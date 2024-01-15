«Сейчас у нас совершенно другая страна»

Маткапитал, льготная ипотека, возможность бесплатно получить новую профессию в декрете, эпидуральная анестезия, ЭКО и партнерские роды по ОМС — всего 20 лет назад родители в России о таком могли только мечтать. В 1990-е годы пособие на ребенка было сопоставимо со стоимостью десятка яиц или килограмма яблок, подгузники в роддом приходилось покупать за свои деньги, а в решении квартирного вопроса могли помочь разве что бабушки и дедушки. «Газета.Ru» в рамках проекта «Россия для людей» поговорила с родителями из разных регионов о том, с какими сложностями им пришлось столкнуться при рождении ребенка в девяностые и решены ли эти проблемы сейчас.

Из кабинета гинеколога в больнице небольшого городка в Архангельской области Олеся Яковлева вышла в слезах. Хотела узнать, здорова ли она и может ли забеременеть, а врач, не церемонясь, назвала ее идиоткой. На дворе 1993 год, нашла время! Мать тоже не поддержала: с ума сошла, на что жить собираешься? Умом Олеся все понимала, но очень хотела третьего: жизнь, может, когда-нибудь и наладится, а рожать будет уже поздно.

В «наладится», правда, верилось с трудом: мужу-офицеру месяцами не платили зарплату, питались картошкой, ужасными пайковыми макаронами, которые в воде превращались в кашу, и «гуманитарной» тушенкой неестественно розового цвета. В городе были постоянные перебои с газом, светом и проблемы с отоплением: дети за партами сидели в куртках и писали в перчатках, потому что мерзли руки. Может, и прав гинеколог? Двоих бы хоть как-то вырастить…

Вот подруга недавно родила, и что? Сначала пришлось идти со схватками до роддома (скорая была занята), а потом лежать с голодной орущей дочерью в холодной палате — молоко не пришло, а смесей не было, только сладкая водичка из старой бутылочки с измочаленной соской.

В общем, на третьего ребенка Олеся так и не решилась, поплакала и смирилась. Тридцать лет спустя у нее шестеро внуков — трое у дочери и трое у сына. И каждый из ее детей думает о четвертом ребенке — сейчас это совсем не страшно.

«Маткапитал нам принес примерно 2,5 млн детей»

Татьяна Буцкая рожала в 2003 году. Сейчас она первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а тогда была простой аспиранткой, которая могла рассчитывать только на помощь родителей. Она вспоминает, что на рубеже веков российские женщины просто боялись заводить ребенка из-за безденежья.

Тогда не было ничего. Мы только выходили из ужасного состояния, когда не то что выплат — зарплат не было. Работали, а денег не получали. Пенсий тоже не платили. Вот такой Россия была в конце 90-х — начале нулевых. К 2000 году мы подползли, потеряв огромное количество нерожденных детей. Демографы выделяют две демографические волны — Великая Отечественная война и кризис 90-х. В них мы потеряли до 100 млн населения. Безумные цифры. Был период, когда в первые классы ходили по три человека. Никто не рожал. Татьяна Буцкая мать двоих детей, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Демографическая яма 1990-х действительно стала катастрофой для страны. За пять лет, с 1988-го по 1993-й, количество рожденных детей в год сократилось почти на миллион — с 2 348 494 до 1 378 983. Реже рожали не только первых, но и вторых, третьих и последующих детей. Из-за этого Борис Ельцин даже издал указ о том, чтобы многодетными стали считаться семьи с тремя детьми, а не с пятью и более, как было раньше. Но детские пособия были тогда настолько копеечными, что всерьез на помощь властей никто и не рассчитывал.

«Я рожала в 1998 году, — вспоминает Элина Фролова из Архангельска. — Пособие, которое получила от государства по беременности и родам, потратила, стыдно сказать, на новые сапоги. А больше ничего положено и не было. Платили какие-то смешные деньги ежемесячно, так называемые ельцинские пособия, их хватало на килограмм яблок».

close 100% Андрей Соломонов/РИА Новости/«Газета.Ru»

Некоторые родители помнят размер пособия на ребенка до 6 лет в конце девяностых — 58 рублей 44 копейки. Из-за гиперинфляции к 2000 году на эти деньги можно было купить килограмм колбасы, 3-4 пары носков, ну, или же несколько «Сникерсов». Прокормить ребенка на эти деньги было невозможно.

