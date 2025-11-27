«Скорая помощь» возвращается на НТВ: зрителей ждет самый насыщенный сезон сериала

Телеканал НТВ 1 декабря в 20:00 представит премьеру восьмого сезона популярного медицинского сериала «Скорая помощь» — проекта, который стал одной из самых узнаваемых производственных мелодрам страны. Зрители вновь встретятся с Константином Кулыгиным — героем Гоши Куценко. Вместе с коллегами ему предстоит спасать жизни, разбираться с личными кризисами и бороться за сохранение собственной подстанции. Чем еще удивит сериал — в материале «Газеты.Ru».

Новая угроза для всей бригады

Главный герой сериала Константин Кулыгин в эпицентре событий. Теперь ему приходится совмещать роль начальника подстанции и врача.

Как признается сам актер, его герой давно привык работать в поле: для него привычнее спасать жизни, а не руководить.

Но должность накладывает слишком большое количество обязательств, и Кулыгин, по словам исполнителя роли, «вечно сбегает с рабочего места», чтобы снова оказаться там, где чувствует себя нужным.

Однако на этот раз личная мотивация героя сталкивается с угрозой куда более серьезной. Земля, на которой стоит подстанция, внезапно меняет владельца: она переходит бизнесмену Игнатову в исполнении Вячеслава Разбегаева.

Ситуация стремительно накаляется, особенно когда становится ясно, что новый хозяин намерен использовать участок в своих интересах, не считаясь с работой скорой.

На фоне борьбы за подстанцию продолжают развиваться и другие сюжетные линии. Виктор Ушаков и его коллега Татьяна Роднина пытаются решить бытовые вопросы с жильем, что становится источником как комичных ситуаций, так и серьезных переживаний.

Владимир Ломагин, всегда отличавшийся спокойствием и своей особой «врачебной философией», активно занимается написанием мемуаров, что для него оказывается не просто творческим процессом, но и своеобразной формой саморефлексии. Однако в сериале нет «правильного» разделения между рабочими сценами и личной жизнью: герои неизменно возвращаются к пациентам, потому что знают — кто-то прямо сейчас ждет именно их.

close НТВ

Медицинские истории остаются сердцем сериала, и новый сезон в этом плане обещает быть особенно насыщенным. Создатели традиционно уделяют большое внимание достоверности: каждый эпизод основывается на реальных случаях или перерабатывается таким образом, чтобы отражать подлинный человеческий опыт.

Курьезы на площадке и в жизни

Восьмой сезон включает целый спектр драматических эпизодов. Одному из пациентов придется спасать жизнь после тяжелого ранения из арбалета; другому — мастеру по изготовлению ножей — помощь понадобится после несчастного случая, произошедшего прямо в его собственной мастерской.

Команда выезжает к подросткам, получившим сильнейший удар током, и к девушке-аниматору, попавшей в аварию.

Один из эпизодов связан с известным певцом, у которого врачи обнаруживают опасный тромб; другой — с незрячим пациентом, столкнувшимся с аллергической реакцией на пылевого клеща; третий — с подростком, который всерьез верит в то, что несуществующее псевдонаучное устройство способно показать ему погибшего отца.

close НТВ

Многие зрители признаются, что именно благодаря сериалу изменили отношение к работе врачей скорой помощи. Нередко в соцсетях фанаты пишут, что стали внимательнее относиться к людям в форме, а при виде проезжающей мимо машины представляют, что в ней едет тот самый Кулыгин со своей бригадой.

Среди поклонников проекта много детей и подростков — часть из них за годы существования сериала не только выросли вместе с героями, но и выбрали профессию врача или фельдшера, вдохновившись увиденным на экране.

Во время работы над восьмым сезоном съемочной группе тоже пришлось пережить немало необычных ситуаций. Один из дней стал настоящим испытанием: на территории завода, где планировалось снимать финальную сцену, оказалась еще одна киношная группа — техника перепутала площадки, и актерские вагоны двух проектов перемешались.

К этому добавилась неожиданная проблема: единственная дорога для фур, по которой обычно осуществляется грузоперевозка, была занесена снегом, и водителям пришлось ездить прямо через съемочную площадку. Каждые пять минут мимо проходила очередная машина, и съемочной группе пришлось ставить постановщиков, которые на время дубля буквально блокировали движение.

close НТВ

Но даже это оказалось не самым сложным эпизодом дня: ближе к вечеру выяснилось, что реквизиторы потеряли ключ от наручников, которые были надеты на актера, играющего одного из задержанных. Механизм оказался настолько прочным, что любые попытки аккуратно открыть браслеты завершались тем, что они затягивались еще сильнее. Через несколько часов проблему все-таки решили — как рассказывает команда. Механизм выбили молотком.

Семейная атмосфера

Актеры признаются: за долгие годы съемок коллектив сериала стал настоящей семьей. Гоша Куценко говорит, что особенно тепло вспоминает съемку под фонтаном с актрисой Светланой Брюхановой — тот редкий случай, когда рабочий процесс превращается в чистое удовольствие, а также совместные сцены со своим однокурсником Вячеславом Разбегаевым, который присоединился к актерскому составу в восьмом сезоне.

close НТВ

Для Разбегаева роль Игнатова стала возможностью вновь встретиться с партнерами, с которыми он не работал много лет, а для Брюхановой — поводом показать новые грани своей героини Любы, которая из импульсивной романтичной девушки постепенно превратилась в зрелого, глубокого персонажа.

Степан Куликов признается, что команде настолько комфортно на площадке, что упоминание сериала в расписании поднимает настроение. Он также отмечает, что на площадке всегда царит прекрасная и веселая атмосфера.

Александр Тютин рассказывает, что его герой Владимир Ломагин наконец увидит результаты своего литературного труда и столкнется с неожиданной славой, которая для скромного врача станет серьезным испытанием.

close НТВ

Петр Баранчеев, исполняющий роль Рыкова, подчеркивает, что его герой стал намного мягче и человечнее, хотя черты прежнего характера намеренно сохранили, чтобы образ не выглядел слишком правильным и скучным. Для него участие в проекте — не просто работа, а возвращение к теме, близкой семье: его мать — медработник, и это заметно помогает ему в создании персонажа.

Восьмой сезон стал для создателей сериала еще одной возможностью показать зрителям многослойный мир скорой помощи. С одной стороны — это работа, в которой нет пауз, рабочих смен и «нормального» графика. С другой — это человеческие истории, в которых каждый герой переживает собственные страхи и надежды.

Первую серию нового сезона сериала «Скорая помощь» зрители увидят 1 декабря в 20:00 на телеканале НТВ.

РЕКЛАМА