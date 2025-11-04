«Браво! Бис!» — новое шоу на НТВ подарит второй шанс для лучших голосов страны

На телеканале НТВ 8 ноября в 21:00 состоится премьера нового музыкального шоу, в котором звезды вокальных проектов прошлых лет вновь выйдут на сцену, чтобы сказать зрителям: «Мы все еще можем!».

Телевизионные шоу уже давно стали кузницей звезд, но судьба каждого исполнителя складывается по-разному. Кто-то остается на волне успеха, а кто-то постепенно исчезает из поля зрения зрителей, хотя талант и энергия по-прежнему с ними. Новый проект НТВ — «Браво! Бис!» — создан именно для таких артистов. Это не просто конкурс, а настоящий второй шанс, возможность вернуться на сцену и снова услышать аплодисменты.

Второй шанс для талантов

На сцену «Браво! Бис!» выйдут триумфаторы, финалисты и яркие участники самых популярных музыкальных шоу страны. Теперь они вновь смогут напомнить о себе и показать, что годы и обстоятельства не смогли лишить их главного — любви к музыке.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказывает, что идея проекта появилась из желания вернуть внимание к артистам, которые однажды уже заслужили признание зрителей.

По его словам, телевизионные шоу подарили множество ярких голосов, но «далеко не у всех судьба сложилась так, как они того заслуживают». Именно поэтому продюсер решил дать им новую сцену, где они смогут «перезапустить свою музыкальную карьеру» и «получить по-настоящему второй шанс». Так, по словам Вайнштейна, родилась идея проекта, в котором «каждому из них много раз говорили «Браво!», чтобы теперь мы могли пригласить их на «Бис!»».

Как все устроено

По правилам проекта в первом этапе каждый участник выходит на сцену и исполняет песню. Чтобы пройти в зону ожидания, нужно получить три «за» от членов жюри. По итогам каждого выпуска в следующий этап проходят только четверо. В полуфинале принцип немного изменится: к судьям присоединится ведущая проекта Лера Кудрявцева, которой также предоставлено право выбрать финалиста.

Мэтры в креслах жюри

Оценивать конкурсантов будут настоящие профессионалы — люди, которые знают музыкальную индустрию изнутри и способны помочь участникам вновь поверить в себя. В состав жюри вошли народные артисты России — композитор Игорь Крутой, певица Валерия, поэт и исполнитель Игорь Николаев, а также певец Александр Панайотов, победитель шестого сезона шоу «Маска».

Панайотов признается, что идея проекта сразу его вдохновила. По его словам, «мы уже наблюдали за проектами для начинающих, для пожилых людей, для детей, а для певцов и артистов, которые уже когда-то заявили о себе, но пропали с радаров, не видели». Он отмечает, что на членов жюри возложена «двойная ответственность» — ведь именно они должны «надуть паруса тех артистов, у которых что-то случилось в жизни, и они где-то потерялись».

При этом певец с теплотой говорит о коллегах по жюри — Игоре Крутом, Игоре Николаеве и Валерии — и добавляет, что ему близок формат, где «отсутствует лишняя мишура», а в центре внимания остаются только артист и его песня.

Валерия уверена, что проект стал по-настоящему открытием:

««Браво! Бис!» — совершенно потрясающее шоу, в котором принимают участие суперпрофессионалы», — говорит певица. Она признается, что оценивать исполнителей непросто: «В конце приходится делать неизбежный выбор, в этом заключается суть конкурса. И нам действительно становится очень и очень больно, потому что каждый из участников надеется на победу».

По словам артистки, важнее самой победы то, что участники «нашли в себе силы прийти и напомнить о себе» — ведь каждый из них уйдет с проекта с новой аудиторией.

Игорь Крутой отмечает, что суть шоу полностью отражена в названии. «Этот проект, его название — все нацелено на то, чтобы дать участникам второй шанс», — подчеркивает композитор.

Он считает, что артисты, которые когда-то уже побеждали, теперь получили возможность снова выйти на сцену и показать себя. Особенно, по его мнению, здорово, если они используют шанс, чтобы исполнить «собственные песни и хиты». Но, как добавляет Крутой, даже популярные мелодии могут «вновь завоевать симпатии зрителей и напомнить о себе».