Депутат Буцкая уверена, что выбираться из демографической ямы Россия начала только из-за улучшения экономической ситуации. А к всплеску рождаемости привел главный шаг со стороны государства по поддержке семьи и детей — материнский капитал.

«Политика стала направлена на человека, семью, страну. Не одной нефтью едины. Люди — основа экономики. Стали вкладывать бюджеты в демографию. Демографы говорят, что маткапитал нам принес до 2,5 млн детей», — рассказывает Буцкая.

Выплачивать материнский капитал за второго ребенка Владимир Путин предложил в 2006 году. Тогда же увеличили выплаты по уходу за ребенком и установили новые льготы для многодетных семей. Как говорил тогда президент России в своем обращении к Федеральному собранию, маткапитал должен был повысить социальный статус женщин и помочь решить будущие проблемы.

Сумма выплаты с 1 января 2007 года составила 250 тысяч рублей. Обналичить сертификат было нельзя, родители могли потратить деньги только на учебу ребенка, пенсию матери или покупку жилья. Последний пункт в итоге оказался самым популярным.

close 100%

По данным Социального фонда России, за время действия программы маткапитал получили более 13 млн семей. Более 8 млн родителей потратили его на жилье, а 1,7 млн — на образование детей. Всего же родителям в России за это время было выплачено более 3,7 трлн рублей.

«Каждые мои роды были лучше предыдущих»

Для многих матерей в 1990-х и начале нулевых стрессом было и само появление ребенка на свет. И не только из-за финансовых сложностей. Состояние родильных домов было ужасающим, а уровень медпомощи роженицам — крайне низким. Врач-невролог из Москвы Елена Максюкова, рожавшая первенца в 2005 году в одном из роддомов на севере столицы, рассказывает, что вспоминает те роды «как триллер».

«Хуже ремонта в больнице было лишь одно — отношение персонала. Врачей катастрофически не хватало. Они ругались между собой и никто не мог понять, кто будет дежурить, когда я буду рожать.

Ночью у меня отошли воды, и я поняла, что пора. Подошла к сестре на посту, а та: «Это вам так кажется, идите полежите, поспите». Недовольные, но отправили меня мыться, поставили клизму и отправили в предродовой блок.

Схватки были очень сильные, и ни одного врача рядом, лишь несколько женщин, также корчащихся от боли. Я рожала в больнице, где никто особо не обращал внимания на пациентов, кроме тех, кто платил. Ни о какой эпидуральной анестезии (наркоз местного применения, вводится в поясничный отдел позвоночника. — «Газета.Ru») речи не шло — она полагалась только избранным. А боль была столь невыносимой, что я отключалась, начались галлюцинации. Я лежала так без помощи почти всю ночь.

close 100% Леонид Свердлов/ТАСС/«Газета.Ru»

Рожала я в палате с четырьмя или пятью женщинами, но на тот момент это было уже неважно. Во время родов врачи надавили мне на живот и сделали перинеотомию (хирургическое рассечение промежности). После родов ребенка унесли, а меня положили в коридоре, даже не поменяли рубашку. До вечера я вся в кровище пролежала там, а затем меня перевели в палату — стены обшарпаны, с потолка осыпалась штукатурка, один туалет на шестерых. Тут же пришла санитарка с ведром и тряпкой. Мы говорим: «А вот там кровь в туалете». А она в ответ: «Ну вот, давайте вставайте. Возьмите тряпочку, сами уберите». А у нас в палате и после кесарева лежали, им даже встать было сложно».

Ситуация в роддомах начала кардинально меняться с 2006 года. Тогда Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал демографическую ситуацию «самой острой проблемой современной России». В том же году появился нацпроект «Здоровье», в поликлиники и больницы стали закупать новое оборудование, а врачей отправлять на переподготовку.

В 2007 году была утверждена Концепция демографической политики до 2025 года. Среди прочего она была направлена на повышение статуса родительства и поддержку ценностей материнства и отцовства. Государство поставило перед собой цель мотивировать россиян перейти от малодетных семей к семьям, имеющим не менее двух детей.

