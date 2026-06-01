Стало известно, к какому сроку Зеленский хочет завершить боевые действия

Глава ОП Буданов: Зеленский пытается до зимы прекратить боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий до зимы. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), пишет «РБК-Украина».

«Я подтверждаю, это на самом деле его попытка — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я, как руководитель офиса президента, точно буду делать все для того, чтобы достичь цели, которую поставил президент Украины. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная, продуманная и реалистичная», — отметил он.

По его словам, сейчас есть «реальные признаки того, что основания для прекращения огня существуют».

В недавнем интервью CBS News Зеленский заявил о существовании окна возможностей для переговоров с Россией до зимы. Он отметил, что нужно найти дипломатический путь, чтобы «сесть и поговорить до начала следующей зимы».

В конце мая «Украинская правда» со ссылкой на источник написала, что Зеленский заявил о намерении за ближайшие полгода добиться готовности России к «реальным» переговорам. Также 25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк сообщила в своем Telegram-канале, что Зеленский заявил о том, что «горячая фаза» конфликта может завершиться до ноября.

Кроме того, источник рассказал «РБК-Украина», что у американцев есть намерение «утихомирить» украинский кризис до выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