Для Игоря Николаева участие в проекте стало особенным профессиональным вызовом. Он признается, что ««Браво! Бис!» — высококлассное шоу, в котором участвуют сильнейшие артисты, уже знакомые зрителям по другим проектам и телеканалам». При этом композитор говорит, что судить таких участников — крайне непросто: «Когда из десяти талантливых исполнителей нужно назвать лишь четверых, а остальных оставить за бортом — это тяжелое решение».

По его словам, в полуфинале напряжение возрастет, ведь из лучших предстоит выбрать финалистов. «Голосовать мы будем искренне, от всего сердца», — добавляет Николаев, уточняя, что самое важное для артистов — «точно попасть в репертуар и суметь донести песню до жюри».

Ведущая — Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева признается, что новый проект сразу ее покорил. По ее словам, ««Браво! Бис!» — невероятно яркое музыкальное шоу», где сильные вокалисты получают шанс вернуться к зрителю.

«На проекте я встретила удивительных ребят, которых раньше видела в разных конкурсах, и теперь они получили заслуженный второй шанс», — говорит ведущая. Она добавляет, что часто задумывается: «Почему эти исполнители до сих пор не на сцене? Где они все это время были?».

Для Кудрявцевой это шоу — не просто съемки, а история о вере в талант и настойчивость. «Я искренне болею за участников и надеюсь, что каждый из них сможет зажечь свою звезду», — признается она.

Участники: эмоции, откровения и возвращение на сцену

Брендон Стоун отмечает, что пришел на проект ради удовольствия от сцены и внутреннего вызова. Он объясняет: «Я давно перестал участвовать в конкурсах талантов… Но «Браво! Бис!» — это шоу для тех, кто уже имеет имя». Певец рассказывает, что хотел «доказать самому себе — спустя годы могу выступать еще лучше» и признается, что чувствует «мандраж и адреналин» перед каждым выходом. По его словам, атмосфера на площадке «очень располагающая, профессиональная и без стресса».

Григорий Юрченко говорит, что возвращение на НТВ для него символично: «Предложение принять участие в шоу «Браво! Бис!» поступило от родного НТВ — именно с него начался мой большой путь артиста больше десяти лет назад». Артист признается, что ощущает проект как встречу друзей: «Мы делимся новостями, вспоминаем прошлое, смеемся, обсуждаем, кто где сейчас выступает».

А на сцене, по его словам, «каждый вновь становится соперником — но соперником по-доброму, с уважением и вдохновением».

Андрей Давинчи считает, что у проекта есть настоящая миссия. Он уверен: «Он предоставляет целому пласту артистов… шанс поделиться своим многолетним опытом».

Музыкант благодарен продюсерам за возможность исполнять авторские песни и отмечает, что жюри для него — пример профессионализма: «С каждым из них у меня связаны особые воспоминания и эмоции».

Для Денберела Ооржака участие стало шагом вперед. «Уникальность проекта «Браво! Бис!» в том, что он дает возможность показать себя на большой сцене и посоревноваться с другими талантливыми артистами», — говорит певец. Он благодарит команду за поддержку и подчеркивает, что воспринимает критику жюри «положительно, как шанс стать лучше».

Юная участница Милана Пономаренко рассказывает, что подала заявку сразу, как узнала о кастинге.

«А когда поняла, что буду соревноваться с самыми сильными и яркими участниками других вокальных проектов, — очень обрадовалась», — признается она.

Милана считает, что проект помогает ей учиться у легенд: «Мне важно слышать профессиональное мнение о моем творчестве».

Хвича Лука подчеркивает, что шоу собрало невероятно талантливых артистов: ««Браво! Бис!» — это уникальное шоу со своей изюминкой». Он отмечает, что несмотря на плотный график, на площадке царит «дружелюбная атмосфера» и что каждый комментарий от судей «очень ценен».

А Яна Габбасова признается, что долго сомневалась, участвовать ли: «Но меня впечатлило то, что конкурсантами станут финалисты, победители и яркие звезды других вокальных шоу». По ее словам, «атмосфера за кулисами была волшебная», а жюри высоко оценило ее эмоциональную подачу: «Мне удается неподдельно передавать эмоции и текст песни, что умею петь душой».

