В Раде раскрыли ожидания Зеленского по завершению «горячей фазы» конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» заявил, что «горячая фаза» конфликта с Россией может завершиться до ноября. Об этом депутат фракции Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале.

«Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить «горячую фазу». Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель - не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — написала Василевская-Смаглюк.

Она также отметила, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах. Кроме того, она анонсировала визит делегации из США в Киев в ближайшее время.

Отдельно нардеп сообщила, что на встрече с Зеленским «Много говорили о перспективах членства в ЕС».

22 мая генсек США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что США готовы и дальше играть роль в урегулировании, однако для этого Белый дом должен увидеть шанс на «плодотворность» переговоров. Также Рубио сказал о том, что конфликт на Украине может завершиться без традиционной военной победы.

