Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Зеленский увидел окно возможностей для переговоров с Россией

Зеленский увидел окно возможностей для переговоров с Россией до следующей зимы
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.

По его словам, необходимо найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы». При этом Зеленский считает, что все будет зависеть от «давления на Россию».

Он также заявил, что Британия, Франция и Германия могли бы представлять Европу на потенциальных переговорах.

«Не знаю, является ли это лучшим форматом, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и мы добились определенных успехов в возвращении наших военнопленных с их помощью», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявлял, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать на Украину в течение двух недель. По его словам, он получил сообщение о сроках потенциального визита от переговорной группы.

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа гнет несовместимую с реалиями линию.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!