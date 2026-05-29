Путин высказался по поводу сроков окончания СВО

Называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляцию пресс-подхода главы государства ведет «Россия 24».

«Что касается сроков, то, я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду», — подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Президент России провел пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. В рамках поездки Путин встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию конференции.

9 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сравнил рост российской и европейской экономик в последние три года.

 