С 2012 года изменилась система приема в роддома: рожениц по показаниям начали направлять в то или иное учреждение, в зависимости от прогнозируемой тяжести родов, а спустя еще четыре года россиянки получили возможность бесплатного проведения процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение вне тела женщины. — «Газета.Ru»). Также по ОМС теперь можно сделать криоконсервацию (заморозку) яйцеклеток и сперматозоидов.

Неудивительно, что когда в 2015 году Елена Максюкова во второй раз попала в роддом, то поразилась произошедшим изменениям. Помня свой негативный опыт, она заранее посетила ближайший роддом в Выхино, где ей рассказали о том, как будут проходить роды. Сюрпризом стало и то, что теперь можно было отказаться от дискомфортных процедур вроде клизмы и бритья.

«Роддом был просто отличный, после ремонта. Все сверкало, блестело. В плане санитарии это тоже был совершенно другой роддом. В предродовом блоке нас было двое или трое. Мы никогда не оставались одни, были под постоянным наблюдением врачей и акушерок, и они нас слышали!

Спустя 10 лет я оказалась в той же ситуации – были сильнейшие болезненные схватки. Мне вовремя сделали эпидуральную анестезию. Прошло все совершенно по-другому, прекрасно! Когда дочка родилась, ее приложили к груди, и это было замечательно, правда.

После родов меня перевели в чистую светлую палату, рассчитанную на четырех мам. Я лежала и наслаждалась моментом, что все закончилось, и мне не больно, и все хорошо!»

Депутат Татьяна Буцкая тоже рожала дважды, в 2003 и 2011 году, оба раза по ОМС. В первый раз — в общем родблоке, где одновременно рожали шесть женщин, а во второй — в индивидуальном зале. На выписку Татьяна смогла устроить настоящий праздник.

«Я имела возможность сделать красивую выписку, пригласить визажиста. Меня накрасили, ребенка одели. Сейчас и фотографы есть, и свидетельство о рождении можно получить!» — делится Буцкая.

Дочь той самой Олеси Яковлевой, которая в девяностых не решилась на третьего ребенка, Александра, рожала старшего в 2003 году, среднего — в 2009 году, а младшего — в 2014-м.

Каждые мои роды были лучше предыдущих. Первые вспоминать не люблю: унизительная клизма, капельница с окситоцином, от которой хотелось лезть на стену, панибратство персонала: мамочка, хватит орать, работаем! Вторые роды были более человечными: врач и акушерка все объясняли, ребенка сразу приложили к груди. А третьи прошли практически идеально: эпидуральная анестезия, на родах присутствовал муж. После такого не страшно думать и о четвертом. Александра Смирнова Мать троих детей, Подмосковье

«Любая помощь от государства облегчает жизнь. Кому-то чуточку, а кому-то и очень существенно»

Александра Смирнова рассказывает, что в последнем декретном отпуске открыла для себя еще одно приятное нововведение — возможность бесплатно и находясь дома освоить новую профессию. С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» россиянки с маленькими детьми начали получать дополнительное образование на базе ведущих вузов страны. Так, например, поступила Кристина Шебанова. В декрет она ушла с должности директора сетевого магазина, но возвращаться на прежнее место не захотела.

Когда я только ушла в декрет, все пришлось начинать с нуля, было очень страшно и сложно. Решила освоить новую профессию на базе Томского госуниверситета. Учеба проходила онлайн, записи занятий можно было смотреть в удобное время. Сейчас благодаря новой профессии я организую фотопроекты и провожу консультации по ведению соцсетей. Это приносит мне доход даже больший, чем был до декрета. Кристина Шебанова участница программы переквалификации для мам в декрете

Если в 90-е во время рождения ребенка женщинам приходилось рассчитывать только на себя и близких, сейчас все стало иначе. С 2007 года размер декретных начал зависеть от заработка рожениц: чем больше они получали до беременности, тем выше пособие. При этом сразу были установлены ограничения как по минимальному, так и максимальному размеру выплаты. Обе эти суммы постоянно индексировались, поэтому в 2023 году максимальный размер декретного пособия превысил 380 тысяч рублей! За обычный отпуск по беременности и родам в 140 дней.

