Путин высказался по поводу сроков окончания СВО

Называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляцию пресс-подхода главы государства ведет «Россия 24».

«Что касается сроков, то, я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду», — подчеркнул российский лидер.

При этом, по словам Путина, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.

Президент России провел пресс-конференцию в Астане в завершение своего визита в Казахстан. В рамках поездки Путин встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым и принял участие в мероприятиях ЕАЭС. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию конференции.

