БЕТСИТИ стал партнером уже третьего футбольного клуба из Первой лиги

Прошлый сезон стал для команды первым за 25 лет в высшем дивизионе российского футбола. «Балтика» даже добралась до финала Кубка России, где с минимальным счетом уступила чемпиону, петербургскому «Зениту». Сейчас команда набрала отличный ход в Первой лиге, идет на первом месте в таблице с отрывом от конкурентов и является одним из фаворитов на возвращение в РПЛ. Уже по ходу сезона калининградцев возглавил Андрей Талалаев, специалист с большим опытом в части подъема команд из низших дивизионов.

— Зачем БЕТСИТИ столько команд в одной лиге?

— Не стоит объединять все три кейса в один, каждый конкретный случай уникален, — рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов. — Давайте начнем с «Балтики», с которой только что заключили партнерские отношения. Команда располагается в самобытном регионе и выступает на замечательном стадионе, который принимал чемпионат мира. Пообщавшись с руководством клуба, мы поняли, что у нас схожие амбиции победителей. Мы видим мощный потенциал на продолжительное сотрудничество, которое, уверен, в следующем сезоне продлится уже в рамках высшей лиги.

Если говорить про «Урал», то и в Екатеринбурге очень интересная команда, которая долго выступала в высшем дивизионе. И в прошлом сезоне они мощно стартовали с четырех побед в первых пяти турах, но затем наступил затяжной спад, который привел команду в зону стыков и дальнейшему вылету по сумме двух матчей с «Акроном».

Со своей стороны мы обратили внимание, как болельщики любят своих ребят, как сильно переживают из-за вылета и как продолжают активно поддерживать, несмотря ни на что. Даже в Первой лиге на матчах собирается не меньше 10 тысяч человек. БЕТСИТИ вместе с клубом хочет порадовать преданных поклонников уральского футбола и помочь поскорее вернуться туда, где команда находилась последние 11 сезонов — в РПЛ.

Еще одной командой, которую поддерживает БЕТСИТИ, является «Сочи»

— Южане в сезоне-2021/22 сенсационно занял второе место в чемпионате. Тренер Владимир Федотов построил крепкую команду, однако после его ухода «Сочи» заняли 10-е место, а в прошлом сезоне покинули высшую лигу впервые за 5 лет.

Знаю, что вылету команды расстроились не только местные жители, но и болельщики по всей России. Для многих фанатов выезд в теплый Сочи был одним из самых любимых в году. Много туристов также посещают игры, когда оказываются на отдыхе. И в целом Олимпийский парк в Адлере — спортивный кластер мирового масштаба, великолепное наследие Олимпиады 2014 года, который должен быть наполнен футболом высшего уровня. Поэтому мы с своей стороны хотим помочь в развитии спорта в таком замечательном и теплом регионе нашей страны.

— Интересна ли игрокам БЕТСИТИ Первая лига?

— Мы отмечаем приличный рост интереса наших игроков к Первой лиге. Объем ставок на нее с начала сезона почти догнал по уровню чемпионат Франции и продолжает расти по отношению к другим топ-5 лигам и Лиге чемпионов. Но РПЛ в части ставок, конечно, далеко впереди всех.

— С кем еще сотрудничает БЕТСИТИ?

— Среди футбольных команд мы также сотрудничаем с махачкалинским «Динамо» из РПЛ, но не ограничиваемся только этим видом спорта, — сказал Акмалов. — БЕТСИТИ продолжает успешно повышать интерес в России к футзалу, наш нейминг носит главная Суперлига и Кубок Лиги, финал которого совместно с партнерами мы провели в Сургуте. Не могли оставить в стороне и наш любимый гандбол, которому мы помогаем на протяжении многих лет. В прошлом году мы заключили сотрудничество с женской командой «Ростов-Дон».

Надеемся, что с нашей поддержкой партнеры будут добиваться успеха в своих областях. От всей души желаем «Уралу», «Балтике» и «Сочи» выйти в главную футбольную лигу, тем более для этого есть все предпосылки, «Динамо» закрепиться в РПЛ, «Ростов-Дон» только чемпионства, а Суперлиге и дальше вместе с нами успешно популяризировать футзала по всей России!

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