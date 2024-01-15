«Сейчас у нас совершенно другая страна»

Из кабинета гинеколога в больнице небольшого городка в Архангельской области Олеся Яковлева вышла в слезах. Хотела узнать, здорова ли она и может ли забеременеть, а врач, не церемонясь, назвала ее идиоткой. На дворе 1993 год, нашла время! Мать тоже не поддержала: с ума сошла, на что жить собираешься? Умом Олеся все понимала, но очень хотела третьего: жизнь, может, когда-нибудь и наладится, а рожать будет уже поздно.
В «наладится», правда, верилось с трудом: мужу-офицеру месяцами не платили зарплату, питались картошкой, ужасными пайковыми макаронами, которые в воде превращались в кашу, и «гуманитарной» тушенкой неестественно розового цвета. В городе были постоянные перебои с газом, светом и проблемы с отоплением: дети за партами сидели в куртках и писали в перчатках, потому что мерзли руки. Может, и прав гинеколог? Двоих бы хоть как-то вырастить…
Вот подруга недавно родила, и что? Сначала пришлось идти со схватками до роддома (скорая была занята), а потом лежать с голодной орущей дочерью в холодной палате — молоко не пришло, а смесей не было, только сладкая водичка из старой бутылочки с измочаленной соской.
В общем, на третьего ребенка Олеся так и не решилась, поплакала и смирилась. Тридцать лет спустя у нее шестеро внуков — трое у дочери и трое у сына. И каждый из ее детей думает о четвертом ребенке — сейчас это совсем не страшно.
«Маткапитал нам принес примерно 2,5 млн детей»
Татьяна Буцкая рожала в 2003 году. Сейчас она первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а тогда была простой аспиранткой, которая могла рассчитывать только на помощь родителей. Она вспоминает, что на рубеже веков российские женщины просто боялись заводить ребенка из-за безденежья.
Демографическая яма 1990-х действительно стала катастрофой для страны. За пять лет, с 1988-го по 1993-й, количество рожденных детей в год сократилось почти на миллион — с 2 348 494 до 1 378 983. Реже рожали не только первых, но и вторых, третьих и последующих детей. Из-за этого Борис Ельцин даже издал указ о том, чтобы многодетными стали считаться семьи с тремя детьми, а не с пятью и более, как было раньше. Но детские пособия были тогда настолько копеечными, что всерьез на помощь властей никто и не рассчитывал.
«Я рожала в 1998 году, — вспоминает Элина Фролова из Архангельска. — Пособие, которое получила от государства по беременности и родам, потратила, стыдно сказать, на новые сапоги. А больше ничего положено и не было. Платили какие-то смешные деньги ежемесячно, так называемые ельцинские пособия, их хватало на килограмм яблок».
Некоторые родители помнят размер пособия на ребенка до 6 лет в конце девяностых — 58 рублей 44 копейки. Из-за гиперинфляции к 2000 году на эти деньги можно было купить килограмм колбасы, 3-4 пары носков, ну, или же несколько «Сникерсов». Прокормить ребенка на эти деньги было невозможно.
Депутат Буцкая уверена, что выбираться из демографической ямы Россия начала только из-за улучшения экономической ситуации. А к всплеску рождаемости привел главный шаг со стороны государства по поддержке семьи и детей — материнский капитал.
«Политика стала направлена на человека, семью, страну. Не одной нефтью едины. Люди — основа экономики. Стали вкладывать бюджеты в демографию. Демографы говорят, что маткапитал нам принес до 2,5 млн детей», — рассказывает Буцкая.
Выплачивать материнский капитал за второго ребенка Владимир Путин предложил в 2006 году. Тогда же увеличили выплаты по уходу за ребенком и установили новые льготы для многодетных семей. Как говорил тогда президент России в своем обращении к Федеральному собранию, маткапитал должен был повысить социальный статус женщин и помочь решить будущие проблемы.
Сумма выплаты с 1 января 2007 года составила 250 тысяч рублей. Обналичить сертификат было нельзя, родители могли потратить деньги только на учебу ребенка, пенсию матери или покупку жилья. Последний пункт в итоге оказался самым популярным.
По данным Социального фонда России, за время действия программы маткапитал получили более 13 млн семей. Более 8 млн родителей потратили его на жилье, а 1,7 млн — на образование детей. Всего же родителям в России за это время было выплачено более 3,7 трлн рублей.
