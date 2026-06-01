Буданов рассказал о непубличных переговорах по Украине

Переговорный процесс между Украиной и Россией не зашел в тупик, и диалог продолжается на техническом уровне. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), пишет «РБК-Украина».

«По поводу переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы продолжаются, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные. <…> Я верю в этот процесс, несмотря ни на что», — сказал Буданов.

По его мнению, сейчас «как никогда» появились перспективы того, что Россия согласится «на определенные действия». При этом он отметил, что в переговорах есть пауза на самом высоком уровне, однако на «техническом уровне» диалог не останавливался, что подтверждают обмены пленными.

Также Буданов сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться прекращения боевых действий до зимы, и рассказал о подготовке к визиту делегации США в Киев.

Газета New York Times (NYT) писала, что Россия хочет перейти от периодических визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к стабильному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами.

В недавнем интервью CBS News Зеленский заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы.

