Украина приближается к «заключительному этапу горячей фазы конфликта». Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Сергей Федоренко.

По его словам, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что Киев «готовится к переговорному процессу», и сейчас идет «дипломатическая подготовка процессов, которые могут начаться через несколько месяцев».

«Постепенно приближаемся к финальному этапу горячей фазы войны, которая может длиться шесть, девять и более месяцев», — отметил Федоренко.

В недавнем интервью CBS News Зеленский заявил, что существует окно возможностей для переговоров с Россией до зимы. Также глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий «до зимы», и рассказал о подготовке к визиту делегации США в Киев и в Москву.

В конце мая «Украинская правда» со ссылкой на источник писала, что Зеленский намерен в ближайшие полгода добиться готовности России к «реальным» переговорам. Также депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о намерении Зеленского завершить «горячую фазу» до ноября.

9 мая президент России Владимир Путин заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Затем он пояснил, что исходит из ситуации на поле боя, где российские войска «наступают по всем направлениям».

При этом Путин подчеркнул, что обозначить конкретные сроки завершения СВО в условиях боевых действий невозможно.

Ранее Буданов рассказал о непубличных переговорах по Украине.