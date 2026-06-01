Зеленский увидел окно возможностей для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.

По его словам, необходимо найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы». При этом Зеленский считает, что все будет зависеть от «давления на Россию».

Он также заявил, что Британия, Франция и Германия могли бы представлять Европу на потенциальных переговорах.

«Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявлял, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать на Украину в течение двух недель. По его словам, он получил сообщение о сроках потенциального визита от переговорной группы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа гнет несовместимую с реалиями линию.