«Каждые мои роды были лучше предыдущих»
Для многих матерей в 1990-х и начале нулевых стрессом было и само появление ребенка на свет. И не только из-за финансовых сложностей. Состояние родильных домов было ужасающим, а уровень медпомощи роженицам — крайне низким. Врач-невролог из Москвы Елена Максюкова, рожавшая первенца в 2005 году в одном из роддомов на севере столицы, рассказывает, что вспоминает те роды «как триллер».
«Хуже ремонта в больнице было лишь одно — отношение персонала. Врачей катастрофически не хватало. Они ругались между собой и никто не мог понять, кто будет дежурить, когда я буду рожать.
Ночью у меня отошли воды, и я поняла, что пора. Подошла к сестре на посту, а та: «Это вам так кажется, идите полежите, поспите». Недовольные, но отправили меня мыться, поставили клизму и отправили в предродовой блок.
Схватки были очень сильные, и ни одного врача рядом, лишь несколько женщин, также корчащихся от боли. Я рожала в больнице, где никто особо не обращал внимания на пациентов, кроме тех, кто платил. Ни о какой эпидуральной анестезии (наркоз местного применения, вводится в поясничный отдел позвоночника. — «Газета.Ru») речи не шло — она полагалась только избранным. А боль была столь невыносимой, что я отключалась, начались галлюцинации. Я лежала так без помощи почти всю ночь.
Рожала я в палате с четырьмя или пятью женщинами, но на тот момент это было уже неважно. Во время родов врачи надавили мне на живот и сделали перинеотомию (хирургическое рассечение промежности). После родов ребенка унесли, а меня положили в коридоре, даже не поменяли рубашку. До вечера я вся в кровище пролежала там, а затем меня перевели в палату — стены обшарпаны, с потолка осыпалась штукатурка, один туалет на шестерых. Тут же пришла санитарка с ведром и тряпкой. Мы говорим: «А вот там кровь в туалете». А она в ответ: «Ну вот, давайте вставайте. Возьмите тряпочку, сами уберите». А у нас в палате и после кесарева лежали, им даже встать было сложно».
Ситуация в роддомах начала кардинально меняться с 2006 года. Тогда Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал демографическую ситуацию «самой острой проблемой современной России». В том же году появился нацпроект «Здоровье», в поликлиники и больницы стали закупать новое оборудование, а врачей отправлять на переподготовку.
В 2007 году была утверждена Концепция демографической политики до 2025 года. Среди прочего она была направлена на повышение статуса родительства и поддержку ценностей материнства и отцовства. Государство поставило перед собой цель мотивировать россиян перейти от малодетных семей к семьям, имеющим не менее двух детей.
С 2012 года изменилась система приема в роддома: рожениц по показаниям начали направлять в то или иное учреждение, в зависимости от прогнозируемой тяжести родов, а спустя еще четыре года россиянки получили возможность бесплатного проведения процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение вне тела женщины. — «Газета.Ru»). Также по ОМС теперь можно сделать криоконсервацию (заморозку) яйцеклеток и сперматозоидов.
Неудивительно, что когда в 2015 году Елена Максюкова во второй раз попала в роддом, то поразилась произошедшим изменениям. Помня свой негативный опыт, она заранее посетила ближайший роддом в Выхино, где ей рассказали о том, как будут проходить роды. Сюрпризом стало и то, что теперь можно было отказаться от дискомфортных процедур вроде клизмы и бритья.
«Роддом был просто отличный, после ремонта. Все сверкало, блестело. В плане санитарии это тоже был совершенно другой роддом. В предродовом блоке нас было двое или трое. Мы никогда не оставались одни, были под постоянным наблюдением врачей и акушерок, и они нас слышали!
Спустя 10 лет я оказалась в той же ситуации – были сильнейшие болезненные схватки. Мне вовремя сделали эпидуральную анестезию. Прошло все совершенно по-другому, прекрасно! Когда дочка родилась, ее приложили к груди, и это было замечательно, правда.
После родов меня перевели в чистую светлую палату, рассчитанную на четырех мам. Я лежала и наслаждалась моментом, что все закончилось, и мне не больно, и все хорошо!»
