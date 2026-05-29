Путин пояснил свои слова о близости СВО к завершению

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сделал заявление о близости завершения конфликта на Украине исходя из ситуации на поле боя. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям, вы же видите, каждый божий день», — сказал он во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

По словам российского лидера, страны Запада продолжают поставки Киеву дронов для атак по регионам РФ. Однако российские силы продолжают совершенствовать системы противовоздушной обороны, а также ежедневно наступают по всем направлениям.

До этого Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

9 мая президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

