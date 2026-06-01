В офисе Зеленского сообщили о подготовке к визиту делегации США

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил о подготовке к визиту делегации США в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В ходе международного Форума архитектуры безопасности Буданов заявил, что представители американской делегации подтвердили планы прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров по Украине.

До этого американский лидер заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

2 мая президент США высказывал мнение, что кризис на Украине получится урегулировать путем переговоров. Во время мероприятия во Флориде политик признал, что урегулирование украинского конфликта является непростой задачей, однако, по его словам, все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

Ранее на Украине заверили, что США продолжают поставлять «критически важное вооружение».

 