Депутат Татьяна Буцкая тоже рожала дважды, в 2003 и 2011 году, оба раза по ОМС. В первый раз — в общем родблоке, где одновременно рожали шесть женщин, а во второй — в индивидуальном зале. На выписку Татьяна смогла устроить настоящий праздник.
«Я имела возможность сделать красивую выписку, пригласить визажиста. Меня накрасили, ребенка одели. Сейчас и фотографы есть, и свидетельство о рождении можно получить!» — делится Буцкая.
Дочь той самой Олеси Яковлевой, которая в девяностых не решилась на третьего ребенка, Александра, рожала старшего в 2003 году, среднего — в 2009 году, а младшего — в 2014-м.
«Любая помощь от государства облегчает жизнь. Кому-то чуточку, а кому-то и очень существенно»
Александра Смирнова рассказывает, что в последнем декретном отпуске открыла для себя еще одно приятное нововведение — возможность бесплатно и находясь дома освоить новую профессию. С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» россиянки с маленькими детьми начали получать дополнительное образование на базе ведущих вузов страны. Так, например, поступила Кристина Шебанова. В декрет она ушла с должности директора сетевого магазина, но возвращаться на прежнее место не захотела.
Если в 90-е во время рождения ребенка женщинам приходилось рассчитывать только на себя и близких, сейчас все стало иначе. С 2007 года размер декретных начал зависеть от заработка рожениц: чем больше они получали до беременности, тем выше пособие. При этом сразу были установлены ограничения как по минимальному, так и максимальному размеру выплаты. Обе эти суммы постоянно индексировались, поэтому в 2023 году максимальный размер декретного пособия превысил 380 тысяч рублей! За обычный отпуск по беременности и родам в 140 дней.
Для семей с небольшими доходами в последние годы появилось сразу несколько новых пособий. Так, например, в конце 2017 года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей до 1,5 лет. Размер поддержки зависел от региона и установленного там прожиточного минимума. «Выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», – говорил тогда глава государства.
В среднем с 1 января 2018 года небогатые российские семьи, где родился первый ребенок, начали получать около 10,5 тысячи рублей ежемесячно.
В последующие годы поддержка нуждающихся семей все время модифицировалась, и к 2023 году в стране появилось единое пособие. В нем были объединены все льготы, существовавшие ранее, — выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет и пособие женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности.
В конце 2022 года министр труда Антон Котяков заявлял, что единое пособие поможет семьям, в которых воспитывается около 10 млн детей. А максимальный размер его в среднем по стране составил около 14 тысяч рублей.
Татьяна Косарева из города Данков Липецкой области воспитывает 8 детей, она рассказывает, что даже не самая большая выплата за раннюю постановку на учет в женской консультации заметно помогла их семейному бюджету.
Отношение к многодетным семьям действительно изменилось. Для них появляются все новые льготы, например скидки на оплату коммуналки или на покупку билетов на самолет и поезд, льготы на проезд в городском транспорте, бесплатное посещение музеев. Помимо федеральной поддержки, в каждом регионе для многодетных семей предусмотрены свои виды помощи. Например, в Москве это бесплатная парковка и скидка 50% на оплату коммунальных услуг, в Подмосковье – горячее питание в школе и бесплатный проезд на пригородном транспорте.
У Галии Бубновой из Москвы трое кровных детей и 9 приемных. «Основная наша с мужем деятельность – родительство, – рассказывает Галия. – За детей получаю зарплату. За деньги, которые получаем от государства, мы отчитываемся. Дети есть с инвалидностью, поэтому очень много времени уходит на реабилитацию, поездки к врачам. Но это очень достойные выплаты. Есть возможность и отдыхать, и проводить реабилитацию, дети даже могут заниматься в платных секциях».
«Самое сложное было выбрать квартиру»
С 2002 года в России действовала федеральная целевая программа «Жилище», которая предусматривала льготы на покупку квартир для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей военнослужащих. Однако программа «Семейная ипотека», которая заработала в стране с 2018 года, стала, по данным исследования аналитиков «Домклик» и ДОМ.РФ, одной из главных мер поддержки семей с детьми в России.
Объявляя о старте программы, Владимир Путин анонсировал, что за 5 лет воспользоваться «Семейной ипотекой» смогут более 500 тысяч семей, однако программа оказалась еще более успешной.
