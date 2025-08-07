День Физкультурника в Москве: топ локаций масштабного фестиваля

9 и 10 августа Москва превратится в настоящий центр спорта и движения — здесь пройдет масштабный летний фестиваль «День Физкультурника». Гостей праздника ждут тренировки с участием популярных артистов и блогеров, соревнования и турниры, показательные выступления и фан-встречи с известными спортсменами. Чтобы не пропустить все самое интересное, читайте обзор локаций в материале «Газеты.Ru».

Два дня жителей и гостей столицы прямо на улицах ждут яркие тренировки, захватывающие активности и море положительных эмоций. В программе — 200 занятий по 20 видам спорта на 14 площадках города. Гостями фестиваля станут: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а также другие титулованные спортсмены, блогеры и артисты.

В компании с известными спортсменами и знаменитостями

На время проведения фестиваля Пушкинская площадь превратится в оживленную зону тренировок по сайклингу. Желающие смогут покрутить педали под ритмы энергичных треков в сопровождении опытных тренеров. А 9 августа в 16.00, по сообщению организаторов, участие в масштабной тренировке по сайклингу примет блогер Маш Милаш.

close Департамент спорта города Москвы

В «Музеоне» пройдет серия фан-встреч и тренировок. Так, 9 августа в 15:00 олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова проведет тренировку для всех желающих. А популярный блогер и певец Прохор Шаляпин в рамках этого же проекта проведет открытую тренировку на террасе парка «Музеон» в 17:00.

Также здесь в 16:00, состоится фан-встреча с фигуристом Алексеем Ягудиным.

В 18:00 к поклонникам выйдет призер Олимпийских игр по фигурному катанию Марк Кондратюк.

В 19:20 выступит фигурист Даниил Глейхенгауз. В 20:00 о своей карьере расскажет олимпийская чемпионка по фехтованию, трехкратная чемпионка мира и Европы Яна Егорян.

На следующий день, 10 августа, встречу с фанатами в 12:00 откроет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. В течение дня здесь также выступят Евгения Медведева, Анна Щербакова и чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева.

close Департамент спорта города Москвы

Основные точки событий спортивного праздника: что и где

Спортивная программа фестиваля охватывает десятки локаций по всему центру Москвы.

На Кудринской площади будут ждать любителей экстремального спорта. Здесь можно будет пройти полосу препятствий и посетить занятия по джампингу.

На Театральной площади разместится зона шахмат.

Посетители смогут поиграть друг с другом, поучаствовать в мастер-классах с гроссмейстерами или посостязаться в любительском турнире.

В Камергерском переулке соберут любителей активного отдыха: на ринге пройдут поединки по боксу, а также соревнования по воркауту и паркуру.

close Департамент спорта города Москвы

Любителей настольного тенниса будут ждать на Мясницкой улице. Здесь пройдут открытие соревнования для всех желающих. А на Никольской улице пройдут турниры по настольному футболу и хоккею.

На фонтанной площади парка им. Горького состоится зрелищное мотофристайл-шоу. Здесь для гостей фестиваля выступят FMX-райдеры.

9 августа запланирована праздничная программа на стадионе «Москвич».

Там пройдут спортивные турниры, мероприятия с футболистами Медиалиги. Также здесь будет организована зона граффити.

Принять участие в активностях фестиваля смогут все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки. Все мероприятия бесплатные. В субботу фестиваль будет открыт с 15:00 до 22:00, а в воскресенье — с 12:00 до 17:00. Организатором праздника выступает Департамент спорта города Москвы.

Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

Фестиваль станет отличной возможностью провести выходные активно и с пользой, познакомиться с новыми видами спорта, встретиться с известными спортсменами и артистами. Не упустите шанс открыть что-то новое, наполниться энергией и ощутить атмосферу спортивного единства.

РЕКЛАМА