Для семей с небольшими доходами в последние годы появилось сразу несколько новых пособий. Так, например, в конце 2017 года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей до 1,5 лет. Размер поддержки зависел от региона и установленного там прожиточного минимума. «Выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», – говорил тогда глава государства.

В среднем с 1 января 2018 года небогатые российские семьи, где родился первый ребенок, начали получать около 10,5 тысячи рублей ежемесячно.

В последующие годы поддержка нуждающихся семей все время модифицировалась, и к 2023 году в стране появилось единое пособие. В нем были объединены все льготы, существовавшие ранее, — выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет и пособие женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

В конце 2022 года министр труда Антон Котяков заявлял, что единое пособие поможет семьям, в которых воспитывается около 10 млн детей. А максимальный размер его в среднем по стране составил около 14 тысяч рублей.

Татьяна Косарева из города Данков Липецкой области воспитывает 8 детей, она рассказывает, что даже не самая большая выплата за раннюю постановку на учет в женской консультации заметно помогла их семейному бюджету.

Супруг работает, я в декрете. О выплате узнала в поликлинике, когда вставала на учет в восемь недель. Сумма была около 6 тыс. рублей, стало немного легче с финансами, смогли сделать косметический ремонт в комнате. Любая помощь от государства облегчает жизнь, кому-то чуточку, а кому-то и очень существенно. С прошлого года мы получаем новые пособия, выделили участок под строительство дома. Радует, что изменилось отношение к многодетным семьям – уже при оформлении пособий не спрашивают, зачем столько нарожали. Татьяна Косарева мать 8 детей, Липецкая область

Отношение к многодетным семьям действительно изменилось. Для них появляются все новые льготы, например скидки на оплату коммуналки или на покупку билетов на самолет и поезд, льготы на проезд в городском транспорте, бесплатное посещение музеев. Помимо федеральной поддержки, в каждом регионе для многодетных семей предусмотрены свои виды помощи. Например, в Москве это бесплатная парковка и скидка 50% на оплату коммунальных услуг, в Подмосковье – горячее питание в школе и бесплатный проезд на пригородном транспорте.

close 100% Kadyrov_95/Telegram/«Газета.Ru»

У Галии Бубновой из Москвы трое кровных детей и 9 приемных. «Основная наша с мужем деятельность – родительство, – рассказывает Галия. – За детей получаю зарплату. За деньги, которые получаем от государства, мы отчитываемся. Дети есть с инвалидностью, поэтому очень много времени уходит на реабилитацию, поездки к врачам. Но это очень достойные выплаты. Есть возможность и отдыхать, и проводить реабилитацию, дети даже могут заниматься в платных секциях».

«Самое сложное было выбрать квартиру»

С 2002 года в России действовала федеральная целевая программа «Жилище», которая предусматривала льготы на покупку квартир для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей военнослужащих. Однако программа «Семейная ипотека», которая заработала в стране с 2018 года, стала, по данным исследования аналитиков «Домклик» и ДОМ.РФ, одной из главных мер поддержки семей с детьми в России.

Объявляя о старте программы, Владимир Путин анонсировал, что за 5 лет воспользоваться «Семейной ипотекой» смогут более 500 тысяч семей, однако программа оказалась еще более успешной.

За все время ею воспользовалось около 624 тыс. семей с детьми, а общая сумма кредитов превысила 2,4 трлн рублей. «Семейную ипотеку» можно совмещать с другими мерами господдержки: материнским капиталом, налоговыми вычетами, выплатой многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

close 100%

«С 2018 года программа гибко изменялась, что позволило большему числу семей улучшить жилищные условия. Это позволило увеличить ее охват и повысить доступность жилья для российских семей. После расширения программы на семьи с двумя несовершеннолетними детьми с 1 января 2023 года выдача «Семейной ипотеки» кратно выросла и достигла максимума — 88,6 тысячи кредитов во втором квартале 2023 года», — говорится в исследовании «Домклик» и ДОМ.РФ.

