, — американец Даллас Винс. В 2008 году, работая декоратором в церкви, он прикоснулся лбом к высоковольтному проводу. Хирурги боролись за его жизнь 36 часов.

Лицо мужчины полностью сгорело — у него не осталось бровей, глаз, носа. Три месяца он провел в искусственной коме, необходимой, чтобы его организм мог восстановиться.

В 2011 году 30 специалистов на протяжении 15 часов формировали ему новое лицо из кожи с лица и бедер донора. Зрение восстановить не удалось, но к Винсу вернулось обоняние. Всего мужчина перенес несколько десятков операций. Спустя 10 месяцев Винс наконец смог улыбнуться.

Год назад такая операция была проведена Энди Санднессу из США, который последние лет прожил практически без лица. В 2006 году он пытался покончить жизнь самоубийством и выстрелом снес себе практически всю нижнюю часть лица. Благодаря усилиям врачей он выжил, но восстановить нос, нижнюю челюсть, зубы им не удалось. Санднесс вернулся в родной город, продолжил работать. Подготовка к операции длилась три года. Хирурги клиники по субботам собирались, чтобы потренироваться. В январе 2016 года Санднесс был добавлен в список ожидания для трансплантации. Он предполагал, что ждать придется еще пару лет, но уже через несколько месяцев ему позвонили из клиники: подходящий донор нашелся.

Операция заняла 56 часов. Ее проводили 60 специалистов.

Целый день хирурги провели, срезая необходимые кости, мышцы и кожу с лица донора. Все остальное время они восстанавливали лицо Санднесса от глаз и ниже. На протяжении 32 часов врачи реконструировали нос, щеки, рот, зубы, губы и подбородок.