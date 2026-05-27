Зеленский за полгода хочет добиться «готовности» России к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от партии «Слуга народа» заявил о намерении добиться готовности России к «реальным» переговорам за ближайшие полгода. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

По словам одного из членов команды Зеленского, на встрече с депутатами Зеленский убеждал их в том, что если Киеву удастся перехватить инициативу на фронте, то через полгода у России якобы «начнут заканчиваться доступные ресурсы», и Москва пойдет на «предметные переговоры».

«Президент говорил, что есть ощущение, что где-то за полгода Россию можно довести до такого состояния, что она будет готова к переговорам. Но на данный момент надо всем собраться, забыть какие-то оскорбления и просто хоть шесть месяцев поработать вместе, чтобы выполнить все требования кредиторов и требовать от ЕС реального продвижения в вопросах вступления Украины», — отметил собеседник издания.

Также один из собеседников СМИ отметил, что после коррупционного скандала с экс-главой офиса президента Андреем Ермаком Зеленский «немного расшатан» и сейчас ищет возможность «стабилизировать ситуацию хотя бы до осени», чтобы можно было «показать результат на фронте и добиться готовности россиян к каким-то реальным переговорам».

25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявил, что «горячая фаза» украинского конфликта может завершиться до ноября. Затем источник рассказал «РБК-Украина», что у американцев есть намерение «утихомирить» украинский кризис до выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

При этом 25 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас не идет активных переговоров по Украине и они не запланированы. 22 мая Рубио также подчеркнул, что американские власти не заинтересованы в бесконечных встречах, посвященным завершению конфликта.

Также российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся.

Ранее в МИД России призвали США к осознанию ответственности за договоренности на Аляске.

 