За все время ею воспользовалось около 624 тыс. семей с детьми, а общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей. «Семейную ипотеку» можно совмещать с другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
«С 2018 года программа гибко изменялась, что позволило большему числу семей улучшить жилищные условия. Это позволило увеличить ее охват и повысить доступность жилья для российских семей. После расширения программы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми с 1 января 2023 года выдача «Семейной ипотеки» кратно выросла и достигла максимума — 88,6 тысячи кредитов во втором квартале 2023 года», — говорится в исследовании «Домклик» и ДОМ.РФ.
Для семей с детьми-инвалидами в рамках программы действуют специальные, еще более удобные условия получения ипотеки: взять ипотеку под 6% и даже дешевле может семья с одним, а не двумя или более детьми. При этом нет требования, чтобы ребенок родился с 2018 года, — он мог родиться и раньше.
Семья Шадриных переехала в Москву из Тульской области. После рождения дочери-инвалида Шадриным нужно было найти такое место, где комфортно было бы жить с ребенком, которому необходимо постоянное наблюдение врачей.
«Самое сложное было выбрать квартиру. Нам нужна была доступная среда передвижения, было важно, чтобы рядом находились больница и поликлиника, где наблюдается ребенок. Кроме того, мы обращали внимание на скорейшую сдачу дома, а квартиру мы хотели с отделкой, чтобы не заниматься ремонтом», — рассказывает Алина Шадрина.
На поиски подходящего варианта ушел месяц, а еще через полгода семья заехала в квартиру с террасой на первом этаже новостройки. Детсад и поликлиника, как и хотели Шадрины, — в пешей доступности, а в 2024 году напротив их дома откроется новая школа.
Срок действия программы «Семейная ипотека» заканчивается в июле 2024 года, однако директор финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко уже предложил сделать программу бессрочной.
«Знаю, что если появятся еще дети, будет где жить и что есть»
Владимир Путин, выступая на ПМЭФ летом 2023 года, заявил, что господдержка должна служить «подспорьем и дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». По его словам, многие льготы привязаны к доходам конкретной семьи, поэтому у ее членов пропадают стимулы искать работу с большей зарплатой. Президент тогда предложил сохранять за семьями детское пособие даже при изменении их доходов, а получать выплату на ребенка до полутора лет смогут и матери, вышедшие на работу досрочно.
В 2024 году максимальные размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком вырастут в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом. Например, предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году — 33 282 рубля в месяц, в 2024-м — 49 123 рубля в месяц, в 2025-м — 66 330 рублей в месяц.
Владимир Путин неоднократно говорил, что многодетная семья в России должна утвердиться как норма: «Что для России многодетная семья – это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией, нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма», – заявлял президент.
В июле 2023 года стало известно, что правительство выделит 15 млрд рублей для помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Каждая семья получит по 450 тысяч рублей.
«Благодаря принятому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия», – отмечал премьер Михаил Мишустин.
Долгое время многодетными в стране считались семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Из-за этого семьи с неработающими детьми-студентами лишались льгот, хотя траты у них оставались прежними. С сентября 2020 года льготы распространили на семьи со студентами дневных отделений в возрасте до 22 лет, а в июне 2023 года правительство внесло законопроект, который увеличивает возраст до 23 лет.
Сами родители новые меры замечают, ценят и уверены, что они дают результат. Например, отец четверых детей Михаил Кузнецов считает, что многодетных семей стало гораздо больше: «Для нас и льгот больше, и господдержки, и с каждым годом она растет. Мы с женой не планируем еще детей, но если что, не расстроимся. Более того, мы в какой-то перспективе готовы взять приемного. Это другая история, но я знаю, что если появятся еще дети, будет где жить и что есть».
Дочь нашей героини Олеси Александра Смирнова, мать троих детей, уверена, что сейчас, в отличие от 90-х, можно не бояться за будущее. «Мои родители очень хотели большую семью, но на третьего ребенка так и не решились: время было тяжелое. А мы с братом, можно сказать, осуществили их мечту, у обоих многодетные семьи, по трое детей. Задумываемся о четвертых: когда есть хорошие школы и сады, хорошие пособия, когда говорят о ценности семьи и детей и всячески это демонстрируют, сомнений «потянем или нет» гораздо меньше», — говорит Александра.
Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)