Для семей с детьми-инвалидами в рамках программы действуют специальные, еще более удобные условия получения ипотеки: взять ипотеку под 6% и даже дешевле может семья с одним, а не двумя или более детьми. При этом нет требования, чтобы ребенок родился с 2018 года, — он мог родиться и раньше.

Семья Шадриных переехала в Москву из Тульской области. После рождения дочери-инвалида Шадриным нужно было найти такое место, где комфортно было бы жить с ребенком, которому необходимо постоянное наблюдение врачей.

«Самое сложное было выбрать квартиру. Нам нужна была доступная среда передвижения, было важно, чтобы рядом находились больница и поликлиника, где наблюдается ребенок. Кроме того, мы обращали внимание на скорейшую сдачу дома, а квартиру мы хотели с отделкой, чтобы не заниматься ремонтом», — рассказывает Алина Шадрина.

На поиски подходящего варианта ушел месяц, а еще через полгода семья заехала в квартиру с террасой на первом этаже новостройки. Детсад и поликлиника, как и хотели Шадрины, — в пешей доступности, а в 2024 году напротив их дома откроется новая школа.

Я очень благодарна за возможность купить квартиру в хорошем районе, имея ребенка-инвалида. Это огромная помощь! Платеж по ипотеке – те же деньги, что мы платили за съем жилья, только ощущение, что ты платишь за свое, доставляет гораздо больше радости. За год, который мы здесь живем, ни разу не пожалели о своем выборе. Алина Шадрина мать ребенка с инвалидностью, Москва

Срок действия программы «Семейная ипотека» заканчивается в июле 2024 года, однако директор финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко уже предложил сделать программу бессрочной.

close 100% Александр Кряжев/РИА Новости/«Газета.Ru»

«Знаю, что если появятся еще дети, будет где жить и что есть»

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ летом 2023 года, заявил, что господдержка должна служить «подспорьем и дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой». По его словам, многие льготы привязаны к доходам конкретной семьи, поэтому у ее членов пропадают стимулы искать работу с большей зарплатой. Президент тогда предложил сохранять за семьями детское пособие даже при изменении их доходов, а получать выплату на ребенка до полутора лет смогут и матери, вышедшие на работу досрочно.

В 2024 году максимальные размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком вырастут в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом. Например, предельный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2023 году — 33 282 рубля в месяц, в 2024-м — 49 123 рубля в месяц, в 2025-м — 66 330 рублей в месяц.

Владимир Путин неоднократно говорил, что многодетная семья в России должна утвердиться как норма: «Что для России многодетная семья – это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией, нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма», – заявлял президент.

В июле 2023 года стало известно, что правительство выделит 15 млрд рублей для помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Каждая семья получит по 450 тысяч рублей.

«Благодаря принятому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить жилищные условия», – отмечал премьер Михаил Мишустин.

Долгое время многодетными в стране считались семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Из-за этого семьи с неработающими детьми-студентами лишались льгот, хотя траты у них оставались прежними. С сентября 2020 года льготы распространили на семьи со студентами дневных отделений в возрасте до 22 лет, а в июне 2023 года правительство внесло законопроект, который увеличивает возраст до 23 лет.

Сами родители новые меры замечают, ценят и уверены, что они дают результат. Например, отец четверых детей Михаил Кузнецов считает, что многодетных семей стало гораздо больше: «Для нас и льгот больше, и господдержки, и с каждым годом она растет. Мы с женой не планируем еще детей, но если что, не расстроимся. Более того, мы в какой-то перспективе готовы взять приемного. Это другая история, но я знаю, что если появятся еще дети, будет где жить и что есть».

Дочь нашей героини Олеси Александра Смирнова, мать троих детей, уверена, что сейчас, в отличие от 90-х, можно не бояться за будущее. «Мои родители очень хотели большую семью, но на третьего ребенка так и не решились: время было тяжелое. А мы с братом, можно сказать, осуществили их мечту, у обоих многодетные семьи, по трое детей. Задумываемся о четвертых: когда есть хорошие школы и сады, хорошие пособия, когда говорят о ценности семьи и детей и всячески это демонстрируют, сомнений «потянем или нет» гораздо меньше», — говорит Александра.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)