БЕТСИТИ признан самым надежным букмекером на «Премии РБ»

Букмекерская компания стала победителем престижной «Премии РБ», одержав победу в двух номинациях — «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru».

В номинации «Самый надежный букмекер» БЕТСИТИ стал победителем «Премии РБ» впервые в истории.

«Для нас эта премия означает надежную работу наших сотрудников и доверие наших клиентов. Мы очень рады оправдывать ваши ожидания, играть по правилам и быть самым надежным букмекером в России», — сказал на вручении награды СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

А вот коэффициенты БЕТСИТИ признаются лучшими в индустрии уже четвертый год подряд.

«Эта победа — заслуга большого количества людей, настоящих профессионалов своего дела. Наши аналитики и днем, и ночью трудятся над созданием эксклюзивных и широких линий и предлагают множество вариантов ставок как в прематче, так и в live. При этом мы держим баланс между разнообразием линии и высотой коэффициентов, предоставляя нашим любимым клиентам самые выгодные котировки для наслаждения игрой», — отметил руководитель отдела контента БЕТСИТИ Филипп Ковалев.

close Пресс-служба Бетсити

Какие еще награды получала компания

БЕТСИТИ была основана 31 марта 2003 года. В прошлом году компания на «Премии РБ» получила награды за «Лучшие коэффициенты» и «Лучшую программу лояльности».

А на премии «Спорт и Россия» члены жюри признали БЕТСИТИ лучшей букмекерской компанией года! За год до этого компания выиграла четыре главных приза — в номинациях «Лучший спонсорский спортивный проект в интернет-СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги».

close Пресс-служба Бетсити

У самого надежного букмекера есть бонусы и розыгрыши?

Для новых игроков БЕТСИТИ предлагает шикарные бонусы: до 100 тысяч рублей за первый депозит и гарантированную ставку до 2 тысяч рублей.

В конце прошлого года компания провела рекордный для себя розыгрыш 25 млн рублей с несколькими уникальными механиками, которые очень понравились пользователям. А уже в этом перед днем рождения букмекер запустил розыгрыш 22 млн рублей с главным призом в 4 млн!

Для постоянных пользователей компания продлила действия кешбэка до 25% на весь 2025 год.

Поддержка спорта

В прошлом году компания уделила большое внимание поддержке и развитию спорта в России.

В конце 2024-го в Сургуте прошел БЕТСИТИ Кубок Лиги по футзалу, который стал масштабным событием для региона, объединившим людей вокруг спорта и способствовавшим развитию мини-футбола. На каждый матч собирались полные трибуны, а после игр дети не давали прохода своим кумирам. Чтобы познакомить местных жителей с турниром, был организован специальный Трофи-тур. Помимо посещения главных локаций города, кубок отправился в родовое угодье семьи хантов в 170 километрах от Сургута, погостил в их жилище, узнал о местных традициях и обычаях, побывал на рыбалке и даже прокатился на оленьей упряжке.

Совместно с Fight Nights состоялся ряд громких турниров по смешанным единоборствам, в том числе по боям среди медиафутболистов, первый в мировой истории. БЕТСИТИ и Fight Nights объединили два, казалось бы, противоположных мира – медиафутбола и боевых искусств. В результате синергии этих двух направлений родился новый уникальный продукт. Сам турнир прошел по правилам кикбоксинга и стал очень популярным среди участников и зрителей, поэтому в ближайших планах проведение второго подобного турнира еще большего масштаба.

За последний год БЕТСИТИ стал партнером трех футбольных клубов Первой Лиги — «Сочи», «Урала» и «Балтики». Все три команды претендуют на выход в РПЛ. Также букмекер сотрудничает с махачкалинским «Динамо» из РПЛ. В ближайшее время планируются запуск новых акций, мероприятий и сюрпризов, которые точно порадуют болельщиков этих команд.

Активно развивается сотрудничество в части боксерских турниров под названием БЕТСИТИ Ночь чемпионов IBA. В текущем году планируется проведение крупных ивентов в том числе за пределами России!

Социальная ответственность

Компания активно вовлечена в социальную поддержку и благотворительные проекты. Совместно с гандбольным клубом «Ростов-Дон» БЕТСИТИ на матче с «Черноморочкой» провел благотворительную акцию «Мишкопад». До начала игры посетители встречи могли купить плюшевых мишек, а после усыпали ими всю гандбольную площадку.

Все вырученные средства от продажи плюшевых игрушек отправились в фонд «Дарина» на лечение 15-летнего мальчика, которому поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз, а также на лечение других детей, которым необходима помощь.

В итоге на гандбольном матче было собрано 503 тыс. рублей, а БЕТСИТИ удвоил эту сумму до 1 006 000 рублей. При этом сами мишки отправились в детские дома.

О «Премии РБ»

«Премия РБ» – престижная международная премия в области спорта и букмекерства. Премия вручается лучшим букмекерским компаниям, СМИ, журналистам, спортсменам – лидерам индустрии спорта и беттинга.

Почетным гостем «Премия РБ» стал легендарный футболист, чемпион мира и Европы Франческо Тотти.

Среди лауреатов и номинантов премии — футболисты Константин Тюкавин и Алексей Батраков, теннисистка Мирра Андреева, хоккеист Александр Овечкин, функционеры Максим Митрофанов, Андрей Кириленко и Роман Бабаев.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.