БЕТСИТИ стал официальным партнером футбольного клуба «Балтика»

Уже в ближайшем матче против «Шинника» игроки «Балтики» выйдут на поле в форме с логотипом БЕТСИТИ на груди. Также брендинг появится на стадионе клуба, в игровой зоне и на рекламных позициях.

В рамках сотрудничества планируется проведение различных активностей для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие Match Day, промоакции и многое другое.

Генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков:

— Мы очень рады заключению партнерства с «Балтикой». Калининград — футбольный город с прекрасными болельщиками, великолепным современным стадионом и при этом с уникальной историей и архитектурой. Со своей стороны мы хотим поддержать клуб и помочь вернуться в элиту российского футбола, где и должна находится такая самобытная команда. А для поклонников балтийцев мы совместно готовим несколько интересных сюрпризов, о которых объявим чуть позже. Уверен, что нас ждут яркие победы, которые обязательно принесут радость болельщикам «Балтики»!

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов:

— Впереди захватывающая весна. Уверен, партнерство с букмекерской компанией БЕТСИТИ добавит впечатлений и ярких моментов во вторую часть сезона для наших болельщиков. Нас объединяют не только единые цвета, но и желание развиваться и реализовывать интересные проекты. Будем рады вместе с БЕТСИТИ достигать новых высот. Приятно, что в столь важный момент для нашего клуба мы усиливаем позиции и находим поддержку в лице надежных партнеров. Уверен, нас ждет плодотворное сотрудничество и большие победы.

БЕТСИТИ — легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года. У БЕТСИТИ около 100 клубов по всей России и огромная история успешных партнерств с крупнейшими клубами, федерациями, телеканалами и амбассадорами.

В 2023 году компания выиграла премию MarSpo Awards в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и премию «Спорт и Россия» в четырех номинациях – «Лучший спонсорский спортивный проект в СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024-м БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года.

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